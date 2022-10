Cientos de nuevas becas para aprender gratis sobre programación y finanzas

En la Argentina muchas empresas están poniendo becas a disposición de la población que quiere mejorar sus conocimientos en finanzas, programación y otro tipo de habilidades digitales, de manera de mejorar el "pool" de talento disponible en la Argentina.

Los empleos mejor pagos hoy en día, para quienes son empleados de a pie y no el CEO o gerente general de una compañía, son los del área de tecnología. Más aún, en esos sectores en empresas de todos los rubros, los mejores talentos suelen recibir beneficios diferenciales como bonos de contratación o de retención.

Asimismo, las finanzas digitales o las descentralizadas están abriendo no solo nuevos campos de trabajo sino también áreas de conocimiento muy valoradas por las personas que, empujadas por una inflación galopante de la cual necesitan proteger su poder adquisitivo, necesitan aprender.

Las siguientes son las convocatorias más recientes para becas sobre programación y cursos sobre finanzas que algunas de las compañías e instituciones de educación online líderes del mercado.

300 becas para desarrollo de aplicaciones

La aplicación de aprendizaje de desarrollo de software, Aptugo, abrió una nueva convocatoria para entregar 300 becas a todos los que quieran aprender a desarrollar apps de principio a fin de una manera fácil e intuitiva.

Este nuevo curso tiene un cupo limitado de 500 personas, de las cuales 300 serán becadas. Para postularse a las becas y registrarse para participar de la clase se debe entrar a curso.aptugo.com hasta el 29 de noviembre inclusive.

Becas: cursos para aprender a programar desde cero, sin conocimientos previos

Aquellos que no accedan a las becas para estudiar programación desde cero, podrán asegurarse un lugar en el curso abonando un costo en pesos de alrededor de 6.000 pesos. El curso inicia el 1 de noviembre y termina el 8 de diciembre. Se dicta los días martes y jueves de 18:30 a 20:30 horario de Argentina.

El curso está dirigido especialmente a profesionales de todas las áreas, emprendedores, estudiantes y a todos aquellos que buscan ingresar a la tecnología para potenciar su negocio o perfeccionarse en su profesión con herramientas y conocimientos que aporten valor agregado.

"Durante las clases se verán todos los conocimientos necesarios para generar aplicaciones completas con código de alta calidad. Al finalizar, todos los alumnos serán capaces de crear sus propios sistemas, aun habiendo ingresado sin ningún tipo de conocimiento previo", indicó Aptugo en un comunicado. Aptugo propone en solo 12 clases, y aun con pocos o nulos conocimientos previos, aprender a pensar como un programador y tener la capacidad de desarrollar aplicaciones de software de principio a fin con código de alta calidad.

A lo largo de 2022, Aptugo ha realizado más de una decena de cursos con alumnos de todo el continente. Asimismo, se destaca su trabajo de capacitación con instituciones como Barcelona Activa, Agencia de Desarrollo de la Ciudad de Barcelona, como así también su colaboración con Globant en la iniciativa Inspire Garage.

Becas de desarrollo profesional y educación superior

Banco Santander convocará más de 80.000 becas en el segundo semestre del año a través de iniciativas globales y locales desarrolladas en 11 países (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, EEUU, España, México, Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay).

Becas de desarrollo profesional y de idiomas en Santander

Entre los programas globales, dirigidos a universitarios y profesionales, destacan algunos como las Becas Santander Skills | Upskill your Talent 2022, lanzadas junto a Esade, con el objetivo de ampliar las competencias fundamentales para el desarrollo personal y profesional de los beneficiarios. Esta formación, 100% online, ofrece la posibilidad de seleccionar uno de los cuatro cursos disponibles: Liderazgo; Comunicación e Influencia; Personal Branding y Digital Soft Skills.

Otro ejemplo son las Becas Santander Language | English to Boost your Career 2022, en colaboración con la Universidad de Pensilvania, una de las más prestigiosas de EEUU, para potenciar el inglés profesional través de uno de estos cursos: English for Professional Development, English for Business and Entrepreneurship y English for STEM. El plazo de inscripción finaliza el 15 de noviembre.

Los programas globales de Becas Santander en el segundo semestre del año centran su atención en la mejora de idiomas y la transformación digital, mientras que en el primer semestre de 2022 el foco de los programas formativos estuvo puesto en el refuerzo de habilidades de liderazgo femenino o las capacidades de comunicación o negociación con instituciones socias como London School of Economics and Political Science (LSE), la Universidad de Cambridge, British Council o Harvard Business Publishing Education.

Para este segundo semestre, uno de los principales programas de becas impulsados por la entidad financiera en Argentina -que en 2021 concedió más de 4.100 becas de estudio y ayudas al emprendimiento en el país-, son las Becas Santander Estudios | Premio al Mérito Académico, que concederán 20.000 pesos a los estudiantes más destacados de las universidades argentinas con el objetivo de fomentar la cultura del esfuerzo y la puesta en valor de los desempeños académicos de los beneficiarios.

