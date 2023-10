¿Cómo negociar un aumento de sueldo?: 10 claves para mediar

Hoy en día los ajustes salariales están perdiendo contra la inflación. Por lo tanto, para mejorar el propio poder adquisitivo solo quedan dos opciones: cambiar de trabajo o conseguir un aumento de sueldo.

La inflación hace que muchas veces ni siquiera un ascenso signifique un aumento de sueldo, porque por el dinero extra que se consigue con el nuevo cargo se pueden sumar responsabilidades y horas de trabajo que derivan en que, con la erosión del poder adquisitivo a manos de los precios, se termine cobrando menos que antes pero por más trabajo.

Entonces, a los empleados y empleadas que necesiten mejorar sus ingresos y no quieran o puedan hacerlo mediante el pluriempleo, no les quedará más opción que pedir un aumento de sueldo a su jefe directo o empleador.

Suele ser una de las situaciones más incómodas de negociar, pero no tiene porqué serlo. A continuación, ofrecemos algunas claves para facilitar el pedido de aumento de sueldo y conseguir el objetivo.

¿Cómo se negocia un aumento de sueldo?

1. Lo ideal para negociar un aumento de sueldo es entrar a la mesa de negociaciones con argumentos que justifiquen el pedido. Para eso, antes es necesario investigar:

El propio valor de mercado, ¿cuánto se paga en el mercado por la posición en cuestión con la antigüedad correspondiente?

¿cuánto se paga en el mercado por la posición en cuestión con la antigüedad correspondiente? El valor que se le aportó a la compañía en los últimos años, qué logros se consiguieron, qué mejoras se concretaron.

Para negociar un aumento de sueldo se debe conocer el propio valor de mercado y la situación del negocio

Capacitaciones o títulos académicos obtenidos en el último tiempo que mejoren el propio valor de mercado, o que hayan permitido innovaciones o mejoras en la empresa, el asumir nuevas responsabilidades, etc.

obtenidos en el último tiempo que mejoren el propio valor de mercado, o que hayan permitido innovaciones o mejoras en la empresa, el asumir nuevas responsabilidades, etc. El negocio de la compañía y el sector en el que se desempeña: ¿está obteniendo buenos resultados financieros o está en problemas?¿cuál es la actual demanda de los bienes o servicios que vende la empresa? Si la empresa presenta regularmente informes a sus accionistas, ¿qué ganancias obtuvieron y qué perspectivas a futuro consignaron?

en el que se desempeña: ¿está obteniendo buenos resultados financieros o está en problemas?¿cuál es la actual demanda de los bienes o servicios que vende la empresa? Si la empresa presenta regularmente informes a sus accionistas, ¿qué ganancias obtuvieron y qué perspectivas a futuro consignaron? Las negociaciones paritarias que viene desarrollando el sector y qué porcentaje de aumento tuvieron los empleados agremiados

Estos son solo algunos de los factores a investigar para concurrir con "armas" a la mesa de negociación a debatir un aumento de sueldo.

2. Además, es conveniente que el pedido no tome por sorpresa al empleador o interlocutor. Lo ideal es pedir una cita o reunión para conversar y que se disponga un espacio físico y de tiempo para la misma, no caer con un pedido de aumento de sueldo en un encuentro casual en el pasillo, por ejemplo.

3. A dicha reunión, se deben concurrir con argumentos pero también las metas claras. ¿Cuál es el porcentaje de aumento de sueldo que sería aceptable?¿Qué otras cuestiones es necesario discutir o pueden negociarse a la par del aumento de sueldo (beneficios, horarios, flexibilidad, etc.)?

Junto al aumento de sueldo se puede pedir mayor flexibilidad y mejores condiciones laborales

De esa reunión se puede salir con un aumento de sueldo y/o mejoras en las condiciones laborales, o en caso contrario, la certeza de la necesidad de cambiar de trabajo. Esto es otro de los puntos que el trabajador o trabajadora debe tener claro a la hora de solicitar un incremento salarial.

¿Qué palabras utilizar para pedir un aumento de sueldo?

