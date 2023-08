Elecciones y un "cisne negro": ¿cómo liderar en la empresa el lunes después de los comicios?

El resultado de los comicios del domingo tomó por sorpresa a muchos argentinos, no porque el electorado prácticamente se dividiera en tres tercios en lo que refiere a la fórmula presidencial, sino porque el que parece llevar la delantera es nada menos que Javier Milei, el libertario que todos estimaban que podría ser, como mucho, el tercero en discordia que defina un ballotage que no lo incluía.

No es el primer "cisne negro" inesperado que ocurre en la política argentina, ni siquiera el primero en la historia reciente. Y el Banco Central se había reforzado mediante la importación de dólares billete en las últimas semanas, para hacer frente a cualquier eventualidad que amenazara la moneda, como ocurrió tras las elecciones primarias en 2019.

Aun así, no fue suficiente para evitar el impacto en la economía de esa incertidumbre que tan tristemente célebre resulta a los argentinos. En las primeras horas de la mañana los bonos argentinos perdían 12% frente a la jornada del viernes. Luego, el Ministerio de Economía –liderado por el segundo candidato más votado, Sergio Massa- decidió devaluar llevando la cotización oficial del dólar a 350 pesos.

Nada que no hayan pasado ya las empresas y los trabajadores argentinos que este lunes concurrieron a sus empleos, como siempre. ¿Cómo pueden colaborar los líderes a navegar esta situación?

Cómo liderar tras las elecciones

Puede que en muchas empresas los resultados de los comicios primarios no pasen más allá de las anécdotas compartidas entre compañeros el lunes. En otras, el impacto que se espera en la economía es más evidente, y puede que haya personas preocupadas por su propio futuro y el de la organización.

¿Qué debe hacer un líder en estos casos?¿Debe llevar tranquilidad?¿Debe referirse al tema o trabajar el lunes siguiente como "business as usual?

Los líderes deben señalar el camino y priorizar el largo plazo ante la incertidumbre

El experto en liderazgo y gestión empresarial, Leo Piccioli, recordó en diálogo con iProfesional su propia experiencia como CEO de una filial multinacional en los años 2001 y 2002. Para él, los líderes no pueden seguir como si no hubiese pasado nada, sino que deben reconocer los episodios recientes pero sin opinar, sin fundamentar si se sienten contentos o si están tristes, etc. y aclarar que están a disposición.

"Tiene que empatizar con la gente, entender qué sienten en este momento las personas, y a la vez recordarles que es normal que las cosas cambien, en Argentina y el mundo, pero que la empresa tiene una dirección clara y determinada. Que el largo plazo no cambia, por más que nos toque adaptarnos una vez más," dijo el autor y speaker internacional.

Es cierto que entre los número uno de empresas y varios team leaders locales hay una cierta experiencia acumulada sobre navegar en la incertidumbre y pilotear el famoso "riesgo argentino". "Hay que recordarles que podemos adaptarnos a lo que sea necesario, que no es la primera vez que atravesamos cambios y que acabamos de pasar adelante una pandemia", remarcó Piccioli.

Rafael Maratea, el autor y especialista en liderazgo, coincidió en que "una de las grandes capacidades de un buen líder está centrada en estar preparado para los momentos de incertidumbre, que en algunos casos, se manifiesta en el temor. El líder necesita llevar calma al equipo mostrando serenidad, autoridad, conocimiento, y sobre todo, entendimiento".

"A mi modo de ver, el líder debería plantear distintos escenarios posibles para sobrellevar el momento, comprometiendo al equipo a expresar sus opiniones. Debe saber lidiar con el temor y alentar a las personas a dar a conocer sus puntos de vista", dijo Maratea a iProfesional. "Luego, ponerse en acción, que es la mejor manea de salir de la cabeza. El líder es quien puede mostrar un futuro, un desarrollo, señalando vías de crecimiento", sentenció.

¿Cómo liderar en momentos de incertidumbre?

La manera de conducir equipos nunca está al margen de los vaivenes del país y el mundo. Habrá quienes decidan retraerse, aminorar la marcha. Y habrá también líderes que aprovechen los cambios que se avecinan como una oportunidad para mostrar sus capacidades para timonear el "día después".

Los jefes deben reconocer junto a su equipo los hechos ocurridos y ponerse a disposición

En estas últimas semanas las organizaciones privadas y públicas estuvieron viviendo un momento suspendido, en el que paradójicamente hay mucho trabajo porque, frente a la incertidumbre, las personas se ocupan a sí mismas. Sin embargo, el mercado y el mundo de las empresas se encuentra en un limbo que provoca parálisis, que daña estructuras y que puede haber calado hondo en las frustraciones en relación a la concreción de proyectos.

"Para liderar en momentos críticos como son las semanas post elecciones, los líderes tienen que elegir tres ejes de trabajo que van a depender de aquello que es crucial para cada organización y no enfocarse en nada más. Esos tres ejes tienen que estar completamente ligados al próximo paso que se quiere dar y el foco tiene que estar obsesivamente puesto ahí, para tomar decisiones y posteriormente hacerse cargo de las consecuencias de estas decisiones", señaló Beatriz Arias, directora de COEDUCATION Consulting.

Recordó que, durante la pandemia, la figura del líder que tomaba decisiones tendió a desdibujarse en favor de figuras que debieron estar atentas y adaptarse a la hibridez, la situación emocional y personal de los colaboradores, los recursos escasos y la tecnología. Pero considera que los primeros días después de las PASO van a requerir líderes con fortaleza y claridad en la dirección y en sus objetivos y que cuenten con herramientas rápidas para resolver contingencias inmediatas y con resultados de impacto visibles en el corto plazo.

"Lo que tomó foco en ese momento en relación al liderazgo fue la supervivencia del hombre más allá del negocio y del mercado. Ahora llegó el momento en el que se le vuelve a pedir al líder la mirada enfocada en el negocio y, sin dejar de atender las demás cuestiones, hay que tomar decisiones para resolver problemas y apropiarse de los resultados. Es una gran oportunidad para los líderes de trabajar su autoestima y la seguridad en sí mismos", dijo por su parte Maia Martinez Mornaghi, partner de CoEducation Consulting.