El objetivo común de todos los programas de Becas Santander, tanto en Argentina como en el resto de los países donde el banco está presente, es el fomento del aprendizaje continuo (Lifelong Learning), a través de iniciativas abiertas a todos los perfiles y edades y centradas en aumentar las posibilidades de empleo a través del refuerzo de habilidades profesionales (Upskilling) o el reciclaje profesional (Reskilling).

Para Blanca Sagastume, directora global adjunta de Santander Universidades, "nuestros programas e iniciativas de becas refuerzan nuestra apuesta por el aprendizaje continuo, o Lifeling Learning, favoreciendo la excelencia y la igualdad de oportunidades. Y trabajamos siempre con universidades e instituciones educativas de gran prestigio internacional, que aportan toda su experiencia y saber hacer".

Curso gratis de Lemon para aprender de criptomonedas

Curso gratuito de criptomonedas de Lemon Cash

La billetera virtual Lemon Cash lanzó un curso gratuito sobre criptomonedas con más de 30 videos educativos a cargo de 17 expertos del ecosistema fintech y criptomonedas. Más de 12.000 personas se inscribieron en las primeras 12 horas tras su lanzamiento.

El curso ya está abierto a toda la comunidad y de manera online. Los módulos tratan desde la historia del dinero hasta el metaverso, pasando por los fundamentos de Bitcoin y cómo Ethereum va a cambiar el futuro del internet. Además, como incentivo extra, quienes lo terminen recibirán un certificado en forma de NFT en Lemon.

"Creemos en la cultura colaborativa y por eso invitamos a referentes de todo el ecosistema, incluso de otras empresas, para que puedan aportar su conocimiento", comentó Santiago Di Paolo, Head of Crypto Education.

No es necesario contar con conocimientos previos ya que el contenido está planteado con una perspectiva clara y accesible para quienes quieran dar sus primeros pasos en crypto. El programa llega a niveles de complejidad que explican algunos de los conceptos más novedosos y específicos de la tecnología blockchain.

¿Qué es Bitcoin? ¿Qué es Blockchain y cómo funciona? ¿Qué es una wallet y qué distintos tipos hay? Todas estas preguntas se responden en los primeros módulos educativos que se acompañan con cuestionarios para validar los conocimientos y poder seguir creciendo y subiendo de nivel. También se explica sobre qué son las criptomonedas estables (stablecoins), los Smart Contracts, los tokens, la evolución de la Web 1.0 a la 3.0, las DeFi, DAOs, NFT y el Metaverso.

Además de contar con la participación de Marcelo Cavazzoli, CEO de Lemon, algunos de los speakers de primer nivel que aportaron su conocimiento de forma colaborativa son: Nico Bourbon, Juani Gallo (Cafecito), Marian Dipietra (MakerDAO), Pato Molina (Exactly), Diego Gurpegui, Hodler Tom, Pablito Sabbatella (Defy Education), Andrea Vargas (AVAX), Lila Alves (ONG Bitcoin), Bel Rey y Celes Giardinelli (influencer y periodista), entre muchos otros más.

Aprendé todo sobre criptomonedas con cursos online gratis de empresas reconocidas

Si bien no es necesario ser usuario validado de Lemon para realizar el curso, dado que se puede acceder desde cualquier país, aquellos que lo finalicen con el mismo email registrado en la app de Lemon y ya tengan su Lemmy NFT revelado, el ávatar único e irrepetible que te abre las puertas a Web3, podrán adquirir el certificado NFT de Lemon.

Por otra parte, Lemon ya ha avanzado en el terreno de la educación con encuentros llamadas "Crypto Meet Up" por todo el país, un ciclo de charlas que buscan acelerar la adopción crypto de una manera totalmente descontracturada y educativa para que cada nuevo usuario tenga los recursos necesarios en pos de comprender las ventajas de la nueva economía digital.

Estos encuentros presenciales ya tuvieron gran convocatoria en Neuquén, San Martín de los Andes, Rosario y Santa Fe, donde en estos últimos dos se entregaron NFT coleccionables como asistencia donde pueden visualizarse en el perfil lemon.me de cada usuario participante.

Seminario gratuito sobre marca empleadora IT

ABCOM, consultora especializada en comunicación interna y cultura, organiza un encuentro de capacitación y networking llamado Labcom junto a BBVA sobre Marca Empleadora IT, que se realizará el próximo 20 de octubre a las 12 horas de Argentina a través de Linkedin.

En este 3er episodio "Marca Empleadora IT. Dime a quién buscas y te diré cómo encontrarlo", la consultora hará foco en las ventajas y los beneficios de generar estrategias diferenciadas para atraer al público objetivo, sabiendo que los puestos IT son los más demandados en el mercado y los más difíciles de cubrir.

Además, se presentará el caso de BBVA junto a Diego Fernando Mendez, Discipline Leader de Comunicación Interna y Leandro Lazo, Associate en Comunicaciones Internas y Marca Empleadora en BBVA Argentina.

