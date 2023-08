Ser nómada digital: por qué es el nuevo aspiracional para los jóvenes talentos

Desde hace años que Carolina Borracchia, la experta en marca empleadora de la región y fundadora de la consultora Combo, viene advirtiendo a firmas de toda Latinoamérica que "los jóvenes no sueñan con compañías".

Ese aspiracional que fue fundante en la generación X, sobre la ambición de hacer carrera corporativa en una gran empresa, había derivado en una más moderna versión emprendedora entre las generaciones más jóvenes. Los nuevos talentos, además, sumaron nuevas definiciones de "éxito", que incluían desde ser chef o hacer trabajo social, pasando por otras actividades creativas y hasta las vinculadas con el cuidado de la familia.

Los aspiracionales de los jóvenes ya no son tan unidireccionales como antaño. Es más, la mayoría hoy ambiciona volverse viral en TikTok o lograr un triunfo en alguna importante competencia de eSports. Y las obligaciones laborales se pusieron a la par de otros objetivos de distinta índole. La mayoría no está dispuesta a resignar calidad de vida.

Un estudio que Bumeran adelantó a iProfesional, realizado entre casi 14 mil de sus usuarios (3.244 de ellos de Argentina), confirma que tras la pandemia y con la ampliación del trabajo a distancia, el verdadero aspiracional de los jóvenes talentos -y de los no tan jóvenes también- es trabajar de manera remota mientras viajan y recorren el mundo.

Viajar y trabajar remoto

En el 99% de los casos en todos los países relevados por Bumeran la respuesta es si cuando se le pregunta a las personas que están buscando trabajo si quisieran viajar mientras cumplen con sus tareas.

"Esta tendencia del ser humano a querer recorrer el mundo no es algo nuevo, pero gracias a la tecnología hoy es posible hacerlo para una gran cantidad de talentos. Y eso se cristaliza en que la flexibilidad respecto a los horarios y la ubicación geográfica desde donde se trabaja es una de las principales demandas de los trabajadores a la hora de elegir un empleo", explicó Federico Barni, CEO de Jobint.

Las ventajas de ser nómada digital (Fuente: Bumeran, agosto 2023)

En la Argentina, el 23% dijo que no puede llevar a cabo ese objetivo debido a que la compañía a la que presta servicios no lo permitiría y no están en condiciones de cambiar de empleo. Otro 9% no se anima. Un 65% se limitó a decir vagamente que el estilo de vida nómade "no es algo simple de lograr". Solo el 43% conoce a alguien que es o fue nómada digital, un porcentaje más elevado que en otros países de la región (donde el promedio es de 34%).

A contramano de lo anterior, solo el 35% de los argentinos dijo que la organización en la que están permite a las personas ser nómadas digitales. Fue el país con el menor porcentaje: en Chile lo hace el 40%, en Ecuador y Perú el 38%, en Panamá el 36%. Entre el 75% y el 80% de los casos cree que este estilo de vida no se permite ni se promueve en las empresas porque el trabajo se realiza en modalidad presencial.

El 54% de los argentinos consideró que en su organización no le dan relevancia a ese beneficio, el 30% asegura que desde la empresa incentivan a los empleados a que lo hagan y el 16% afirma que si bien está permitido, sugieren no hacerlo.

El futuro es nómada

El 93% de los encuestados por Bumeran en la Argentina consideró que en el futuro ser un nómada digital se volverá algo más común.

La mayoría consideró que este estilo de vida "permite nutrirse de experiencias y culturas diferentes", que "facilita la posibilidad de lograr un equilibrio entre la vida laboral y personal" y a la vez conocer otras ciudades.

La desventaja, en todo caso, es alejarse de las amistades y la familia (56%) y manejarse con distintos horarios de trabajo a los del país en donde se está (36%).

Entre los que ya lograron ser nómadas digitales, los argentinos priorizaron hacerlo para "conocer nuevos lugares y personas" (46%), además de extender su estadía en esos lugares (38%). Un 36% dijo que lo hizo para encontrar un mejor nivel de vida.

En qué sectores trabajan los nómades digitales argentinos

Y a diferencia de lo que se suele pensar, solo el 29% de los que se desempeñaron como trabajadores nómades digitales lo hicieron bajo modalidad freelance. El 54% estaba trabajando en relación de dependencia. El restante 17% es emprendedor.

Bumeran resaltó que, si se analizan las respuestas teniendo en cuenta el género, las personas que no se autoperciben ni como mujer cis ni como varón cis son las que más llevaron adelante este estilo de vida. El 19% pudo hacerlo frente al 14% de los varones cis y el 10% de las mujeres cis.

Más aún, solo un 15% de los que fueron nómades entre los encuestados por Bumeran son profesionales del sector de tecnología. Otros rubros que permitieron este estilo de vida son el comercial, el de administración y finanzas y el de comunicación y marketing.

Los números de Bumeran coinciden con un estudio dado a conocer en abril pasado por la cadena de espacios de trabajo flexibles, WeWork, en alianza con la consultora Michael Page, que indica que el 23% de los millennials argentinos fueron o son nómades digitales. "Aunque esta cifra aún está en pleno crecimiento, sin dudas es una modalidad que se perfila entre las preferidas por los talentos jóvenes porque responde a sus exigencias y necesidades", afirmaban.

Ser nómde digital: el beneficio preferido por los jóvenes para aceptar un empleo

Rocío Robledo, Directora de WeWork Argentina, explicó que "los beneficios a nivel regulatorio en materia de migración sumado al creciente interés tanto de las empresas como de los profesionales en la flexibilidad, ha ocasionado que la tendencia de nómadas digitales tenga aceptación dentro del mercado. Por lo tanto, esto está provocando un impacto en la dinámica económica del país y en la estructuración de las estrategias corporativas, puesto que los profesionales están demandando esquemas laborales híbridos que les facilite movilizarse y trabajar al mismo tiempo."

Siguiendo con la misma investigación, el 86% de encuestados aseguró que el principal beneficio de ser nómades digitales es la posibilidad de generar nuevas experiencias, así como el mejoramiento en la calidad de vida sin dejar de darle importancia al cumplimiento de responsabilidades.

"Sin dudas, esta población representa una gran oportunidad para que las organizaciones revisen sus estrategias corporativas y se adapten a lo que el futuro propone, desde la implementación de políticas enfocadas en la diversidad hasta la libertad para los empleados que desean viajar por el mundo mientras trabajan. Los líderes de Recursos Humanos deben comprender hacia dónde se dirige el mercado laboral para evolucionar hacia un modelo que considere y se adapte a las necesidades de las personas", concluyó Robledo.