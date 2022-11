¿Cuántos empleados públicos hay?: leve crecimiento de dotación en la Administración Nacional

En septiembre la Administración Pública Nacional, sumado las entidades descentralizadas y a las sociedades y empresas del Estado, tuvieron en total 341.222 empleados.

Así lo indica el segundo reporte de dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades que elabora desde agosto el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) por orden del ministro de Economía, Sergio Massa.

Al asumir en julio, Massa mantuvo la medida de congelamiento del empleo público para las administraciones a nivel nacional, provincial, municipal y de las sociedades y empresas del Estado argentino que había definido su antecesora en el cargo, Silvina Batakis. También pidió que el organismo que conduce Marco Lavagna publicara mensualmente la cantidad de empleo público existente en las distintas áreas.

En agosto la cantidad de empleados registrados en ese primer informe para cumplir con la normativa había dado cuenta de 323.372 empleados públicos. ¿Por qué aumentó la cantidad desde entonces si hay congelamiento?

Por qué aumentó la cantidad de empleados públicos

A primera vista, ese incremento de 17.850 empleados públicos se vincula a que en el informe de agosto la cantidad de entidades que reportaron su nómina al INDEC fueron 145, y en septiembre sumaron 147.

El análisis mensual se realiza a partir de datos de dotación por jurisdicción y entidades presentados fueron suministrados por la Secretaría de Gestión y Empleo Público, de acuerdo con las declaraciones juradas presentadas mensualmente por cada entidad.

Cómo se distribuye el personal contratado por el Estado, bajo distintas modalidades

Se incluye tanto a los formalizados del sector público dentro de convenio como fuera de convenio (solo 10.717 en septiembre, dos tercios de ellos en Empresas y Sociedades), así como a los que trabajan en el Estado bajo "otras modalidades de vinculación que no impliquen relación laboral, no incluidas en las categorías anteriores, y que supongan contratos para realizar una tarea habitual de la entidad informada". Estos últimos aparecen bajo la categoría "otros" y fueron en septiembre 35.976; a ellos no alcanzaría la normativa de "congelamiento".

Según el informe, en septiembre la Administración Centralizada contaba con 57.374 empleados, la Descentralizada 131.995; la Desconcentrada 25.230; "Otros entes" 15.611; y las empresas y sociedades del Estado 111.012 trabajadores.

Esto implica que la Administración Centralizada tiene el 16,8% del personal, la Descentralizada el 38,7%, la Desconcentrada (las unidades que tienen cierta autonomía pero están jerárquicamente subordinadas a una unidad organizativa central) el 7,4%, las Empresas y Sociedades el 32,5% y otros entes el restante 4,6%.

Las entidades que entre agosto y septiembre incrementaron su personal serían el Ministerio de Cultura (2,9%), la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) con 1,6%, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (3,6%), el Servicio Meteorológico Nacional (+1,9%), la Dirección Nacional de Migraciones (+1,1), entre otros.

Asimismo, al recorrer los entes, empresas y sociedades, se denota un crecimiento del 6,9% de la nómina del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), del 15,6% en Ferrocarriles Argentinos S.E. (F.A.S.E.) -aunque esa entidad solo emplea 37 personas-; del 1,2% en Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. (TANDANOR), del 1,8% en Energía Argentina S.A. (IEASA), entre otros incrementos menores.

Qué entidades tienen más empleados públicos

Cuántos empleados públicos hay en cada sector de la administración pública, las empresas y sociedades del Estado

De las 57.374 personas que trabajan en la Administración Centralizada -la que depende del poder Ejecutivo- unas 3.345 están en el Gabinete de Ministros. Desde agosto redujo su nómina un 0,4%.

En la Presidencia se incluyen 1.867 empleados en distintas modalidades, y esa nómina cayó 0,6% desde el mes inmediatamente anterior.

De los Ministerios, el de Economia es por lejos el que emplea más personas: 9.904. No obstante, mes a mes su nómina se redujo un 0,1% de acuerdo a lo informado el INDEC.

Le siguieron los ministerios de Salud (9.022), que también es el que tiene más personal declarado en la categoría "otros" (5.908); Desarrollo Social (5.727); Cultura (4.206), entre otros.

En septiembre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, donde se desempeñan 754 personas nada más, fue el que más recortó su staff: -2,1%. En tanto que la cartera que más lo incrementó mes a mes fue la de Cultura (+2,9%).

De los organismos descentralizados, el que más personal tiene es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con 27.986 personas. La mayoría de ellas trabajan dentro de convenio y otros 11.736 tienen modalidades distintas de vínculo laboral, como los becarios, por ejemplo.

AFIP, Anses, el INTA, son algunos de los organismos descentralizados con más cantidad de personal

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cuenta con 20.717 empleados en septiembre de 2022; la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) con 13.690; y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con 6.580.

Se destaca también por el número de personal, en la categoría "otros entes" el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP/PAMI) con 14.431 empleados.

Y luego, al contabilizar las nóminas de las empresas y sociedades del Estado o con participación societaria estatal, las mayores dotaciones están en Operadora Ferroviaria (24.141); el Correo Oficial de la República Argentina -17.868 empleados, 1,2% menos que en agosto-, el Banco de la Nación Argentina (17.645) y Aerolíneas Argentinas (11.449).