Cómo escribir un currículum efectivo para destacar en el mercado laboral argentino

La puerta a conseguir un trabajo en 2023 es, en principio, tener un currículum vitae o CV efectivo para captar la atención de los seleccionadores del mercado laboral argentino.

Pero tener un currículum efectivo no es lo que solía ser: no basta con que sea claro, conciso y -siempre- sincero. Hoy las decisiones de contratación empiezan con la aplicación de filtros y bots que "escanean" el CV para determinar quiénes son los mejores candidatos.

A continuación, los mejores consejos para adaptar el currículum a las búsquedas vacantes del mercado laboral argentino hoy.

¿Cómo hacer un buen CV en 2023 Argentina?

No basta con subir el currículum propio a LinkedIn y completarlo en todas las plataformas relevantes de búsqueda de trabajo como Bumeran, Zona Jobs, etc. Se deben sumar a esas generales del mercado laboral argentino las plataformas particulares de las empresas en las que se desea ingresar -ya que muchas grandes compañías tienen su propia área de carreras donde publican los avisos- y las webs para trabajo independiente como Freelancer.com, Workana, Upwork, etc.

Y como siempre ocurrió, un currículum efectivo debe ser también un documento digital que el candidato pueda enviar a un potencial empleador por distintas vías, ya sea respondiendo a una búsqueda del mercado laboral en general, o de manera particular por email o WhatsApp al seleccionador.

Para ello, el currículum se debe tener en formato PDF -que a diferencia del Word, no pierde su formato al abrirse en otro equipo- y llevarlo consigo en todo momento, ya sea en un pen drive, como archivo en el teléfono, etc.

Cuánto más se haga circular el currículum en el mercado laboral, más se incrementan las chances de conseguir trabajo

Vale la pena aclarar que los filtros y programas que utilizan los responsables de Recursos Humanos para hacer la primera selección de postulantes entre el total de las aplicaciones recibidas para uan búsqueda, pueden "leer" el currículum así esté en PDF o Word.

Por eso, el segundo consejo importante es "customizar" el CV que se envía a cada búsqueda en particular, utilizando aquello de la propia experiencia, las habilidades y aptitudes que puedan resultar más relevantes para ese puesto. No está demás utilizar palabras y sinónimos que figuren en el propio aviso de trabajo, que serán las que puedan resaltar a la hora de que la tecnología realice su pre-selección.

Por último, en el mercado laboral argentino 2023 es tan importante saber que no poner en el currículum como qué incluir en la hoja de vida. Muchas compañías están utilizando metodologías de CV ciego, que son los que no incluyen datos que den idea del género, edad, raza, religión o clase social del postulante.

Esto es para evitar sesgos inconscientes que puedan existir tanto en las decisiones del reclutador humano como en la programación de la tecnología utilizada para pre-seleccionar los currículums.

¿Qué poner en un currículum vitae Argentina?

Qué poner en un currículum vitae efectivo en Argentina 2023

Luego, al igual que en todos los años, los consejos más importantes para escribir un currículum efectivo son:

Que sea conciso, idealmente de una página , de dos como máximo

, de dos como máximo Que contenga información certera y actualizada

Para resumir, se pueden utilizar las experiencias más recientes en el mercado laboral y el máximo nivel de educación alcanzado , en lugar de listar todo el "prontuario" o historial.

en el mercado laboral y el , en lugar de listar todo el "prontuario" o historial. Incluir una breve introducción con los objetivos laborales ayuda al seleccionador a saber si el propósito del candidato y los de la empresa pueden alinearse.

ayuda al seleccionador a saber si el propósito del candidato y los de la empresa pueden alinearse. Cada vez más los reclutadores de talento se basan en las habilidades para tomar la decisión, y no tanto en la experiencia y los antecedentes académicos. Es valioso agregar al CV un apartado con habilidades y aptitudes que se consideran relevantes en el mercado laboral.

El consejo absoluto en la búsqueda de empleo es nunca mentir en el currículum, ya que la mentira suele tener patas cortas en caso de ser seleccionado o pre-seleccionado. En esos casos, las referencias se comprueban, los conocimientos se evalúan, a veces con pruebas, exámenes o instancias de "gamificación", etc.

Con "no mentir" queremos decir que toda la información volcada en el currículum debe poder ser apoyada de alguna manera. Si se tuerce la verdad o se exagera, por ejemplo, una habilidad, el candidato debe poder responder en qué basó la afirmación que hizo en su CV.

¿Cómo poner la experiencia laboral en el CV Argentina?

Cómo completar el currículum vitae si aun no se tiene experiencia en el mercado laboral

El apartado de la experiencia laboral, en el caso de que el postulante tenga efectivamente ya una trayectoria en el mercado laboral, se debe incluir como el apartado más importante del currículum. Se la incluye antes de los antecedente académicos, habilidades, idiomas, manejo de programas de informática, etc.

Por cada trabajo que se consigne en el CV, se debe incluir el nombre de la empresa, el puesto o los distintos puestos que se tuvieron aclarando los períodos de tiempo en los cuales se desempeñó cada posición.

A la hora de describir cada uno de esos trabajos, tanto los reclutadores humanos como las tecnologías utilizadas para seleccionar perfiles prefieren los verbos activos, las descripciones que listan qué logros se obtuvieron en cada etapa, no solo las responsabilidades del puesto.

Es conveniente listar desde la experiencia más nueva a las más antiguas, en orden descendente en la página del CV. Ese orden cronológico no se debería alterar al "customizar" el currículum para una búsqueda particular, pero si se deben listar las experiencias laborales que se hayan tenido que sean efectivamente relevantes para la vacante a conseguir.

A la hora de resumir para acortar la hoja de vida, nunca se debe quitar la última experiencia laboral, incluso si no es directamente la más relevante para el puesto buscado. Y en el caso de que la trayectoria en el mercado laboral incluya algún "bache", no se debe tratar de discimular, y de hecho se puede describir el motivo por el cual en determinado período de tiempo no se desempeñaba una tarea en el mercado laboral (viajes, maternidad/paternidad, etc.)

Por último, las personas que no cuentan con experiencia laboral pueden priorizar los datos de educación -completa o en curso- y completar el currículum con las actividades extracurriculares que hayan realizado, actividades deportivas o de voluntariado en las que hayan aprendido habilidades útiles para el trabajo.