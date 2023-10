Silver Economy: el valor de la diversidad intergeneracional

En el 2050, uno de cada seis habitantes a nivel global será una persona adulta mayor de 65 años. Si este número lo extrapolamos a Europa y América del Norte, nos encontramos con que esta relación cambia a una de cada cuatro personas.

Y si hacemos un zoom en Argentina, encontramos que en el 2050, 12 millones y medio de argentinos y argentinas van a ser personas adultas mayores de 65 años.

El mundo del trabajo tendrá un gran desafío con esta diversidad intergeneracional. Estoy convencida de que para encontrar su valor, tenemos que desbloquear el concepto de empleabilidad.

Para eso, analizaré tres conceptos que representan grandes oportunidades.

1. Incomodidad

El primero tiene que ver con el concepto de la incomodidad. Creo que la diversidad genera en un otro o en nosotros mismos incomodidad.

Y al hablar de diversidad, no me refiero sólo a las minorías no representadas, las mujeres en los boards (Directorios), las personas silver, las personas con discapacidad, las personas con algún colectivo como puede ser el LGTB, raza, cultura o personas que vengan de barrios vulnerables.

Cómo desbloquear la empleabilidad de la generación silver

Me refiero también a otro tipo de situaciones, por ejemplo, incomodarme al recibir una opinión distinta a la mía en una reunión con mi equipo de trabajo.

Entonces, la diversidad está pensada desde mi persona hacia afuera, lo diverso para cada uno es el mundo exterior; somos diversos para algún otro. Con lo cual, cuando estemos incómodos abracemos esa incomodidad y tengamos en cuenta que también estamos incomodando a algún otro ya que la diversidad es de doble vía.

2. Bienestar

El segundo concepto que me parece relevante en el mundo que vivimos tiene que ver con una idea holística del bienestar.

Por un lado, el bienestar intelectual que nos genera el aprendizaje de nuevas habilidades; por otro lado, el de nuestro corazón, ya que tenemos que estar cómodos con lo que sentimos y eso se entrena; el de nuestro cuerpo, que es nuestra interfaz con el mundo exterior y tenemos que tener un buen nivel de energía vital.

Por último, el bienestar de nuestras finanzas personales, el poder tomar las decisiones necesarias para que ese bienestar financiero lo podamos tener en nuestro momento de retiro.

3. Aprendizaje

Cecilia Giordano, CEO de Mercer en Argentina, Uruguay y Paraguay

Y el tercer gran desafío, que para mí es una gran oportunidad, tiene que ver con el aprendizaje. Se habla muchísimo del aprendizaje a lo largo de la vida, pero no es fácil porque cuando uno es senior y experto en un área, tener que aprender significa volver a ser niños curiosos con ganas de descubrir el mundo.

Con lo cual, estoy convencida de que para desbloquear lo que significa el valor de la diversidad intergeneracional, tenemos que incomodarnos. En primer lugar, con nosotros mismos, y darnos cuenta de que nosotros incomodamos a otros. Luego, tenemos que abrazar un concepto sistémico del bienestar. Y por último, tenemos que abrazar el concepto de aprender a lo largo de la vida.

Estas tres grandes oportunidades nos van a permitir mantenernos empleables. La invitación es que abracemos estos desafíos para poder reconvertirnos a lo largo de cada uno de nuestros periodos y así desbloquear el valor que tiene encontrarnos con la diversidad.

*Cecilia Giordano es Presidente de Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay.