Qué empleos se generan con el Turismo y qué trabajo puedo conseguir

Se suele pensar que con el Turismo solo se generan empleos en hoteles y atracciones como museos y lugares históricos. Pero eso no podría estar más lejos de la realidad.

Como quedó evidenciado durante la cuarentena por COVID-19 en muchas ciudades que son grandes destinos turísticos, hay barrios enteros que dependen del flujo de visitantes para generar y mantener empleos. Casi quedaron como "pueblos fantasma" en la etapa en la que los viajes estuvieron restringidos.

El Turismo genera infinidad de empleos indirectos, además de directos, de promover la riqueza de las sociedades y el enriquecimiento multicultural. Es una industria con muchas aristas y por eso los gobiernos se encargan de promoverla con programas como es el caso del programa Previaje en la Argentina.

El aporte que hace este sector a la economía local es muy importante, además de generar empleos en relación de dependencia o eventuales de temporada, para dar primeras oportunidades laborales a muchos jóvenes.

¿Cuántos empleos genera el Turismo en Argentina?

De acuerdo a las últimas proyecciones del World Travel & Tourism Council (WTTC), que datan de fines de mayo de este año, a fin de 2023 se espera que el sector aporte más de 55 mil millones de dólares a la economía del país; tan solo un 3,1% por debajo de 2019, el último año completo antes de la pandemia de COVID-19, cuando se frenaron los viajes.

Además, el sector contará con casi 1,5 millones de empleos en el país, es decir, el 11,3% del total de puestos de trabajo activos en la Argentina. De acuerdo con el mismo informe, se estima que, para el término de 2023, el sector turístico del país representará el 8,9% de su economía total.

El turismo genera muchos empleos, directos e indirectos, y no solo en hoteles y gastronomía

No obstante, el WTTC también aclaró que el Turismo en 2022 representó casi 1,4 millones de empleos, es decir, el 10,5% del total de los puestos de trabajo registrados en el país; tan solo 6,9% por debajo de los niveles de 2019.

"En los próximos 10 años, el sector generará 500 mil nuevos empleos en Argentina, representando uno de cada siete puestos de trabajo en el país," dijo entonces Julia Simpson, Presidenta y CEO del WTTC.

Puede parecer una perspectiva demasiado optimista sobre el aporte del Turismo al mercado laboral y la economía argentina. Pero los datos oficiales de 2022 se alínean con esa visión.

El reporte de empleo 2022 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, indica que "hoteles y restaurantes" fue el sector que mostró mejor desempeño en el crecimiento del empleo registrado, con un alza de 25% en agosto respecto del mismo mes de 2021.

Y en el Panorama Mensual del Empleo registrado que emitió la misma cartera en junio de este año (el último disponible) resaltó que la categoría de Hoteles y restaurantes alcanzó nuevamente los mayores niveles de empleo de la serie histórica: ese mes hubo un crecimiento intermensual de un punto porcentual en la cantidad de empleos generados en este rubro y del 15% interanual.

Solo en los 31 aglomerados urbanos relevados por el Ministerio, para mayo de este año -fuera de temporada alta- estaban registrados 589.583 empleados.

¿Qué trabajos hay en Turismo?

Agente de viajes, guía turístico, azafata, son muchos los empleos que se pueden generar con el Turismo

Como mencionamos, la industria del Turismo genera muchos empleos directos pero también indirectos. Por eso, es probable que muchas personas que trabajan en atención al cliente o en comercio en zonas turísticas, requieran manejo de idiomas y las mismas habilidades blandas que requieren quienes se desempeñan, por ejemplo, en un hotel.

Tan solo hay que pensar en todos los empleos que generan las aerolíneas -pilotos, azafatas, asistente de abordo, comisario de abordo, etc.-, los aeropuertos (controlador de vuelo, despachante de aduana, encargados de seguridad, mantenimiento, etc.) y las terminales de ómnibus, de cruceros, etc.

Luego, dentro del área de Turismo específicamente, son muchos los trabajos disponibles, desde gerente general de un hotel hasta emprendedor de plataformas como Airbnb.

Algunos de los más comunes, dentro de hoteles o establecimientos específicamente para turistas:

recepcionista

jefe de turno

camarero/a

mozo/a

chef

sommelier

guardia de seguridad

botones o asistente de hospitalidad

coordinador de eventos o de ceremonial y protocolo

organizador de eventos y conferencias

animador

encargado de atención al cliente

vendedor

administrador de hoteles

experto en marketing turístico

Gestor de departamentos turísticos es uno de los empleos que está tomando vuelo en Argentina

Claro que no todos los expertos en turismo trabajan en hoteles o en establecimientos de hospitalidad y entretenimiento. Se dedican a la relación con los turistas los guías de museo, quienes trabajan en las oficinas de orientación al turista, quienes se desempeñan en campings o en organizaciones de turismo de aventura, quienes trabajan en empresas de asistencia al viajero, etc. Las opciones son muy variadas.

Y luego, claro también están los agentes de viajes, que pueden trabajar en agencias o de forma independiente, diseñando experiencias para quienes quieren viajar y se aseguran de asesorarlos. Junto con ellos, también son muy populares las posiciones de guía turístico, un negocio que si se vive en un destino con atractivos para los visitantes, se puede empezar de manera particular.

A estos últimos empleos se sumaron recientemente los gestores de departamentos turísticos o alquileres temporales, que son quienes operan varias propiedades -propias o de terceros- completamente equipadas en un destino, para que quien arriba no necesite nada para pasar una estadía. Esta es una industria florenciente en la Argentina.

Una ventaja real del sector de Turismo y Gastronomía es que son una industria que genera muchos de los primeros empleos para los jóvenes en Argentina. Pueden tomar personas sin experiencia laboral y además el mercado local cuenta con varias universidades que imparten la carrera de Hotelería y Turismo, proveyendo a las empresas del área con talentos capacitados.

Asimismo, es una de las mayores industrias empleadoras en cuanto a empleos eventuales y de temporada, con contratos trimestrales que inician en las fiestas de fin de año cada año y culminan con el fin de las vacaciones y el inicio del ciclo lectivo en todo el país. Esos son empleos que si bien son temporales están registrados y ofrecen a las personas pago de salario, beneficios sociales y cobertura de salud.