Devaluación y aumentos: no hay precios; para el talento tampoco

Tras las elecciones primarias del domingo y la decisión del gobierno nacional de devaluar oficialmente la moneda el lunes, muchas actividades y sobre todo el comercio, se pusieron en pausa, a falta de precios estables de referencia. En alguna medida, el impacto llegó de inmediato también al mercado de trabajo.

Mientras varias empresas pausaron su actividad hasta obtener los nuevos precios de reposición de sus insumos y productos, lo mismo pasó con la contratación de nuevo personal. Y para las búsquedas que estaban en curso, las ofertas laborales hechas a candidatos la semana pasada, quedaron algo desactualizadas tras la devaluación.

Daniel Iriarte, Director Asociado de Glue Executive Search, comentó que siempre que hay una fuerte alza de la inflación o un repentino aumento en el valor del dólar, se pierde la referencia de precios, incluyendo los de servicios y salarios. "Esta distorsión de precios afecta a las consultoras de RR.HH., a las empresas y obviamente a los profesionales, ya que no se tiene claro cuánto debería pagarse o cobrarse un determinado trabajo o posición", le dijo a iProfesional.

"Todo esto genera incertidumbre y, como consecuencia, ciertos reparos de parte de las empresas para contratar talento y dudas de parte de los profesionales a la hora de aceptar una nueva propuesta laboral y dar el salto", afirmó.

"No hubo un impacto inmediato en la demanda laboral de las empresas porque son hechos recientes, y el año venía en general barranca abajo por la caída del PBI y la alta inflación", dijo por su parte Matías Ghidini, CEO de la consultora GhidiniRodil. "Lo que si se nota de parte de los candidatos que están con empleo son más dudas y temores, piden mayor información para evaluar un cambio laboral por la alta volatilidad que requiere mayores certezas", coincidió el también conductor y productor de "Humanos con Recursos".

"Después del nivel inflacionario de 2022, el 2023 fue un año de mucha reflexión de las empresas sobre su estructura de compensación total, de repensar la cantidad de ajustes, los bonos, no solo para retener al personal sino para nuevas contrataciones. Todavía no se vio un corte abrupto de esto. Pero es cierto que a las empresas que pagan parte de la compensación en dólares están atravesando una semana para repensar las cosas", añadió Laura Bitocco, gerente general de la consultora de selección ejecutiva Hidalgo & Asociados.

Los postulantes a nuevos empleos están cautelosos debido a la volatilidad económica

Daniel Urman, director de la firma de headhunting especializada en industria, NUMAN, comentó que en el nicho particular de su consultora el 2023 estuvo con alta demanda de talento de parte de las empresas: "En lo que va de esta semana, podemos observar que el ritmo de apertura de nuevos procesos pareciera haberse aminorado levemente, pero no podemos afirmar que sea una tendencia.

"Debemos esperar que transcurran algunos días más para analizar si el escenario político-económico afecta a nuestro negocio y en qué medida", matizó. En ese marco, si mencionó que en estos días se mantuvieron "cerca de los candidatos para revisar si sus expectativas económicas se mantienen sin variación o bien chequear si su propensión al cambio laboral ha disminuido como producto de la incertidumbre reinante," prosiguió.

"Todo este año estuvo muy signado por la volatilidad en cuanto a las motivaciones y prioridades de los candidatos, por lo que hemos lidiado en estos meses con un constante riesgo de candidatos bajándose de procesos, sea por temor a un cambio o por propuestas de contraoferta por parte de sus empleadores actuales", añadió Urman.

Empleo: qué esperar a futuro

Los últimos datos oficiales del Ministerio de Trabajo –relevados en junio- muestran que las expectativas netas de contratación de parte de las empresas permanecen en el lado positivo desde hace dos años. ¿Cambiará el panorama la devaluación?

Urman mencionó que, como no se observa consenso dentro del mercado respecto a cuál será el resultado de la elección, el grado de previsibilidad es aún menor en el mundo corporativo y esto impacta en la toma de decisiones. "Con ello, las incorporaciones, desvinculaciones y otros movimientos internos de personal probablemente ingresen en un período más conservador, lo cual afectaría el nivel de demanda de nuevas búsquedas", puntualizó el director de NUMAN.