BBVA presentará su caso sobre marca empleadora para atraer talento IT

Los Labcom fueron creados con el propósito de capacitar internamente y sumar skills a los perfiles profesionales. En este sentido, se diseñaron 3 episodios virtuales y gratuitos sobre Marca Empleadora, para compartir el trabajo que se lleva a cabo en empresas de distintos sectores, de la mano de especialistas del equipo de ABCOM.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo desde el perfil de ABCOM en LinkedIn. Cada persona que participe de los 3 episodios, recibirá un certificado de asistencia.

Podcasts para inclusión financiera

De acuerdo con el relevamiento realizado por el Banco de Desarrollo de América Latina, la Argentina ocupa el puesto 37, sobre 39, en relación al desarrollo de políticas sobre educación financiera para sus habitantes. Por otra parte, el test de conocimientos financiero, realizado por Standard & Poor´s, muestra que el 70% de los argentinos está por debajo de la media global en conocimientos financieros.

"Tanto el Estado, como las organizaciones privadas tenemos el desafío de construir una Argentina más inclusiva. Desde Galicia, como entidad financiera, le damos un rol fundamental a la inclusión financiera como herramienta para reducir las brechas existentes en el acceso y uso de servicios y productos financieros, en especial, de los segmentos sociales más vulnerables, concientizando sobre su uso responsable y sostenible", dijo Constanza Gorleri; Gerente de Sustentabilidad Banco Galicia.

Por eso en Banco Galicia desarrollaron una serie de podcast que brindan consejos financieros. Bajo la premisa de "Finanzas Transparentes", se busca que los oyentes puedan tener información de forma clara y útil para su desarrollo diario.

Banco Galicia desarrolló contenidos gratuitos de educación financiera

Esto también se replicó en YouTube, con un contenido en donde una youtuber explica, de manera simple y entretenida, temas de finanzas personales como tarjetas, inversiones, organización de gastos, conceptos básicos de ahorro, entre otros. Desde su lanzamiento, más de 500.000 personas ya vieron estos contenidos.

De acuerdo con Gorleri, "estas campañas nacieron por el creciente interés en los temas financieros por parte de las personas y las frecuentes consultas que se realizan en los diferentes canales online oficiales del Banco".

Otra de las propuestas que desarrolla Banco Galicia tiene como protagonistas a los jóvenes que se encuentran cursando el último año de la escuela secundaria. Así, EconoMía tiene como objetivo brindar herramientas para que puedan sostener un equilibrio financiero y cumplir con sus objetivos personales y familiares.

Se realizan talleres digitales sobre: planificación, productos y servicios digitales bancarios, Inversiones, ciberseguridad, entre otros. Cabe destacar que todos los contenidos son gratuitos y de libre acceso mediante la página web del programa. Hasta el momento se han dictado 136 talleres.

Además, junto con Microsoft, Banco Galicia ofreció cursos y capacitaciones en áreas clave para el aprendizaje de habilidades digitales y educación financiera. Junto a supermercados La Anónima, se realizó un taller de mentoreo para mejorar la gestión de emprendimientos, y con Cervecería y Maltería Quilmes hubo un intercambio sobre herramientas financieras a organizaciones de la sociedad civil.

Oportunidades de capacitación gratis para migrantes

El Servicio de Empleo AMIA (SEA) ofrece distintas capacitaciones online y gratuitas a la comunidad en general. Muchas de ellas se pueden tomar en cualquier momento, como sus cursos de Word, Excel o Power Point, o los webinar grabados sobre orientación laboral, armado de CV, entrevistas de trabajo, etc.

El Servicio de Empleo de la AMIA ofrece capacitaciones para el desarrollo laboral junto a ONU Migraciones

Además, en septiembre comenzó los cursos virtuales y gratuitos de formación laboral, en alianza con la Organización Internacional para las Migraciones (ONU Migración).

"Auxiliar administrativo contable y financiero" y "Auxiliar domiciliario de personas dependientes" son los talleres que, a cargo de especialistas en la temática, están realizando las personas migrantes y refugiadas que residen en el país que se registraron para hacerlos.

"Desde 2020 venimos trabajando en conjunto con ONU Argentina en diferentes programas gratuitos de inserción laboral dirigidos a personas migrantes y refugiadas, una población que suele experimentar serias dificultades para ingresar al mercado de trabajo", expresó Ileana Frauman, coordinadora de Diversidad e Inclusión Laboral del SEA.

Gracias al acuerdo entre AMIA y ONU Migración, que se renovó por tercer año consecutivo, "estamos desarrollando diversos talleres que tienen como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de los participantes para incrementar sus posibilidades de inserción laboral y de generación de ingresos económicos", agregó.

El programa de formación laboral, que se desarrollará hasta fines de noviembre, ofrece a los participantes la posibilidad de adquirir conceptos y herramientas clave para luego postularse a puestos de trabajo con alta demanda, tanto en áreas administrativas en organizaciones, como de cuidado de niños, personas mayores y personas con discapacidad en casas de familia.