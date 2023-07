Elon Musk reta a Mark Zuckerberg a enfrentarse en el famoso Coliseo de Roma

El multimillonario Elon Musk, propietario de Twitter, desafió a Mark Zuckerberg, el dueño de las redes sociales Facebook e Instagram (propiedad de Meta) a un duelo tras ver un video en el cual este último ganaba un torneo de artes marciales.

Musk escribió en sus redes sociales que estaba listo para una pelea con Zuckerberg en una jaula de artes marciales mixtas. Zuckerberg, al parecer, aceptó el reto mediante una historia de Instagram, y le pidió al fundador de SpaceX que le envíe el lugar.

El dueño de Tesla propuso inicialmente enfrentarse en Las Vegas pero ahora habría cambiado la ubicación del reto: quiere una pelea en el icónico Coliseo de Roma, Italia.

"Hay posibilidades de que el combate se lleve a cabo en el Coliseo", indicó Musk en sus redes sociales sin dar más detalles.

Según publicó Sputnik News, Musk, de 52 años, realizó ya un entrenamiento de técnicas de artes marciales con Lex Fridman, un famoso bloguero que además es cinturón negro de jiu jitsu.

Lex Fridman, un podcaster que entrevistó a empresarios del Silicon Valley californiano, compartió recientemente una sesión de entrenamiento de lucha con Musk. Aprovechó para realizar una publicación en Twitter al respecto, en la que afirmó haber quedado impresionado por las habilidades del magnate.

I did an impromptu training session with @elonmusk for a few hours yesterday. I'm extremely impressed with his strength, power, and skill, on the feet and on the ground. It was epic. It's really inspiring to see Elon and Mark doing martial arts, but I think the world is served… pic.twitter.com/cq00A9Xnmw — Lex Fridman (@lexfridman) June 27, 2023