A la vez, no se mostró pesimista: "No creemos que se dé un efecto de suspensión masiva de procesos que ya estamos trabajando. En estos días, no hemos tenido más cancelaciones que las habituales en nuestro negocio."

Los expertos argentinos en el mercado de trabajo permanecen optimistas hacia el futuro

"Se vislumbra que este periodo de crisis que en algún momento se va a amainar luego de las elecciones, recobrando el mercado laboral una mayor estabilidad y crecimiento. Esto lo podemos afirmar porque sabemos de varias empresas que se están preparando para esta instancia, armando estructuras, anticipándose y preparándose para lo que viene. Oportunidades nuevas siempre hay", dijo por su parte Iriarte, optimista.

"Se suele decir que ‘hay una gran oportunidad en cada crisis’. En el último tiempo ha crecido la tendencia de empresas localizadas en el exterior buscando profesionales argentinos para trabajar de forma remota o híbrida. Así el ejecutivo nacional accede a un paquete de remuneración con salario en monedas más fuertes que el peso, viviendo en Argentina, generando una situación de ‘win-win’. El contexto actual no hace otra cosa que revitalizar este modelo laboral y hace aún más competitivo al talento argentino en los mercados internacionales", agregó.

La mayor incertidumbre se vivirá desde ahora hasta la famosa "primera vuelta" presidencial. "De acá a octubre van a ser muy rigurosos a la hora de elegir qué posiciones tienen que reemplazar y cuáles no, va a haber un análisis muy detallado. Pero luego, como con cada momento de crisis o de cambio de políticas, las empresas barajan y dan de nuevo, siguen encontrando oportunidades, se reinventan y necesitan volver a tomar personal, sobre todo la que son manufactureras, que en la Argentina son mayoría", dijo Bitocco a este medio.

Empresas pausan las actividades

Esta vez no solo las contrataciones y los proyectos a futuro se "freezaron" sino también la operación diaria. Las firmas de insumos para la construcción, las automotrices y hasta las jugueterías –a horas del Día de la Niñez, una de las fechas más fuertes del año- vieron afectadas su actividad y sus ventas tras la súbita devaluación. Los aumentos que llegan a los alimentos e insumos superan el 20% de acuerdo a lo informado en varios medios.

El Gobierno devaluó 21,6% tras las PASO y a la vez el dólar no oficial saltó a 720 pesos al cierre de este artículo. No solo los comercios paralizaron su actividad mientras remarcaban su mercadería. También las industrias lanzaron advertencias.

El presidente de la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA), José Luis Ammaturo, advirtió que "la incertidumbre generó fuertes sobresaltos, que paralizaron las transacciones comerciales e industriales" y reclamó que "el Ministerio de Economía tome las medidas necesarias urgentes para dar una respuesta y encontrar una solución, porque todavía quedan cuatro meses para el cambio de Gobierno".

Las empresas paralizaron actividades y transacciones por la incertidumbre que generó la devaluación

"Los sobresaltos y la incertidumbre complicas a las pymes, porque muchas empresas tienen deudas en dólares y hoy tienen que pagar un 25% más, lo que se suma durante los próximos 68 días a una enorme incertidumbre", añadió mediante un comunicado de prensa.

Ammaturo manifestó que la situación compleja pero que no se debe al valor del dólar blue, que es "una referencia" sino a que "las empresas no consiguen dólares para pagar a sus proveedores y ese es el mayor problema ya que puede producir desabastecimiento".

Las grandes empresas de la industria, nucleadas en la UIA, se reunieron el lunes en Catamarca. En el encuentro los representantes manifestaron sus múltiples preocupaciones por las dificultades en el acceso a divisas para la adquisición de insumos, la configuración del nuevo acuerdo de precios, las restricciones que se presentan en lo que refiere al pago de servicios al exterior y el impacto de la incertidumbre.

El presidente de la entidad empresaria, Daniel Funes de Rioja, indicó que "cualquier espacio que gobierne el país a partir del 10 de diciembre tiene que entender y asumir el rol de la industria en el crecimiento argentino, no dándonos concesiones sino oportunidades".