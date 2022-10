Previaje 4: qué pide el turismo para seguir recuperando el empleo y la inversión

Por estos días se lleva a cabo en Buenos Aires la mayor feria empresarial dedicada al turismo en la región, y fue el escenario para que el sector evidenciara su recuperación post-pandemia, pero también para visibilizar los reclamos por una nueva edición del programa Previaje y el regreso de los pagos en cuotas para compras de productos y servicios de turismo emisivo.

Se trató de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2022) que se inauguró el sábado en el predio ferial de exposiciones de La Rural de Palermo, y que continúa hasta este martes. Participan delegaciones de más de 50 destinos nacionales e internacionales, además de compañias como Aerolíneas Argentinas, Assist Card, entre otras. Y allí las personas pueden concurrir incluso a adquirir paquetes para sus próximas vacaciones, con descuentos y promociones importantes.

En la ceremonia de inauguración Gustavo Hani, hasta entonces presidente de FIT, y también de CAT (Cámara Argentina de Turismo) y FAEVYT (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo) fue el encargado de manifestar el estado de situación del sector y los pedidos a futuro para el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, quien también estaba presente.

Además de los mencionados reclamos, se solicitó una línea de créditos blandos que contemple las diferencias de grandes y pequeñas empresas del sector, y se anunció la Presentación en el Congreso del Proyecto de Ley de Agentes de Viajes, que ayudará a profundizar la formalidad en ese segmento de la actividad.

Empleo en turismo y formalidad

Gustavo Hani detalló en su discurso que en la Argentina el Turismo representa al 10% del Producto Bruto Interno (PBI) y a más de un millón de puestos de trabajo. Las principales cámaras del sector reunidas en CAT y en FAEVYT esperan sumar otros 530.000 nuevos puestos en los próximos 10 años.

En ese sentido también Lammens agregó a su turno que durante su gestión y pese al duro contexto de la pandemia, se habían capacitado 400.000 personas del área. "En el último semestre el Turismo tuvo un 16% de crecimiento del empleo, por encima de la Construcción y la Industria. Y la variación interanual de julio contra julio dio 45% arriba. Sin dudas está empujando la recuperación económica del país", afirmó el ministro.

Gustavo Hani pidió el regreso de las cuotas para compras en el exterior y el Previaje 4 para 2023

Para Hani, el gran saldo que dejó el programa Previaje, que lleva tres ediciones dentro de la gestión de Lammens, es ciertamente la profundización de la formalidad del sector, cuyas empresas debían tener todo en regla para poder participar.

"El Previaje fue la inversión más grande de la historia hecha en el sector turístico. Y agradezco especialmente el Previaje 3, porque sé que fue hecho en un momento muy complejo económico y político. Pero para fin de año, gracias a ese esfuerzo, sumando las 3 ediciones, 6 millones de argentinos van a haber viajado por el país," dijo.

"El Previaje ha afianzado y generado una formalidad que veníamos todos pidiendo y tratando de generar. Gracias al programa lo hemos logrado en gran medida, y cuantas más ediciones tengamos, más empleo registrado vamos a tener en nuestro sector" añadió el presidente de FIT.

La informalidad junto con la ilegalidad de la oferta en el sector turismo viene siendo un grave problema tanto para las empresas como para los consumidores. De acuerdo al Laboratorio de Redes de FAEVYT, se registraron más de 15.000 perfiles de venta ilegal de productos y servicios turísticos.

¿Habrá Previaje 4?

"Todo esto me obliga a decir que es prioritario que lancemos el Previaje 4 para el año 2023", dijo Hani, seguido del aplauso de los 1.300 invitados presentes en el auditorio de La Rural. Pidió también una línea de créditos blandos "que contemplen las diferencias comerciales que existen dentro de la industria turística, para seguir invirtiendo en nuestro país."

"Queremos insistir además con replatear el regreso de las cuotas, que fue una medida que no resolvió ningún problema, menos aquel para el que fue creado", dijo el titular de la CAT y FAEVYT.

Se espera asistencia récord para esta edición de FIT 2022

Fue a principio de año que el Banco Central de la República Argentina pidió a las empresas financieras no financiar más compras de pasajes y estadías en cuotas con tarjeta, para evitar la salida de divisas por consumos en el exterior. Fue un duro golpe para una industria en pleno camino de reconstrucción tras las prohibiciones de la pandemia. La medida se sostiene hasta el día de hoy.

Por su parte, el programa Previaje ofrece la devolución de gastos de turismo nacional en forma de crédito para seguir adquiriendo productos de ocio y viajes con él. En las primeras ediciones se devolvía hasta el 70% de los gastos que los viajeros realizaban con tarjeta, cargando los comprobantes del pago de hoteles y estadías en una plataforma oficial. El Gobierno recuperaba parte de la inversión mediante impuestos en esos gastos.

No obstante, en la última edición del Previaje, la devolución se realizó al 50% del gasto y con un tope de 70.000 pesos por persona. Y aun así, el período para cargar los comprobantes debió ser acortado ya que el presupuesto asignado a la iniciativa no serviría para hacer frente a toda la demanda. Con ese programa, se motivó la actividad del sector en temporada baja, para viajes de octubre y noviembre.

Lammens no hizo referencia en su discurso a si habrá o no una nueva edición del Previaje. Aunque agradeció que se reconozca a esta iniciativa, que es uno de los sellos insignes de su gestión, como la "mayor inversión de la historia del Estado Nacional en la industria turística", ya que, "no fue casualidad".

"Al 'Estado Presente' hay que agregarle un poquito más. Un Estado inteligente, creativo. Eso fue el Previaje" dijo Lammens en su discurso. "Tengamos la perspectiva generacional de no meter al turismo en la grieta. Es tentador, yo entiendo de política y puede ser que así alguien mida un puntito más. Yo no lo voy a hacer, conmigo no cuenten. Hicimos un plan de turismo donde no se discriminó a ninguna provincia por color político", añadió.

