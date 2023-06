Desde moda hasta educación: cómo distintos sectores integran la IA en Argentina

Las predicciones sobre cómo la Inteligencia Artificial (IA) reemplazará a los trabajos que los seres humanos hacen hoy parecen ser más abundantes que usos prácticos efectivamente llevados a cabo por la IA.

Pero estos usos prácticos en la industria y en distintos sectores de la economía no son pocos y avanzan con fuerza, incluso también en la Argentina.

Desarrollos realizados por científicos y tecnólogos locales ya le cambian la cara a varios negocios y sectores.

¿Reemplazará la IA a los humanos?

Todo es posible en un futuro que hasta no hace mucho tiempo podría haber parecido distópico. Aun así, la evidencia apunta a que al menos en esta instancia, la IA viene a complementar y potenciar el trabajo humano antes que a reemplazarlo.

Se entiende por IA a una tecnología que es capaz de emular las capacidades de la mente humana, por lo que puede razonar, aprender, crear y planear. La primera camada de estas tecnologías fue predictiva –como el sistema que autocompleta texto en un correo o mensaje de WhatsApp- y ahora se habla de IA generativa, porque puede producir textos, imágenes y videos emulando la producción humana.

Una de las investigaciones más extensas y serias sobre el tema llegó de la mano del área de consultoría de Goldman Sachs, que evaluó la exposición de 900 ocupaciones, y concluyó que dos tercios de ellas en Estados Unidos serán impactadas, y que entre la mitad y un cuarto de su carga de trabajo será automatizada.

¿Reemplazará la Inteligencia Artificial el trabajo humano?

"Aunque el impacto de la IA en el Mercado de trabajo será significativa, la mayoría de los trabajos e industrias serán solo parcialmente expuestas a la automatización, y por lo tanto es más factible que sean complementarias en lugar de sustituidas", escribieron en inglés los economistas de Goldman Sachs, Joseph Briggs y Devesh Kodnani

Los argentinos, por su parte, aparecen bastante optimistas frente a estos cambios inminentes. El 79% de los consultados al respecto en una encuesta de Jobint estimó que la incorporación de la IA va a impactar positivamente en su trabajo. Un 43% indicó que esto será así porque la tecnología le permitirá acceder a conocimientos nuevos.

Un 85% espera que la IA sea una aliada en el trabajo, y así es que parece que se está desplegando, al menos en esta instancia, esa tecnología.

Y si como muestra basta un botón, vale la pena recorrer casos concretos en los que la IA ya se integró a actividades económicas reales y en la Argentina.

En qué sectores se integró ya la IA

La Inteligencia Artificial eventualmente no dejará área de la actividad económica sin tocar, pero los siguientes son algunos de los usos relevados más creativos hasta el momento en Argentina.

IA en la moda

Abundaron los ejemplos en los que las compañías de moda e indumentaria, que están fuertemente mecanizadas de por sí, integraron IA a las partes más creativas y menos "automáticas" del proceso, desterrando la idea de que la creatividad como habilidad netamente humana es una capacidad para mantenerse empleable.

Desde The North Face hasta Levi’s, muchas marcas crearon campañas e imágenes de "lookbook" a partir de tecnologías de inteligencia artificial. Pero la primera en pedirle diseños futuristas a una de las más conocidas (Midjourney) y luego llevar efectivamente a la realidad esos bocetos fue G-Star RAW, una marca de Países Bajos dedicada a las prendas de denim.

Mauro Stabile, CEO de OPULENS

El equipo de diseño de G-Star RAW creó 12 modelos de "denim couture" usando la tecnología de IA generadora de imágenes, Midjourney. Pero solo uno de los diseños fue finalmente creado en el mundo físico, la capa más intrincada que entregó la inteligencia artificial. Crearon una sola unidad de la misma y la estrenaron en su tienda principal en Amsterdam.

Quienes piensen que "solo en Europa se consigue", erran el diagnóstico. En la Argentina la firma de óptica OPULENS invirtió 1,5 millones de dólares para desarrollar internamente su tecnología AI-Lens, que permite diseñar lentes multifocales con calidades ópticas que superan a cualquier otra desarrollada por humanos.

Fue su equipo de profesionales argentinos -del sector de la física, matemáticas, ingeniería informática, de sistemas, de la industria óptica y especialistas en computación científica- quienes dedicaron más de 4 años en crear esta tecnología.

"Es un algoritmo de tipo evolutivo genético que se encuadra en lo que se conoce como Inteligencia Artificial. Optimiza la calidad óptica de la lente progresiva. El algoritmo crea una superficie progresiva para una lente multifocal de manera no supervisada. Lo único que hacemos es establecer unas pautas de muy alto nivel y el algoritmo, de manera independiente y sin intervención, encuentra la mejor solución al problema," explicó a este medio Gabriel Martin, físico y director de Investigación y Desarrollo de la tecnología Novar.

