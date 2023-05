Bill Gates invirtió millones en esta empresa para solucionar el que será el mayor problema del mundo

Bill Gates, el magnate cofundador de Microsoft, volvió a cobrar fama recientemente cuando sus predicciones sobre cómo un virus podría poner en problemas al planeta entero resultaron acercadas. Ahora invirtió millones de dólares en una empresa que será una potencial solución a lo que él considera que será el mayor problema de la humanidad.

Su más reciente proyecto es el financiamiento de una compañía que busca propulsar una tecnología de energía nuclear más amigable con el medio ambiente.

Se trata de Natrium, un reactor nuclear de sodio en el que trabaja la empresa de Gates, Terra Power, junto con el gobierno y varias empresas de Corea del Sur.

¿Qué es Terra Power, la empresa de Bill Gates?

Terra Power es una de las tantas empresas relacionadas con el clima y el medioambiente fundadas y/o financiadas por Bill Gates. En este caso, la firma con sede en Washington se dedica al desarrollo de "reactores avanzados".

Cuál cree Bill Gates que será el mayor problema de la humanidad

Según publicó Infotechnology, en el último tiempo, la compañía recientemente llegó un acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur y con las empresas coreanas SK y Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) para que respalden la comercialización de Natrium; esto es un reactor nuclear refrigerado por sodio que es capaz de generar energía sin emisiones de carbono.

El equipo posee un sistema de almacenamiento de energía basado en sales fundidas que permite aumentar la producción del sistema a 500 MW de potencia durante más de cinco horas y media, según lo necesite.

Una de las grandes ventajas de este proyecto es que las plantas de Natrium van a funcionar únicamente con recursos renovables. Si bien ya hay una primera ubicación para estas instalaciones (Wyoming), Gates confirmó a principios del 2023 que están buscando más lugares para construir nuevas plantas.

Los arrepentimientos de Bill Gates

En estos días el cofundador de Microsoft también fue noticia porque brindó otro de sus famosos discursos de cierre de año en una universidad, ante decenas de graduados y sus familias.

Si bien es conocida la historia de que Gates desertó de ir a la universidad para cumplir su sueño de fundar Microsoft, no es la primera vez que se presenta en graduaciones. Esta vez su discurso fue en la graduación de Ingeniería de la Northern Arizona University.

En principio, le aconsejó a los graduados algo que a él le llevó décadas aprender sobre el balance entre vida personal y trabajo. "No sos un vago solo porque te des permiso para relajarte" ("You are not a slacker if you cut yourself some slack.")

Contó como cuando era jóven "no creía" en las vacaciones ni en los fines de semana, pensaba que trabajaría en Microsoft para siempre, y tenía su oficina con vista al estacionamiento de la empresa para tomar nota de quién llegaba temprano y se iba tarde. Pero les aconsejó a los graduados que aprendan de sus errores, que se tomen tiempo de descanso cuando lo necesitan y que le den a su gente ese beneficio también cuando lo necesitan.