Ranking Great Places to Work: las 40 mejores Pymes para trabajar en Argentina

La consultora de cultura organizacional Great Place to Work (GPTW), dio a conocer este jueves el ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar para Pymes en Argentina 2023, que se elaboró gracias a la participación de 100 empresas, de las cuales respondieron la encuesta 2582 colaboradores de esas compañías.

De allí se desprende que, de acuerdo a la opinión y puntuaciones de los propios empleados, la mejor Pyme para trabajar en Argentina es la empresa de logística y transporte internacional Atlas Shipping, seguida por Growketing y Vivi Marketing, ambas dedicadas al marketing digital.

La lista se completa con:

Pagos 360,

Horizon Consulting & Innovation,

Mikroways,

Crecer SGR,

Pharmware,

Start Group,

Claims Services by SSPV S.A,

Daltosur,

Etil Company,

Martínez Wehbe & Asoc.

LFS - Laiun, Fernandez Sabella & Smudt

LIESA

GreenFlame

Neix

Bombieri

Teleprom

WES

MachVision

ADBOT

EcomExperts

BRAIN TECHNOLOGY

Wazabi Spicy Marketing

SoftGuard

WOW! Customer Experience

Global Think Technology

Anigamy

Kenwin

Tecro

Craftech

Banza

Paogi

Popcorntv

ProFlight Aviation Academy

Geek Lounge

HAL Company

TechBI

COCO CREATIVO

Para participar en el ranking, las empresas deben contar con una dotación de entre 10 y 50 empleados y ser de capitales nacionales.

Los colaboradores de dichas empresas respondieron 60 preguntas de la encuesta que describen hasta qué punto su organización crea un Great Place to Work For All.

El 85% de la evaluación se basa en las respuestas de los colaboradores sobre sus experiencias de confianza y la capacidad que logran en su organización para alcanzar su máximo potencial humano, sin importar quiénes son o qué tarea llevan a cabo.

El 15% restante del ranking se basa en las respuestas de los colaboradores sobre sus experiencias diarias de innovación, los valores de la empresa y la efectividad de sus líderes, para garantizar que también tengan una experiencia constante.

En términos generales, este años se observó una mejora en la puntuación respecto de 2022, en diferentes variables clave, como Flexibilidad, Desarrollo profesional, Remuneración y Bienestar Laboral, aunque hubo un leve descenso en cuanto a los Beneficios respecto del año anterior

Este ranking busca darle visibilidad y respaldar las mejores prácticas de un sector, como es el de las Pymes, que representa uno de los principales motores de la economía de la Argentina y uno de los que más influyó en la recuperación post pandemia. Se calcula que hay alrededor de 600.000 Pymes en todo el país, lo que significa casi el 99 % del total de las empresas, empleando, entre todas ellas, al 70% de los trabajadores formales.