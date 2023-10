Cuánto perdieron los sueldos con la devaluación de agosto: impactantes números

Los salarios aumentaron un 7,6% en promedio en agosto respecto de julio, de acuerdo al informe presentado el jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se trata del mes en el que, tras perder en las elecciones primarias, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, aplicó una devaluación oficial del 22% de la moneda.

Tras ese episodio, hubo una escalada sin control de los precios de venta al consumidor y de las diferentes cotizaciones del dólar. La inflación oficial en agosto fue la más alta intermensual de los últimos 20 años,12,4%, y acumuló una variación de 80,2% en los primeros 8 meses del año. En 12 meses, los precios y tarifas en esa instancia aumentaron 124,4%.

En tanto, los salarios acumularon un alza promedio de 75,9% nominal en esos 8 primeros meses de 2023, y del 121,8% en un año. Esto implica que el salario real retrocedió 4,3% en el mes y 1,2% en un año.

"Ningún sector logró que sus ingresos crecieran por encima de la inflación. En 8 meses del 2023, se ubican un 1,8% por abajo respecto al (mismo período) en 2022", remarcó la consultora Labor, Capital Growth (LCG).

Salarios: ganadores y perdedores 2023

A diferencia de lo que suele ocurrir, en este mes fue mayor el avance de los salarios de trabajadores no registrados que los del segmento registrado. En el mes los ingresos relevados por el INDEC para el segmento informal fue de 8,5%, frente a 7,5% de los sueldos "en blanco".

Es decir, en agosto los sueldos de los trabajadores que no se encuentran registrados en el sistema de seguridad social fueron los que impulsaron hacia arriba el promedio. No obstante, al estar tan retrasados respecto de los de sus pares formalizados y de la inflación, siguieron por detrás tanto en el acumulado del año -63,8% vs.78,2%- como en la suma de los últimos 12 meses -95,1% vs. 127%- nominalmente.

"El salario informal de INDEC tiene un rezago porque imputa a partir de EPH con proyección de inflación inter-EPH. Cuando la inflación salarial está subiendo, subestima los salarios", advirtió el economista y exvicepresidente del BCRA, Lucas Llach, a través de su cuenta de X.

Evolución de los salarios entre julio 2022 y agosto 2023 (Fuente: INDEC)

Hacia el interior del segmento de trabajadores registrados, el salario del sector privado vio alzas mucho mayores -8,3%- a las del sector público (6%) a nivel intermensual. "Ambos perdieron feo contra la inflación (12,4%). El sector privado está un 0,9% abajo de diciembre de 2019 y el público un 0,3% arriba (INDEC)", advirtió Luis Campos, economista del Observatorio de Derecho Social de la CTA.

Sin embargo, en lo que refiere al acumulado entre enero y agosto, los sueldos del sector público siguen estando más actualizados: 80,4% vs. 76,8%. Lo mismo ocurre en la comparación interanual: en el sector privado, el ajuste salarial fue de 121,1%, en tanto que en el público lleva 137,7%.

El público sería el único sector que le ganó a la inflación interanual de agosto; la mencionada consultora indicó que son los únicos cuyos salarios se mantuvieron en terreno positivo de +6% real en el último año, en contraposición, el poder adquisitivo de los trabajadores privados registrados sufrió una caída del 1,5% anual, y el de los informales una de 13%.

"En agosto los salarios exhibieron una fuerte caída, la más profunda en lo que va del año. Mientras que los trabajadores del sector público presentaron la mayor contracción mensual (-5,7% real), los trabajadores no registrados y registrados del sector privado presentaron una baja en sus ingresos de 3,5% y 3,7% mensual real," calculó LCG.

Sueldos: se perdió lo conseguido en 2023

En este marco, la firma advierte que los sueldos en general perdieron el terreno ganado en la primera mitad de 2023: "En lo que va del año los salarios exhiben una caída del poder adquisitivo del orden del 0,3% por mes, revirtiendo el valor promedio hasta julio (+0,3% mensual)."

"Hasta mediados de año, el promedio de los salarios empardó la dinámica inflacionaria. No obstante, la devaluación dispuesta por el BCRA después de las elecciones primarias tuvo como consecuencia una aceleración de la inflación que erosionó toda la ganancia acumulada hasta entonces", dice taxativamente LCG.

Para lo que queda del año, espera que la reapertura de paritarias corrija algunos de estos desbalances, aunque la inflación seguirá jugando en contra de los trabajadores, que con un poder adquisitivo erosionado, seguirán saliendo al mercado laboral a incrementar sus ingresos.