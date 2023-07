En qué universidad puedo estudiar programación en 2023

¿Vale la pena estudiar programación en una universidad? La respuesta es sí, siempre. Tener un título terciario o una licenciatura en sistemas es un gran valor a la hora de destacarse en el mercado laboral.

A veces se cuestiona el valor de tener una carrera formal en esta materia cuando la demanda de talento es tan grande que se puede conseguir un empleo bien remunerado sin haber ido a estudiar programación en ninguna universidad.

Más aún, es un campo con tanta innovación, en el que hay que actualizarse permanentemente y durante toda la carrera. Por eso, muchas personas se vuelven autodidactas para comprender algunos de los lenguajes informáticos, sin haber asistido ni a una clase en una universidad.

Pero a la vez, este es un sector que adolece de trabajadores bien formados y con título de universidad. Eso es un límite muchas veces para el progreso profesional hacia puestos de dirección; de hecho, los selectores IT y los headhunters tienen serios problemas para encontrar profesionales de IT que puedan ejercer posiciones de liderazgo y cuenten con habilidades más allá de las técnicas.

Entonces, para posicionarte mejor en el mercado -y no solo para conseguir ese primer empleo como programador- y aspirar a hacer carrera o crear tu propia empresa, siempre será conveniente estudiar programación en una universidad y completar el título, además de obtener certificaciones en distintas habilidades y lenguajes informáticos -aparte de saber inglés, que es un requisito casi fundamental de las profesiones IT- para no estancarte.

¿Qué universidad ofrece la carrera de programación?

En qué universidad se comenzó a enseñar programación en Argentina

Por suerte, en cada vez más universidades de Argentina se crean carreras para estudiar programación. También hay muchos cursos de institutos y otras entidades educativas, e incluso becas de empresas para formar programadores, que podés hacer para comenzar a adentrarte en este campo y probar si te gusta, si es algo que quieras hacer como camino profesional.

Si esto es así, como mencionamos, lo mejor es estudiar programación en una universidad y completar la carrera para tener el título.

En este sentido, si bien se abren cada vez más carreras para programadores, se reconoce como la primera que hubo en la Argentina a la carrera de Ciencias de la Computación que se fundó en los ´60 en la Universidad de Buenos Aires (UBA), que fue de las primeras de Latinoamérica en la materia.

Con el regreso de la democracia en 1983, se inició un proceso para adecuar esa carrera como Licenciatura en Ciencias de la Computación, que pasó a enseñarse junto a las otras carreras de la Facultad de Ciencias Exactas y se sigue impartiendo hasta el día de hoy. La misma casa de altos estudios porteña también ofrece una Licenciatura en Ciencias de Datos.

La misma universidad en su Facultad de Ingeniería enseña también una Licenciatura en Sistemas, que se vincula con el diseño de soluciones informáticas; y también una carrera de Ingeniería en Informática que sirve para quienes deseen trabajar con materiales, procesos, maquinaria e innovación.

¿Dónde se estudia programación en Argentina?

Las opciones para estudiar programación en la Argentina son muchísimas, incluso si nos ceñimos a las carreras que se enseñan en las universidades.

En qué universidades argentinas se puede estudiar programación

Si se busca estudiar programación en una universidad pública, además de la UBA pueden ser recomendables las carreras de Licenciatura en Sistemas e Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional de La Plata, o la carrera de Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional de Córdoba. Ambas instituciones están entre las más grandes, con mayor trayectoria y más reconocidas del país.

Por otra parte, para todo lo que son carreras técnicas e ingeniería, entre las universidades privadas se destaca el Instituto Técnico de Buenos Aires o ITBA. En este caso, para quienes desean estudiar programación la carrera de grado más indicada es la de Ingeniería Informática.

¿Dónde recomiendan estudiar programación?

Es muy probable que muchos expertos actuales recomienden estudiar programación con cursos virtuales cortos, algunos de ellos gratuitos y no en una universidad.

Es una opción muy respetable en este campo en el cual está muy bien visto ser autodidacta y tener la disciplina y la gestión de tiempo que ello requiere. También puede ser útil para estudiar algo de programación antes de iniciar la carrera de grado y ver si es una profesión adecuada para cada persona.

Pero como ya dijimos, estudiar programación en una universidad y obtener el título de grado al menos, abre algunas puertas también.

En ese caso, las universidades que surgen de una rápida búsqueda en Internet como las que se reiteran al pensar en las más recomendadas son la UBA, la Universidad Austral (Ingeniería en Informática), la Univesidad de Palermo (que tiene la carrera de Analista Universitario en Sistemas, la de Ingeniería en Informática y la Licenciatura en Informática, entre otras) y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), que tiene una Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software (Sistemas) y una Licenciatura en Gestión de Tecnología de la Información.

Cuántos años hay que estudiar programación en la universidad

¿Cuántos años dura la carrera de programación?

Al igual que todas las carreras de licenciatura, estudiar programación como carrera de grado tiene generalmente una duración de entre 4 y 5 años, de acuerdo a la universidad elegida, a si se trata de una institución de gestión pública o privada, etc.

Por ejemplo, tanto la Licenciatura en Informática como la carrera de Ingeniería en Software que ofrece la Universidad Siglo 21 implican 5 años de cursada.

A la vez, algunas entidades ofrecen títulos de Técnico o tecnicaturas universitarias que se completan en 2 o 3 años y también sirven para estudiar programación.

Es el caso, por ejemplo, de la Tecnicatura Universitaria en Programación Informática que se imparte en la Universidad Nacional de Quilmes (UnQui), la de Técnico Universitario en Programación Informática de la Universidad de San Martín, y las Tecnicaturas Universitarias en Sistemas Informáticos y en Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica Nacional, que son de gestión pública. En todos esos casos, las carreras duran tres años.