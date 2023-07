Con la IA llega el fin de las carreras tradicionales: cuáles serán las profesiones del futuro

Desde hace tiempo que la famosa frase "mi hijo el doctor" perdió todo sentido, y son las carreras menos tradicionales las preferidas tanto por los alumnos universitarios como por quienes necesitan de esos talentos en sus empresas.

Las carreras con más trayectoria como Medicina, Abogacía o Arquitectura siguen liderando en cantidad de alumnos pero no así en la salida laboral que ofrecen y las posibilidades de crecimiento.

Los desarrolladores de software o programadores son, desde hace tiempo, la estrella del mercado laboral, y los tecnólogos consultados frecuentemente por iProfesional aseguran que la introducción masiva de la Inteligencia Artificial (IA) no cambiará ese panorama. Por el contrario, se seguirán necesitando cada vez más talentos digitales para desarrollar más de estos sistemas.

No obstante, los expertos en Recursos Humanos hoy se inclinan por pensar que los estudiantes en el futuro elegirán carreras que todavía no existen, y eso marcará un límite en la elección de las más tradicionales.

Qué estudiarán los talentos del futuro

El portal de avisos de empleo Bumeran, propiedad de JobInt, se lanzó a preguntarle a 139 expertos en recursos humanos de la región (47 de Argentina) cómo creen que serán los talentos del futuro.

El consenso es que elegirán profesiones no tradicionales o que aún no existen. Entre los argentinos, el 19% dijo que las elecciones se decantarán por profesiones que aún no existen, y el mismo porcentaje mencionó la carrera de Especialista en Inteligencia Artificial.

Las carreras que estudiarán los talentos del futuro (Fuente: Bumeran)

La especialización en inteligencia artificial fue una de las más elegidas por todos los consultados de la región: en Ecuador el 42%, en Perú el 15%, en Chile el 14% y en Panamá el 13%.

Muy lejos, con el 9% de las respuestas de los argentinos, se ubicó la carrera de especialista en Tecnologías de la Información, seguido de analista de datos y experto en Marketing Digital, cada una con 7%. La ciberseguridad, los entornos de realidad virtual y las energías renovables se llevaron otra porción de las respuestas, que ignoraron directamente las carreras tradicionales.

Sucede que, al pensar cómo será la educación superior en el futuro, un 17% respondió que "las carreras tradicionales van a dejar su lugar aformaciones más específicas y actualizadas". Un tercio de los consultados en la Argentina considera que la formación se transformará en algo continuo, por la necesidad de actualización constante. Y un 28% apuesta que estará centrada en la tecnología.

Cambia, todo cambia

Entre los argentinos relevados para el estudio de Bumeran, el 55% consideró que los talentos del futuro serán diametralmente diferentes de los actuales.

"El 91% de los especialistas argentinos que participaron del estudio cree que las nuevas generaciones de personas trabajadoras van a ser totalmente diferentes o, al menos, distintas a las de hoy. Ninguno considera que puedan ser similares", explicó Federico Barni, CEO de Jobint.

Las características principales en las que se distinguirán serán en su forma de trabaja (72%), en sus prioridades (55%), sus habilidades y su adaptabilidad (51%)

Cómo van a trabajar los talentos del futuro (Fuente: Bumeran)

Esas prioridades, por ejemplo, implicarán "que su trabajo sea compatible con otras actividades" (66%), poder desempeñarse desde cualquier parte del mundo (64%) y hacerlo con un propósito.

Más del 70% de los responsables de RR.HH. argentinos dijeron que los nuevos talentos tendrán conocimientos tecnológicos incorporados y romperán con las estructuras tradicionales de trabajo. ¿De qué forma? Seis de cada 10 dijeron que trabajarán por objetivos, sin horarios y con jornadas flexibles. La mitad coincidió en que buscarán un híbrido entre la oficina y otros lugares.

Por otra parte, ya un tercio de los especialistas de personal aseguran que los talentos del futuro tendrán trabajos más diversos, en lugar de quedarse en una sóla área o profesión, y se desempeñarán naturalmente con mayor independencia en el vínculo con sus superiores.

Un 45% dijo que "van a estar acostumbrados a los cambios y van a ser capaces de adaptarse a ellos con facilidad", y cuatro de cada 10 considera que serán talentos de tendencia emprendedora.

Todo esto no significa que estos nuevos talentos no tendrán desafíos en el plano laboral. El mayor temor que comunicaron los especialistas consultados por Bumeran es que no sepan trabajar en equipo, debido al trabajo remoto (57%). Otro 47% dijo que deberán adaptarse continuamente al cambio para no quedarse afuera, entre otros retos.