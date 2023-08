Derechos laborales: ¿cómo se deben tomar las vacaciones y quién decide la fecha?

¿Estás pensando en tomar las vacaciones? Para los trabajadores registrados en relación de dependencia en la Argentina el tiempo de descanso es un derecho irrenunciable.

No obstante, también hay reglas y responsabilidades que los empleados y empleadas deben cumplir para poder tomar las vacaciones que les corresponden por ley sin generarle perjuicios al empleador.

Algunas empresas son algo más permisivas que otras con respecto a los períodos en los que las personas pueden tomar las vacaciones. Además, hay convenios colectivos de trabajo que a veces establecen cuestiones particulares específicas de la actividad en relación a esta licencia anual. Y claro que hay también muchos empleados informales que, al estar excluidos del sistema de seguridad social, deben convenir uno a uno con su jefe cuándo pueden tomar las vacaciones.

Fuera de ello, lo que rige para tomar las vacaciones en la Argentina es lo que determina la Ley de Contrato de Trabajo (Ley N° 20.774), y que comentaremos a continuación.

¿Cómo se toma el periodo de vacaciones?

En principio, no todas las personas tienen el mismo período de vacaciones en una compañía. El tiempo que podés tomar las vacaciones dependerá de la antigüedad -la cantidad de años que llevas trabajando para un mismo empleador- y de la cantidad de jornadas de trabajo que efectivamente llevás acumulado.

A partir de cuándo podés tomar las vacaciones cuando empezás a trabajar en una empresa

La cantidad de días para tomar las vacaciones que te corresponden se determinan así, según la Ley de Contrato de Trabajo:

Quienes tienen menos de 6 meses de antigüedad en la empresa, gozan de un día de vacaciones pagas por cada 20 jornadas trabajadas .

de antigüedad en la empresa, gozan de . A partir de los 6 meses y hasta 5 años de antigüedad en una compañía, al empleador le corresponden 14 días corridos al año de vacaciones.

de antigüedad en una compañía, al empleador le corresponden al año de vacaciones. Entre los 5 y los 10 años de antigüedad, corresponden 21 días corridos de vacaciones pagas al año.

de antigüedad, corresponden corridos de vacaciones pagas al año. Entre 10 y 20 años de antigüedad, a la persona le corresponden 28 días corridos al año de tiempo de descanso.

de antigüedad, a la persona le corresponden corridos al año de tiempo de descanso. A partir de los 20 años de antigüedad, el empleado o empleada tiene 35 días corridos de vacaciones al año

De acuerdo a esta escala es que podés tomar las vacaciones. Siempre las mismas deben empezar los días lunes o, en el caso de que esa fecha fuese feriado, al primer día hábil siguiente.

Esto es así porque el período que te corresponde para tomar las vacaciones son días corridos, no días hábiles. Es decir, esos días incluyen los fines de semana -o en su defecto, días francos que tendrías en esas semanas- y por eso, se debe tomar la semana completa (aunque algunas compañías son más permisivas con ese tema)

¿Quién decide la fecha de las vacaciones?

Las empresas deben dar un preaviso de 45 días para que las personas puedan tomar las vacaciones

La ley indica que la compañía tiene que otorgarte el período que pidas para tomar las vacaciones dentro del período que comienza el 1° de noviembre y el 30 de marzo del año siguiente. Si lo pedís, podés fraccionar los días que te correspondan para usarlos en otras épocas del año.

Te deben garantizar un período continuo de licencia de no menos de dos tercios del que te corresponde según tu antigüedad.

Cuando la decisión sobre el momento para tomar las vacaciones la toma la empresa, el empleador tiene que comunicar por escrito al trabajador la fecha de inicio de sus vacaciones, con una anticipación de 45 días, y tiene la obligación de "otorgamiento por lo menos cada 3 años de un período en época estival".

¿Se pueden tomar las vacaciones fuera del período determinado por la Ley de Contrato de Trabajo? Como dijimos, hay muchas empresas que son más permisivas con los empleados en estos aspectos que otras. Además, existen casos en los que las vacaciones pueden darse fuera del período mencionado:

Cuando, de acuerdo a la actividad de la empresa, el empleador así lo requiera.

Cuando se acumula a la licencia por matrimonio.

Cuando el empleador no otorgó los días de descanso. En este caso, el colaborador podrá tomárselos por su cuenta, debiendo concluir antes del 31 de mayo.

Cuándo se pueden tomar las vacaciones los empleados que trabajan por horas o por jornada

Si es importante aclarar que en todos los casos tomar las vacaciones es un derecho irrenunciable para los trabajadores en la Argentina. Es decir, el empleador no puede pagar un plus o una indemnización para intercambiar el período de licencia anual por dinero.

Además, las vacaciones para empleados registrados en Argentina son pagas; es decir, no se descuentan los días de descanso del salario. Más aún, el empleador está obligado a pagar el plus por este concepto antes del período en el que el empleado va a tomar las vacaciones.

Ese plus se debe pagar incluso si el empleado o la empleada no se toman las vacaciones. Al final del período mencionado en la ley se debe pagar el concepto por días de vacaciones no gozadas. En algunos casos, en ese momento los empleados "pierden" los días de descanso que no se tomaron en el periodo correspondiente, aunque en algunas empresas o de acuerdo a algunos convenios colectivos de trabajo, los días de licencia se pueden acumular.

¿Cómo se paga el plus por tomar las vacaciones?

Además de no ser descontado del suedo el período en el que una persona hace uso de su licencia por vacaciones, el empleador debe abonar un plus exta antes de que ese período de goce del tiempo libre comience.

El monto del plus por vacaciones se determina así:

Para empleados registrados en el sistema de Seguridad Social (empleados en blanco) mensualizados -que cobran por mes su salario-, se deberá dividir el sueldo bruto actual por 25 y luego multiplicar ese resultado por la cantidad de días de vacaciones .

. Para empleados con un vínculo laboral registrado en el sistema pero bajo modalidad de cobro por hora, por jornada, etc. (jornalizados) la empresa deberá pagarle, por cada día de vacaciones, un equivalente al último sueldo percibido en una jornada antes de empezar el período vacacional.

Como mencionamos, el pago del plus por vacaciones debe realizarse siempre, incluso si el empleado o empleada no se toma los días de descanso.