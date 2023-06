Empleo 2023: ¿qué son los "skills" y por qué son importantes para conseguir trabajo?

No hay un set fijo de habilidades que una persona tenga que tener para conseguir empleo, pero sí skills que son muy valoradas en casi todas las empresas

La palabra "skills" en inglés significa "habilidades". Tener "skills" puede referir a distintos conocimientos y capacidades o también a ser habilidoso en determinada área o tarea.

¿Por qué son importantes las skills para conseguir trabajo? Porque son cada vez más los reclutadores de personal que definen las contrataciones en base a las habilidades que presenta el candidato, poniendo el foco en su potencial a futuro, en lugar de concentrarse en sus experiencias laborales pasadas y su pedigree académico.

El razonamiento que hacen los seleccionadores es que cuando una persona ya cuenta con skills innatos o aprendidos que son útiles para el trabajo, como la capacidad de resolución, la resilencia, la habilidad de comunicación, entre otras, todo lo demás puede ser aprendido o desarrollado. Su prioridad, entonces, pasa a ser encontrar aquellos candidatos que cuentan con las skills que encajan con la cultura corporativa de la empresa que tiene la vacante.

No hay un set fijo de habilidades que una persona tenga que tener para conseguir trabajo, pero sí algunas que son muy valoradas en casi todas las empresas. Esas skills, además, van variando en el tiempo, de acuerdo a necesidades de las empresas, a la coyuntura social o económica.

Te contamos entonces cuáles son las skills más valoradas por las empresas en este momento y cómo podés hacerlas destacar en tu CV.

¿Qué significa tener skills?

Como mencionamos, tener skills significa ser hábil o talentoso para algo o incluso, en general, sabe manejarse en la vida y en cierto entorno.

Qué significa tener skills para el trabajo.

Además se puede decir que una persona tiene skills cuando tiene un talento en particular, por ejemplo, un talento para la música, o para jugar un determinado deporte.

Por otra parte, las skills se están volviendo una temática cada vez más relevante en el área de Recursos Humanos y con muchos los expertos que ahora priorizan las habilidades a la hora de seleccionar candidatos a un puesto de trabajo. Pero para ello, hay que tener las skills adecuadas para la vacante.

¿Qué son los skills profesionales?

Skills profesionales pueden ser todos aquellos que ayudan a una persona a realizar bien su trabajo y a navegar tanto las tareas que le corresponden a su función como a su entorno laboral: jefes, compañeros de trabajo, colegas, etc.

Generalmente, no se refieren a los conocimientos técnicos para realizar un trabajo. No se habla de skills, por ejemplo, para decir que una persona maneja tal o cual lenguaje de programación o que cuenta con una maestría en administración de empresas (MBA, por sus siglas en inglés) o que tiene experiencia en manejar reclamos legales, etc.

Las skills generalmente refieren a las habilidades "blandas", las que no son técnicas ni académicas pero son útiles en ámbitos profesionales. Algunas de ellas son innatas en las personas -por ejemplo, hay quienes son comunicadores natos, o tienen facilidad para ser empáticos y ponerse en el lugar de los demás-, pero no necesariamente debe ser así. La mayoría de esas "soft skills" pueden ser aprendidas y desarrolladas.

Cada empresa sabe qué set de habilidades blandas es útil dentro de su propia cultura corporativa y del sector o actividad en la que se encuentra inserta. Pero además hay algunas skills que son recurrentes en la mayoría de las compañías, o porque "se ponen de moda" o porque realmente se comprueba que son útiles y necesarias.

La comunicación, una de las skills más valoradas por las empresas.

¿Cuáles son las habilidades más demandadas por las empresas en Argentina hoy? La filial locl de Randstad, la multinacional de talento asegura que son estas seis skills:

Flexibilidad y adaptación al cambio

Comunicación

Organización y gestión del tiempo

Trabajo en equipo

Proactividad y capacidad resolutiva

Creatividad e innovación

Como se ve, el set de skills requerido va cambiando. Por caso, hace 10 años la autogestión del tiempo y el trabajo no era algo tan valorado como en el día de hoy, cuando muchas personas deben trabajar más independientemente en esquemas híbridos o remotos. A la vez, la tecnología soluciona ahora muchos problemas de antaño, por eso la innovación viene de la creatividad de las personas aplicadas a la resolución de problemas.

A la vez, de las habilidades blandas en demanda, cada persona debe ser capaz de detectar con qué habilidades cuenta para mejorar su valor en el mercado, y trabajar para desarrollar aquelas que le falten.

¿Qué son los skills de una empresa?

Cada especialista de Recursos Humanos tiene su lista de habilidades clave al trabajar para un empleador. Se desarrolla ese conjunto de habilidades y conocimientos en base a lo que se conoce de la cultura corporativa de la organización, de lo que será útil para las personas en esa entidad, tanto para el trabajo que tienen actualmente como para futuros cargos que puedan ocupar.

Por eso, un buen consejo es detectar cuáles son las skils que prioriza la compañía en la que se quiere entrar a trabajar y darle más relevancia en el CV o en la entrevista. Lo mismo corre, en caso de conseguir el empleo, para el desarrollo de carrera posterior.

Cuáles son las skills que se deben poner en el CV.

También hay skills o habilidades blandas que pueden ser útiles en un sector en general. Por ejemplo, en empresas y áreas de tecnología, muchos programadores se destacan por tener también capacidades que exceden los lenguajes informáticos.

Las skills que buscan cultivar las empresas de tecnología para que los proyectos fluyan y los equipos funcionen son las siguientes:

Apertura y flexibilidad

Trabajo en equipo

Empatía

Comunicación asertiva

La resiliencia y la empatía son las dos áreas a trabajar, ya que operan detrás de todas las demás habilidades mencionadas como importantes para las empresas hoy. La manera de mantener vínculos sanos con las personas en el trabajo, de gestionar las emociones, de comunicarse con ellas, parte de la empatía o al menos no puede ocurrir sin ella.

¿Qué se puede poner en skills?

Tener un segmento de skills en el currículum vitae es ya imprescindible para conseguir trabajo, pues, como dijimos, los seleccionadores cada vez más se especializan en detectar las habilidades de las personas que entrevistan para saber si serán un buen "match" para la empresa y para la posición que necesitan cubrir.

Como con todas las áreas del CV, lo mejor es no mentir ni exagerar demasiado la verdad. Se debe hacer un trabajo de introspección para reconocer realmente qué habilidades blandas de las que son útiles en el trabajo tenemos ya desarrolladas, y eso es lo que debe figurar en nuestro CV.

Esto es así porque es probable que el entrevistador consulte por qué pensamos que tenemos tal o cual habilidad que describimos en el currículum. Y en ese caso, debemos tener preparada la respuesta, contar en qué somos buenos o dar ejémplos -incluso alguna anécdota de trabajo- de como pusimos esas habilidades en juego.