Esta innovación se utiliza para dar mejores soluciones a la presbicia con control de astigmatismos periféricos y adaptaciones. Esta tecnología permite fabricar lentes en forma personalizada y moldearlas una a una; es decir, se realiza primero el diseño del lente en un complejo software computacional y luego se manda esa información a los equipos Freeform Technology para su fabricación. Desde los laboratorios se conectan a un servidor, que sólo en 20 segundos, con la receta oftálmica, hace el cálculo y devuelve el diseño del lente para materializarla en la línea de producción.

El resultado, según declara la empresa, es que el 96% de las personas mejoraron su visión con respecto a los anteriores multifocales; el 92% informaron un mejor confort visual; el 82% mejoraron su visión a la noche; y el 88% redujeron el tiempo de adaptación a las lentes.

IA en programación

¿Cómo impacta la inteligencia artificial el trabajo de programadores e ingenieros en sistemas?

Los profesionales más mimados del mercado en los últimos años, los desarrolladores de software y programadores, fueron los primeros en ser impactados en su actividad por la IA que es capaz de escribir y procesar código. En este sentido, la llegada de herramientas de IA generativa al público en general no representa novedad para ellos.

La multinacional de origen argentino Globant, por caso, emitió ya en 2018 su decálogo de ética respecto del uso de estas tecnologías. Así es que la compañía ha aprovechado la IA, utilizando desarrollos propios para proporcionar un valor sostenible a sus clientes a través de soluciones empresariales.

"Desde hace siete años tenemos nuestro entorno Globant X y lo venimos trabajando constantemente, así como capacitando al personal en todas las herramientas que hoy se suman para potenciar su trabajo, para poder volverlo más eficiente y eficaz y entregar un ‘output’ en menor tiempo", dijo a este medio Sebastián Miserendino, CTO de Globant en Latinoamérica.

Son varios los desarrollos de IA de Globant pero Miserendino menciona dos que tuvieron en su equipo y liderazgo a muchos de los talentos de la empresa en Argentina.

Uno es MagnifAI, que permite procesar más rápidamente productos digitales –sitios web, aplicaciones, etc.- e identificar errores de programación o de navegación, evalúa si el contenido (un texto o una imagen, por ejemplo) es el correcto, si un video se puede ver sin fallas, etc. Y ese sistema puede hacerse pasar por el producto varias veces por día, para tener un resultado más refinado.

"Sirve para identificar diferencias entre el aspecto esperado y el real de un producto digital, detecta diferencias que a escala es cada vez más difícil de hacer para los humanos y requiere mucho trabajo. Puede acelerar los tiempos y la eficacia de las pruebas de regresión para tener un ‘time to market’ y un grado de precisión mejores", contó el CTO.

Otro producto de Globant que evolucionó de la mano de la IA es el famoso StarMeUp, el sistema que implementan las empresas para dar reconocimiento entre pares, entre jefes y empleados, etc. lanzado en Argentina en 2016. Su objetivo es ayudar a crear entornos de trabajo mas solidos y saludables, acelerando así el progreso de las empresas y las oportunidades de los colaboradores.

Hoy el sistema lee las "estrellas" que los usuarios dan a otros y obtiene insights que permiten entender qué pasa en cada equipo, cada oficina, qué es necesario mejorar, etc. "Es un termómetro de lo que está pasando en la organización", cerró Miserendino.

IA en el deporte

Libro de Pases utiliza tecnología de IA desarrollada en la Argentina

En la tierra de los Campeones del Mundo, era imposible que la IA no se aplicara al mundo del deporte profesional. Según expertos que ya trabajan en esta área, la IA permite ahorrar tiempo y dinero, facilita la toma de decisiones, permite sumar conocimiento y oportunidades para optimizar el rendimiento, y crear mejores oportunidades para los jóvenes en el deporte. Y a medida que la IA y los algoritmos de aprendizaje automático continúan mejorando, se vuelven capaces de proporcionar información aún más detallada sobre el rendimiento del jugador.

"La IA viene atravesando todas las industrias. En el deporte las principales aplicaciones que vemos y que se están trabajando hoy en día son el análisis y trackeo de deportistas: se unen muchos data points como el rendimiento de entrenamientos, lesiones y partidos para analizar las fortalezas de los jugadores, optimizar el entrenamiento y desarrollar las mejores estrategias", dijo Camila Manera, Co-Fundadora y Directora de Datos en Libro De Pases.

