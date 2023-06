Semana corta: ¿trabajarías menos días por menor sueldo?

El debate sobre la semana laboral de cuatro días se abrió en el mundo luego de varios experimentos que realizaron independientemente tanto países europeos como algunas multinacionales.

Por lo general, esos experimentos mostraron un incremento en la productividad así como en el nivel de satisfacción de los trabajadores y trabajadoras con su empleo.

Aún así, no todos esos cambios implican igual salario o menor tiempo de trabajo solo por tener una semana laboral de 4 días. Y "el jurado todavía está deliberando" acerca de cómo las personas se sienten acerca de este tema.

Un reciente estudio de la agencia de investigación de mercado y opinión pública, Quiddity, relevó las opiniones de 3.091 personas en Argentina, Brasil, México y Colombia, los mercados laborales más grandes de la región. En ellos predomina aún la semana laboral de 5 días y la modalidad presencial (75% de los casos), antes que la de trabajo híbrido (14%) o full remoto (11%)

¿Trabajarías menos días por menos dinero?

La encuesta de Quiddity parece indicar que al menos los argentinos no están en condiciones de resignar salario para trabajar cuatro días en lugar de cinco. Solo el 10% de los encuestados locales avalaría esa opción.

Vale la pena recordar que, de acuerdo a datos de 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, de las personas que cuentan con una ocupación en la Argentina, el 11,6% está subocupada. Es decir que trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestos a trabajar más horas para suplementar sus ingresos.

Semana corta: ¿trabajarías menos días por menos sueldo para tener fines de semana de tres días?

Los expertos hablan sobre un incremento de los trabajadores que salen a demandar más empleo para hacer frente a la erosión de su poder adquisitivo, en un país con inflación anual de tres dígitos. En ese marco, la opción de resignar salario para trabajar menos días a la semana es una alternativa para un grupo reducido de gente.

El 27% de los argentinos encuestados si aceptaría reducir la jornada laboral a 4 días de más horas de trabajo, pero sin pérdida de poder adquisitivo. El resto prefiere mantener su esquema de trabajo como está.

La opción de reducir la semana laboral sin perder sueldo ni trabajar más horas diarias no fue parte de esta encuesta. "No incluimos esa opción de respuesta porque en todas las empresas y espacios en donde se aplicaron estas metodologías hasta el momento se realizaron cambios en la estructura de días o de salario percibido. En ese sentido, introducir una variable más podría no ser real a las expectativas ya probadas", dijo al respecto Verónica Rodriguez Celín, Directora regional de Quiddity.

Consultada por iProfesional sobre si el incremento de la productividad asociado a la incorporación de Inteligencia Artificial en el trabajo podría derivar en una semana laboral más corta sin pérdida de valor o de salario, la experta consideró que "posiblemente la IA venga a revolucionarnos en varios aspectos de la vida, incluso el laboral, pero aún creo muy prematuro aseverar cuales pueden ser los impactos que tenga, y es probable que esos cambios sean paulatinos."

Viraje hacia la flexibilidad

En estos aspectos, los promedios de Argentina son similares al total regional que arrojó el estudio: casi 4 de cada 10 personas prefiere achicar la semana laboral, aún si eso implica alargar la jornada (26%) o una reducción del salario (10%)

Brasil es el país que más adhiere a los cambios en la semana laboral: el 14% aceptaría perder ingresos para ello y el 34% no tendría problema con extender su jornada. Mientras que México es el más reticente, allí 7 de cada 10 personas no quien cambios en este esquema tradicional.

La semana laboral de 4 días tiene que ver con la búsqueda de mejor "work-life balance"

"Si bien la mayoría elige mantener su trabajo tal como está, la tendencia de la ‘semana corta’ es recibida como una buena alternativa para muchos", indica el reporte liderado por Rodriguez Celín.

Sucede que los debates sobre la "semana corta" se insertan en una búsqueda más amplia que la humanidad inició antes de la pandemia pero que la crisis sanitaria profundizó. Y no se debe a la popularidad del trabajo remoto o híbrido, sino fundamentalmente al cuestionamiento de los presupuestos tradicionales del mundo laboral –que la tecnología echó por tierra- y a su impacto sobre la vida de las personas. Hubo una reorganización de prioridades.

"Nosotros vemos estos cambios inmersos en una tendencia que se venía mostrando a nivel mundial antes de la pandemia que era la búsqueda de un mejor balance entre la vida profesional y personal. Esta tendencia se acrecentó y masificó con la pandemia", especificó la directora de Quiddity.

Mencionó "la democratización del home office" y la consecuente maximización del aprovechamiento del tiempo libre por parte de los trabajadores. "Si bien en un principio fue un desafío la limitación de los tiempos laborales trabajando desde casa, con el pasar de los meses tanto las empresas como los colaboradores lograron encontrar un balance y eficientizar los tiempos y de esa manera las organizaciones personales", prosiguió.

Rodriguez Celín también reconoce que en la pandemia las personas comenzaron a reconsiderar el uso de su tiempo finito en vida, a reconsiderar sus deseos, "por lo que hoy se priorizan mucho más las experiencias, los momentos."

"En nuestro estudio observamos que si bien hay mayor predisposición a mantener la organización laboral tal y como está, empieza a abrirse el debate sobre nuevas formas de esquemas laborales donde predomina la idea de sumar horas a las jornadas actuales con el fin de reducir la semana laboral", sentenció.