El ministro también anticipó que para la próxima temporada de verano ya no se espera una recuperación sino de un crecimiento genuino del sector. En la actualidad, se recuperó al 77% la cantidad de visitantes y al 90% el gasto respecto de los niveles de la pre-pandemia. "Los números nos hablan de una temporada récord, los últimos fines de semana largos y los de la temporada de invierno lo confirman", afirmó.

Stands de las provincias en FIT 2022

Destacó que esta semana el Consejo de Viajes y Turismo, la WTTC (por sus siglas en inglés) ubicó a la Argentina entre los 3 países con la mayor recuperación del turismo receptivo, "eso no hubiera sido posible sin Aerolíneas Argentinas, que empieza a ser más eficiente, a reducir el déficit y que demuestra que puede estar al servicio de lo que necesita el país".

En ese marco, Lamenns resaltó que se consiguió financiamiento en el exterior por 23 millones de dólares para seguir fomentando planes que redundarán en mayor empleo en el turismo, como "La Ruta Natural" (la promoción de 17 recorridos a nivel federal que promueven el turismo sustentable de naturaleza) o el proyecto "50 destinos".

Turismo en la Ciudad de Buenos Aires

A su turno, el titular del Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Entur), Lucas Delfino, aseguró duante la inauguración de la FIT 2022 que el área "tiene la potencialidad para convertirse no sólo en uno de los motores del desarrollo del país, sino paralelamente en uno de los eslabones fundamentales para la solución de los arraigados problemas de la Argentina. Insistimos en que dejen de culpar al turismo de la crisis macro porque es un grave error. La dirigencia tiene que entender que el turismo trae desarrollo."

Delfino aseguró que es un "punto estratégico para la Argentina" porque "genera empleo genuino, especialmente en jóvenes, y promueve el ingreso de divisas". "Hoy el turismo crea 1.200.000 empleos y 5 mil millones de dólares por año, lo cual representa el 6% del empleo total del país" destacó.

" No alcanza con parches coyunturales y no son suficientes los distintos anabólicos que desde la política le podamos dar al sector. Necesitamos cambios de fondo y estructurales, muchos de los cuales van más allá de la discusión sectorial. Tenemos que discutir un modelo de país a partir del cual abordar y transformar los tres pilares necesarios para que Argentina deje de ser una promesa y se transforme en una potencia turística mundial", dijo para marcar su postura.

Los reclamos exceden la política de subsidios de viajes y se meten en otra temática clave para el sector, que es la recuperación de la conectividad aérea doméstica e internacional. Para Delfino, este aspecto es fundamental ya que hoy existe una menor oferta de vuelos y asientos a precios más altos. "La recuperación tiene un techo si no tenemos un mercado competitivo en materia de vuelos. Una mejor conectividad interna amplía la oferta turística internacional lo que tracciona un progreso nacional".

Lucas Delfino, presidente de EnTur

En cuanto al turismo en la Ciudad de Buenos Aires, el Presidente del Entur asegura que, si bien viene en un proceso de recuperación -con más de 2,6 millones de visitantes nacionales y 730 mil turistas internacionales-, la recuperación del 93% del empleo registrado en todas las ramas del turismo, "sólo ha alcanzado" el 52% de los vuelos internacionales en los primeros siete meses del año que tenía en 2019."

La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, estuvo presente promoviendo sobre todo las iniciativas como La Noche del Turismo y Buenos Aires como Capital Gastronómica.

Asimismo, el viernes anterior a la FIT, se anunció que los días 18, 19 y 20 de abril del 2023 tendrá lugar la tercera edición de Meet Up Argentina, el evento central de la industria de reuniones y congresos en la Argentina, otro de los grandes segmentos que componen el turismo en la Capital Federal. En esa instancia se realizará por primera vez el Foro Nocional de Asociaciones. El evento contará con la exposición de todos los Destino Sede del país, instancias de capacitación y de Rondas de Negocios.

Anuncios durante FIT 2022

FIT 2022 fue escenario no solo de la feria profesional durante el fin de semana sino de espectáculos de todo tipo. Desde presentaciones de escuelas de Samba y de las princesas de la belleza de cada provincia, hasta un desfile de "Fashion and Travel" asi como de un recital de la Mona Giménez.

El año pasado, aún con las medidas de control por el COVID-19, se celebró la feria y recibió 70.000 visitantes, un número que se espera superar ampliamente en 2022. Durante los dos días que faltan, se realizarán jornadas profesionales y también rondas de negocios. Asimismo, se firmarán importantes acuerdos para el sector.

El presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Fernando Desbots, firmó en ese marco un acuerdo con FAEVYT para impulsar el Portal ReservAR Alojamiento, un sitio web que es de uso gratuito para las empresas de la industria (desarrollado y mantenido por FEHGRA) de manera de que puedan tener su oferta online y tomar reservas sin tener que abonar las tarifas de los grandes jugadores internacionales del sector, como Booking.com o Airbnb.

La Mona Giménez en FIT 2022

"La firma de un acuerdo entre FERGHRA y FAEVYT hace unos años parecía una utopía y hoy es una realidad", dijo Hani en su discurso inaugural, para destacar cómo durante la pandemia se forjaron alianzas entre privados para la recuperación del sector turístico.

También durante la feria se oficializó la designación de Andrés Deyá como nuevo presidente de FAEVYT, y por lo tanto, también de la feria del año próximo. Y se definió que la ciudad de San Carlos de Bariloche será la sede del Congreso de Agentes de Viajes 2023.