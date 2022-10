Generación freelance: 1 de cada 3 Centennials desestiman la seguridad laboral

Junto con los Millennials más jóvenes, estas generaciones priorizan el equilibrio entre vida y trabajo, incluso si significa no tener seguridad laboral

Siempre se tildó a los jóvenes de no tener compromiso con la empresa que los emplea. Hoy se los señala como responsables de pretendidas tendencias del mundo laboral como el "quiet quitting" o renuncia silenciosa: las personas que no se sienten valoradas y bien tratadas en sus empleos no renuncian pero cumplen con las tareas mínimas indispensables de su puesto, sin dar la " milla extra".

Sin dudas, si los Millennials -los nacidos entre 1981 y 1995- fueron los primeros en cuestionar las reglas y beneficios tradicionales del mundo del trabajo, los Centennials apuntan a vivir su propia revolución laboral. Y también, luego de la revaluación de prioridades ocurrida durante la pandemia, es probable que los valores y deseos de esas generaciones más jóvenes sean adoptadas por los trabajadores y trabajadoras en general.

Ahora la compañía de productos audiovisuales iStock, que suele evaluar tendencias alrededor del mundo para ajustar la propuesta de materiales en su plataforma, se dedicó a estudiar cómo las generaciones Z e Y visualizan el ambiente laboral y el efecto más amplio que puede tener en el compromiso de los empleados más jóvenes.

Los datos indican que uno de cada tres Gen Z y Millennials en Argentina (41%) están más centrados en tener un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal que en alcanzar la seguridad laboral (31%).

Centennials y la renuncia silenciosa

Los resultados de la plataforma de investigación visual VisualGPS de iStock indican que las generaciones más jóvenes están reconsiderando y redefiniendo el "éxito" para incluir su bienestar general, ya que el 63% cree firmemente que una vida exitosa es aquella en la que se satisfacen sus necesidades físicas, mentales y emocionales.

Esta investigación parece coincidir con el efecto de la división generacional de la "renuncia silenciosa" demostrada así en una reciente encuesta de YouGov; que reveló que el 82% de los adultos encuestados, de 65 años o más, cree que los empleados deben ir siempre más allá en el trabajo, mientras que sólo la mitad de los adultos más jóvenes, de entre 18 y 29 años, está de acuerdo.

Centennials imponen sus propios valores y reglas en el trabajo

Además, este mismo grupo de adultos jóvenes (65%) considera que los empleados deben hacer exactamente lo que se les paga, ni más ni menos. La mayoría de los adultos mayores (72%) no están de acuerdo con que no se haga un esfuerzo adicional.

La investigación de VisualGPS también descubrió que, entre todas las generaciones, la Generación Z y los Millennials son los más interesados en alcanzar el éxito laboral/profesional (49%) y están priorizando su seguridad financiera (55%) por encima de todo. Estos datos sugieren que no desean desvincularse completamente de su vida laboral, indicaron desde iStock en un comunicado.

Además, el 61% considera que es importante para ellos tener un trabajo/carrera que les apasione y el 52% se siente motivado por encontrar el éxito financiero.

"Observamos que, antes de la pandemia, la forma clásica de equilibrar el trabajo y la vida personal era salir de la oficina. Ahora, las generaciones más jóvenes trabajan en casa y se esfuerzan por definir su propio equilibrio entre la vida laboral y la personal", dijo la Dra. Rebecca Swift, directora global de Investigación Creativa en iStock.

"Nuestra investigación de VisualGPS nos dice que la renuncia silenciosa, más popular entre la Generación Z y los millennials, es la forma en que los trabajadores más jóvenes están reconfigurando las viejas formas de trabajo aprendidas para dar forma a otras nuevas; formas que les ayuden a reconciliarse con su salud mental y física en este nuevo entorno laboral."

3 ideas para las empresas

La Dra. Rebecca Swift compartió tres ideas para los dueños de empresas o los responsables de recursos humanos y comunicación interna que deseen promover nuevas políticas que muestren su compromiso con los empleados más jóvenes en relación con su bienestar.

Centennials: el bienestar es algo distinto para cada uno

Priorizar la tranquilidad

La Generación Z y los Millennials se toman muy en serio la salud mental, por lo que los elementos visuales que muestren lo que hacen los jóvenes para ganar en tranquilidad resonarán en ellos.

El estudio Visual GPS reveló que, en contra de la creencia popular, la Generación Z y los Millennials (53%) son más propensos que los Baby Boomers (41%) a tener dificultades para seguir el ritmo del mundo actual.

El bienestar es diferente para todos

Las generaciones más jóvenes al frente de la "clase creativa" tienen el doble de probabilidades de aprender una nueva habilidad o realizar actividades artísticas como la artesanía, la pintura y la fotografía, en lugar de practicar únicamente ejercicios de relajación.

Esta es una oportunidad para conectar con los empleados más jóvenes celebrando las formas que prefieren para mejorar su salud mental, utilizando imágenes y videos que los muestren realizando actividades que les empujen a "bajar el ritmo".

Dosis de tecnología

La investigación reveló que 7 de cada 10 consumidores de la Generación X y los Baby Boomers dicen que la tecnología les ayuda a sentirs conectados con los demás.

Esta situación se invierte para la Generación Z y los Millennials: casi la mitad culpa a las redes sociales de empeorar sus relaciones.

Esto significa que las generaciones más jóvenes confían menos en la tecnología para sentirse conectados con el mundo, el 40% percibe que el principal beneficio de las redes sociales es que les mantiene entretenidos.

Es más probable que sus empleados más jóvenes se sientan identificados con imágenes y videos que muestren el poder de la tecnología para ayudarles o mejorar su vida diaria de forma que también les permita desconectar sus cerebros del trabajo.