20 años de LinkedIn: cómo se prepara la red social profesional para la era de la IA

Esta semana la red social profesional, LinkedIn, cumplió sus primeros 20 años de historia.

La red fundada por Reid Hoffman fue vendida nada menos que a Microsoft en 2016, por 26.200 millones de dólares.

Desde entonces, mucho ha cambiado tanto en la web como en e mundo del trabajo. Ahora esa red se prepara para hacer frente a un futuro del empleo dominado por al Inteligencia Artificial.

Los comienzos de LinkedIn

Nacido en Palo Alto , la Meca de los emprendedores tecnológicos de Silicon Valley, Reid Hoffman fundó su primer negocio cuando cumplió los 30 años de edad. Se llamaba SocialNet y el propio Hoffman explicaba hace unos años que "se centraba en las citas online y en poner en contacto a personas con intereses similares, como golfistas que buscaban pareja en su barrio".

Hoy se estima que esa idea fue uno de los primeros intentos de crear no ya una web de citas, sino una red social tal y como se entienden ahora: Hoffman fundó SocialNet en 1997, mucho antes de que Zuckerberg lanzase Facemash (2003), el prototipo de Facebook, o de que llegase Tinder (2011). Sin embargo, fue un fracaso absoluto: en su primer mes de vida, solo consiguió 2 clientes.

Reid Hoffman, fundador de LinkedIn

Dos años después decidió abandonar el proyecto para unirse a la aventura que había iniciado un viejo amigo suyo de la Universidad de Stanford: Peter Thiel, uno de los cofundadores —junto a un tal Elon Musk— de PayPal y una de las personas clave que explican la evolución de los últimos 30 años en Silicon Valley.

Hoffman entró en PayPal como vicepresidente ejecutivo. "Era el bombero jefe en PayPal", dijo Thiel en declaraciones relevadas por Business Insider.

Sofocando esos incendios se hizo multimillonario, después de que la empresa saliese a bolsa en el 2002. Meses después eBay compró la compañía y una vez más llegó el momento de hacer las valijas.

Invirtió parte del dinero ganado con PayPal en montar su siguiente empresa, LinkedIn, que fundó en diciembre de 2002 junto a 2 excompañeros de SocialNet. La plataforma se puso oficialmente en marcha el 5 de mayo de 2003 —hace hoy 20 años— y no lo tuvo nada fácil: en aquella época parecía que la carrera la acabaría ganando Friendster, hoy desaparecida.

LinkedIn tardó 5 años en conseguir sus primeros beneficios, pero luego vino la explosión de usuarios. En 2011 salió a la bolsa y en 2016 fue adquirida por Microsoft.

Hoy tiene 930 millones de usuarios —más que TikTok, al menos por ahora— en 200 territorios de todo el mundo.

LinkedIn en el futuro de la IA

Ángel Sáenz de Cenzano, quien lleva 3 años y medio al frente de LinkedIn España y Portugal, asegura que en estos 20 años la red social ha cambiado mucho, pero se ha mantenido fiel a la visión original de sus fundadores: "Dar oportunidades económicas para los miembros de la fuerza laboral global".

LinkedIn viene incorporando herramientas de IA

Con el paso del tiempo, LinkedIn se convirtió en un marketplace de conocimiento, en el que "profesionales y empresas ofrecen valor a través del contenido", explicó Sáenz de Cenzano a Business Insider. "Eso también ha ido animando a las compañías a estar más presentes, a entender nuestra red como un sitio fiable y seguro en el que exponer su marca y su filosofía", afirmó.

"Incorporamos 3 nuevos miembros cada segundo (...) y aspiramos a pasar la barrera de los 1.000 millones para finales de este año, principios de 2024", indicó.

Con respecto a los desafíos a futuro que afronta LinkedIn en su vigésimo aniversario, mencionó dos: la proliferación de las cuentas falsas y el auge de la inteligencia artificial generativa (IAG).

"Es una lucha constante", afirma Sáenz de Cenzano. "No lo llamaría ni lucha, es hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo consiste en curar el contenido de la red y en depurar las posibles imperfecciones en forma de perfiles falsos, perfiles duplicados… incluso perfiles caducos", dijo el CEO para España y Portugal. "Como cualquier otra plataforma, estamos expuestos a todo tipo de ataques y actividades de este tipo y, sinceramente, no esperamos que vayan a cesar", sentenció.

Aun así, no se plantean cobrar a los usuarios por ofrecerles un sistema de verificación de cuentas, como sí hacen Twitter o Meta. "La verificación la hacemos de facto, es decir, nuestras cuentas no son anónimas, son nominales, por lo que cualquier cuenta que entendamos y detectemos que no es real, que no responde una persona, la eliminamos".

En relación al reto que quizá sea más importante para LinkedIn en el futuro, la llegada de la inteligencia artificial, el CEO de LinkedIn España y Portugal sostiene que "ahora es cuando más se está hablando de ello", pero no cuando más están apostando por ella. "Llevamos mucho tiempo apostando por las capacidades de la IA, lo que pasa que ahora se ha hecho más presente en la conversación".

En esa línea, LinkedIn presentó una serie de herramientas de inteligencia artificial que van a permitir al usuario, por ejemplo, generar automáticamente una descripción personal en función de las habilidades y las capacidades que más destaquen en su perfil.

"Hemos lanzado esas funcionalidades y seguiremos lanzando más, somos muy conscientes de que la IA lleva tiempo cambiando cómo suministramos nuestros servicios y lo seguirá haciendo", valoró el ejecutivo. "Estos próximos 2 o 3 años van a ser el arranque del uso masivo de la inteligencia artificial y, a partir de ahí, iremos viendo cuáles nos requieren nuestros miembros y las intentaremos incluir".

"Poder decir que, después de 20 años, la compañía sigue creciendo cada día y seguimos teniendo el lujo de tener un montón de iniciativas, de conversaciones abiertas, de posibilidades, pues creo que nos hace intuir un futuro brillante", sentenció.