Cuál empleo puedo conseguir con bachillerato

En todo el mundo las personas tienen dificultades para conseguir su primer trabajo. No es sencillo lograr una de las pocas plazas para empleados sin experiencia o un empleo con bachillerato completo nada más.

Es un círculo vicioso, ya que para conseguir un primer empleo con bachillerato, a los jóvenes se les pide tener experiencia laboral. Pero no pueden conseguirla sin que alguien les de esa primera oportunidad.

Quienes cuentan con algún nivel de estudio universitario tienen al menos una ventaja por sobre los que salen a buscar empleo con bachillerato nada más. A veces son las mismas universidades las que les consiguen una pasantía o un ingreso a un programa de jóvenes profesionales. Pero aún así es posible lograrlo y no hay que bajar los brazos.

En qué sectores o compañías conviene buscar empleo con bachillerato completo y sin experiencia.

¿Dónde se puede trabajar con bachillerato?

En general, en las empresas pequeñas o comercios de barrio se puede conseguir el primer empleo con bachillerato y sin experiencia laboral.

No dejes de aplicar a puestos ofrecidos en LinkedIn para empleo con bachillerato, incluso si ya te rechazaron

Por otra parte, no dejes de crear alertas en portales de empleo y en la red social para profesionales, LinkedIn, para que lleguen directo a tu correo electrónico las oportunidades dentro de tu área de interés.

Aplicá a las que no pidan estudios universitarios y ofrezcan empleo con bachillerato. Incluso si ya te postulaste anteriormente en una empresa y no quedaste seleccionado o seleccionada, no dejes por eso de volver a intentarlo.

Por otra parte, hay empleos que son típicos de personas que no cuentan con estudios superiores. Sectores de la economía que suelen contratar personas para empleo con bachillerato.

De acuerdo a un reciente estudio del portal de avisos laborales, Bumeran, tras una encuesta entre más de 2.400 jóvenes usuarios, las áreas de Comercial, Ventas y Negocios; Administración y Finanzas; y Turismo y Gastronomía, suelen ofrecer empleo con bachillerato.

Eso no significa que no se pueda hallar empleo con bachillerato nada más en otras áreas, pero sí que esos sectores tienen abundantes oportunidades para personas con secundario completo.

Empleo con bachillerato completo: no descartes aceptar una oportunidad laboral de medio tiempo

Asimismo, no descartes comenzar a buscar un empleo con bachillerato part-time. Muchas veces las empresas delegan algunas tareas en empleados de medio tiempo ya que no pueden contratar a una persona full-time para ello, y suelen tener menos requisitos para esos casos.

Es probable que esa oportunidad se transforme en un trabajo a tiempo completo eventualmente, o que sirva como punto de partido para conseguir un mejor puesto en otra compañía.

Por último, si no resulta conseguir un empleo con bachillerato, no descartes volverte un trabajador independiente, freelance, o empezar tu propio negocio.

Hay un númeo de trabajos que podés comenzar a hacer hoy mismo, ganar clientes y crear tu propia fuente de ingresos. Si bien para la mayoría de los emprendimientos hace falta dinero, es posible comenzar algunos con poco capital inicial.

Algunos de los negocios para empezar con poca inversión y sin experiencia laboral incluyen la creación de contenidos de redes sociales, moderación de comunidades online, asistencia digital, gestor de trámites, paseo y cuidado de mascotas, fotografía y edición de video, corrección de texto, gastronomía o pastelería artesanal, servicios de limpieza, resumenes de textos, entre otros.

Cualquiera de estas actividades mencionadas puede servir para que figure como primer trabajo en el currículum (sin tener que esperar que otra persona te de la oportunidad), y luego acceder así a un empleo con bachillerato completo y algo de experiencia laboral.

¿Cómo encontrar tu primer trabajo?

Hay muchas estrategias para completar el CV cuando no se tiene experiencia, y conseguir un empleo con bachillerato

Para encontrar el primer empleo con bachillerato y sin experiencia laboral ni estudios universitarios, más allá de armar un currículum vitae y aplicar a vacantes en LinkedIn y portales de empleo (como Bumeran, ZonaJobs, etc.), siempre confiá primero en tu red de contactos.

Comenzá por contarle a tus familiares y amigos que estás buscando un empleo con bachillerato completo, y consulta si saben de alguna vacante.

Es probable que si en tu círculo cercano alguien tiene una empresa o una posición de jefe o gerente en una compañía, pueda al menos conseguirte una entrevista laboral o directamente ofrecerte un primer trabajo que puedas sumar en tu CV.

En la Argentina, además, el Estado Nacional ofrece una gran cantidad de recursos para jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral, sobre todo si necesitan un empleo con bachillerato y no tienen tantas ventajas como otros jóvenes.

Por un lado, para los que necesiten ayuda profesional desarrollando su CV, ofrece una red de 600 Puntos Digitales en todo el país, espacios públicos, libres y gratuitos, ubicados en las 23 provincias argentinas y en la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad de Buenos Aires, además, se realizan eventos de Empleo Joven y ferias barriales de empleo en donde participan empresas que están buscando personal. Allí mismo podés conocer a representantes de Recursos Humanos de varias compañías a la misma vez, además de recibir ayuda de expertos para analizar tu CV, capacitación en la búsqueda de empleo, y otros recursos.

No dejes de concurrir a los centros de asistencia y eventos para conseguir empleo con bachillerato

Si tenés entre 18 y 24 años podés acceder a los programas de ayuda económica del gobierno nacional para capacitarte, terminar tus estudios, hacer entrenamientos laborales o generar tu propio emprendimiento.

El Ministerio de Trabajo de la Nación ofrece orientación laboral, asistencia en el armado del curriculum y contactos con empresas. Gestiona además una red de servicios de empleo que impulsa el trabajo registrado.

Pero además de ello, para encontrar empleo con bachillerato no podés dejar de averiguar qué asistencia o trabajos, capacitaciones, etc. se ofrecen en tu distrito o municipalidad de residencia, así como el gobierno provincial de tu localidad. Ese tipo de autoridades son las más activas a la hora de conectar a personas de su distrito con oportunidades laborales que puedan aprovechar.