Otros usos de la IA son para "fan engagement," que consiste en evaluar el comportamiento y preferencias a la hora de ofrecer una experiencia única y entrenamientos con realidad virtual, que permite simular situaciones reales, según explicó la experta.

Libro de Pases es una plataforma que permite la transferencia de jugadores de fútbol basada en datos e inteligencia artificial. Lanzada en 2018 en Argentina, conecta jugadores, clubes y agentes de todo el mundo, sobre todo de Argentina, Colombia, México y Chile, los países de donde provienen sus más de 250.000 usuarios registrados. Rodrigo de Paul, Cristian Erbes, Juan Sánchez Miño, Agustina Barroso y Milagros Menéndez tienen participación en la misma.

Según dijo Manera a iProfesional, la tecnología detrás de su plataforma es 100% desarrollada por ella y el equipo de Libro de Pases. Hace dos años comenzaron a desarrollar los algoritmos que hoy ponen en juego: "Es IA debido a varias razones, ya que trabajamos aprendizaje automático, la capacidad que tiene de comprender el contexto y su adaptabilidad y mejora continua", afirmó.

IA en la enseñanza

Un reciente análisis de Wunderman Thompson Intelligence mostró que el área de educación y de entrenamiento corporativo será uno de los que más cambiará a partir de la AI. Se espera que se reemplacen prácticas tradicionales y costosas de capacitación por otras más adaptadas al individuo, a partir de la interacción personalizada y "just in time" con herramientas de IA, simulaciones de situaciones reales de trabajo, etc.

Con IA las capacitaciones podrán adaptarse a las necesidades de cada individuo

Respecto a la utilización de IA para la resolución de problemas o trabajos prácticos, en una reciente nota para la Universidad Católica Argentina, Ricardo Di Pasquale, director de la Licenciatura en Ciencias de Datos de esa entidad opinó que "los que educamos tenemos que educar para trabajar en ese ámbito" (ahora invadido por IA).

"Tenemos que usarlo a favor. Tengo que saber que esto está, tengo que poder usarlo y tengo que poder hacer que los alumnos lo integren a su saber. Porque si no, las universidades nos convertimos en una institución de una era anterior. Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que tener respeto. Por ejemplo, si yo promuevo el juicio crítico, hasta puedo hacer que mis alumnos le hagan preguntas al chatbot hasta hacerlo "pisar el palito". Y si logran hacerlo equivocarse e identificar el error, entonces aprendieron", dijo.

Lo que está en cuestionamiento no es el valor de los docentes o entrenadores, es el modelo de aprendizaje de conocimiento en sí, que ahora cuenta con entidades automatizadas capaces de aprender y ejecutar tareas al nivel de un ser humano. No hay que olvidar que una de las tecnologías de IA más populares, ChatGPT, aprobó varios de los exámenes profesionales más exigentes.

IA en Recursos Humanos

Joel Wright, CEO y cofundador de Sinecure.ai, le dijo a Wunderman Thompson Intelligence que la IA será una vuelta de página para el área de recursos humanos (RR.HH.) en la medida en que se dejará de reclutar en base a experiencias pasadas y se podrá poner el foco en el potencial de los candidatos, mirando sus habilidades y talentos.

En el reciente encuentro Mercer Journey #35 organizado por la multinacional de gestión de compensaciones y beneficios en la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Leotta, Líder de Adquisición de Talento de IBM Argentina detalló cómo la compañía está utilizando IA para volver a sus equipos más estratégicos y menos operativos.

"Tenemos un bot, un asistente virtual que permite hacer las consultas más recurrentes que fueron compilando a lo largo de los años con gestiones operativas del área. El bot que trabaja con IA y se va retroalimentando y cada vez se hace más robusto, más fiable y veloz", contó.

Tras meses de experiencia, "hoy los empleados se sienten cómodos. Esto permitió reducir el tiempo operativo de nuestros profesionales de RR.HH. y que se dediquen a lo estratégico de cara a los clientes internos y externos", completó la directiva de IBM Argentina.

Pero a la vez, desde Baker & McKenzie confimaron que hay grandes empresas en la Argentina y en la región utilizando IA tanto en las primeras etapas de la selección de personal como en la gestión de nómina, lo cual expone a las compañías a grandes riesgos en materia de ciberseguridad, confidencialidad, derecho a la privacidad, etc. Esto es así debido a la ausencia de regulación en esta nueva materia.

La mencionada consultora recomienda a las compañías que, entretanto no exista regulación oficial en la materia, se creen mecanismos de autorregulación del uso de IA muy claros y transparentes, de manera de protegerse ante potenciales riesgos y litigios, sobre todo en lo que refiere a esta herramienta en la gestión de personal.