4. Algunas de las frases que se pueden utilizar en una conversación para pedir un aumento de sueldo sin romper la cordialidad:

Creo que mi salario estaba bien a la hora en que lo definimos pero que ya no responde ni a mi valor de mercado ni a lo que aporto a la empresa

estaba bien a la hora en que lo definimos pero que ya no responde ni a mi valor de mercado ni a lo que aporto a la empresa He asumido nuevas responsabilidades y tareas que desarrollo bien, pero eso no se vio reflejado en mi remuneración

y tareas que desarrollo bien, pero eso no se vio reflejado en mi remuneración Estoy a gusto en mi empleo, creo que soy parte importante del equipo y que aporto a la compañía. Quiero seguir haciéndolo pero mi actual nivel salarial me lo dificulta.

Se debe manter una actitud profesional y amable pero firme en la posición de que el aumento es merecido y justificado, y que no se pide por necesidad personal sino porque es lo justo.

¿Cómo iniciar una conversacion para pedir aumento de sueldo?

Antes de pedir un aumento de sueldo se debe calcular cuánto se quiere ganar

5. Pedir un aumento de sueldo puede parecer una de las situaciones laborales más incómodas del mundo, pero no tiene porque serlo.

La persona que solicita el aumento de sueldo tiene que recordar es que no está "pidiendo plata". No es un regalo ni un préstamo. Y que las conversaciones salariales no deben ser un hecho único e irrepetible para la empresa: lo más probable es que el interlocutor esté habituado y a veces entrenado a tener este tipo de intercambios.

Por eso mismo, quien pide un aumento de sueldo debe hacerlo con convicción, no dejarse intimidar por la incomodidad que pueda sentir (o que piensa que hará sentir al otro), y pedir tener una conversación sobre tu situación en la empresa.

Una vez en la instancia de negociación convenida, se puede mencionar que se pidió la reunión "para conversar sobre la actual remuneración", o decir, "quiero que consideren la posibilidad de incrementar mi salario", seguido de los argumentos que sostienen ese pedido.

6. Esas son opciones para no perder la cordialidad. También es posible, si la situación lo amerita, ser más directo y asertivo, mencionando directamente que la actual compensación ya no está a tono con el valor de mercado para esa posición en el sector. Acto seguido, sin amenazar al interlocutor con una renuncia, mencionar las ganas e permanecer en el empleo en el que se está a gusto, lo cual requerirá de una mejora salarial.

¿Qué porcentaje de aumento de sueldo pedir?

Esto es algo que tenés que tener en claro antes de siquiera mencionar que querés un aumento de sueldo. No se puede entrar a la mesa de negociación sin tener una respuesta a la pregunta: ¿cuánto querés ganar?

Antes de pedir un aumento de sueldo pensá cuánto querés ganar para quedarte en la compañía

7. Siempre el trabajador tiene que tener en su cabeza un rango de aumento de sueldo con al menos el mínimo que está dispuesto a aceptar.

8. No siempre se conseguirá todo lo que se pide, pero si es posible conocer cuánto dinero es un aumento de sueldo que satisfaga las expectativas. Y tener en mente además otras medidas o beneficios que puedan solicitarse en la negociación para compensar aquello que no es concedido desde el punto de vista salarial. No perder de vista que se está negociando la remuneración integral y no solo el dinero que se recibe a fin de mes en la cuenta bancaria.

9. Lo que no se debe hacer para determinar el porcentaje de aumento de sueldo a pedir:

Enumerar los gastos básicos o necesidades que se tienen y esperar que la empresa los cubra (la compañía paga un sueldo por el valor que le sumás, no por los gastos que tenés)

Exigir ganar lo mismo o más que otro empleado

Enumerar falencias de la empresa y momentos en donde se haya sido perjudicado como argumento para pedir un aumento de sueldo

10. ¿Cómo determinar entonces el porcentaje de aumento a pedir? Por un lado, en Argentina, una buena opción podría ser sacar la cuenta del valor de salario real perdido en los últimos años y pedir una recomposición.

Más allá de ello, el porcentaje surge de la investigación previa que se hace para la negociación: ¿cuál es el porcentaje que te llevaría a cobrar lo que se paga por tu puesto en el mercado? Si le sumaste mucho valor a la compañía y eso no se acompañó con un aumento de sueldo, ¿cómo difieren esos porcentajes?

Una vez determinado el porcentaje, se puede comenzar la negociación para conseguir un aumento de sueldo. No olvidar pedir unos puntos más de recomposición salarial, para tener margen al aceptar una contraoferta.