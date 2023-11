La cantidad de empresas con gerentes de IA se triplicó en 5 años

LinkedIn dio a conocer este martes su segundo informe sobre el Futuro del Trabajo y la Inteligencia Artificial (IA), en el cual da cuenta de que a nivel mundial la cantidad de empresas que ya cuentan con un "head of AI" (gerente o líder de IA) creció en dos dígitos desde diciembre de 2022.

El informe "Future of Work Report: AI at Work" de LinkedIn se elabora a partir de insights que se obtienen en la plataforma, que incluye a un billón de profesionales y 67 millones de empresas a nivel global. Aseguran que, a nivel mundial, el número de empresas con un puesto de "Jefe de IA" se triplicó en los últimos 5 años y creció en un 13% desde diciembre de 2022 hasta septiembre del corriente.

En esta segunda entrega del informe, la red social para profesionales propiedad de Microsoft, indicó que las conversaciones que tienen lugar dentro de su plataforma sobre IA se incrementaron 70% en un año. Ese crecimiento, aseguran, es más significativo si se lo compara con el que tuvieron otras tecnologías, como el pico de conversaciones sobre criptomonedas que registró LinkedIn en noviembre de 2021 y fue del 19%, o sobre realidad aumentada en octubre 2021 hasta 5%.

"Observamos crecimiento a nivel global del uso de términos como ChatGPT, "Prompt Engineering, Prompt Crafting, "Microsoft Copilot, e Inteligencia Artificial Generativa (IAG)", apuntaron. "Aunque siguen siendo novedosas para muchos, estas conversaciones son una prioridad para todos los géneros, generaciones, ocupaciones e industrias", aseguran.

Asimismo, el informe iindica que el sentimiento en torno a esas tecnologías es positivo y ampliamente optimista: el 74% de los ejecutivos piensa que la IAG beneficiará a sus empleados y el 47% de los talentos también lo cree, sobre todo porque les provee más rápido acceso a conocimiento y datos.

Talentos IA: ¿quiénes son?

En ese marco, ¿quiénes están hablando de IA? De acuerdo al "pool" de datos de LinkedIn, en un 58% son hombres –mujeres 31%, 11% otro/no declarado-, un 45% son Millenials (26% de Gen Z, 21% de Gen X y 4% Baby Boomers), y sobre todo trabajan en industrias como servicios profesionales (29%), tecnología (17%) y educación (9%).

Solo 18% de los talentos IA en LinkedIn son ejecutivos

Solo 18% tienen posiciones ejecutivas y 15% son ingenieros, aunque siempre nos referimos a usuarios registrados de LinkedIn.

Asimismo, se vio en la plataforma un incremento del interés en puestos vacantes en este campo. Entre diciembre 2022 y septiembre de este año, las vistas a avisos para esas posiciones publicados en Linkedin creció un 12% en las 7 economías más grandes (21% en Estados Unidos, 18% en Brasil, por ejemplo), y las aplicaciones a los mismos, un 11% a nivel global.

"Los trabajos de IA son cada vez más comunes. Desde noviembre de 2022, las ofertas de trabajo en inglés que mencionan GPT o ChatGPT se ha multiplicado por 21", añade el estudio de LinkedIn.

Y las búsquedas para esas posiciones no se restringen solo a talento IT. De hecho, "aunque la demanda de habilidades de IA en roles técnicos como Ingeniero de software, científico de datos e ingeniero de aprendizaje automático fue aumentado desde diciembre de 2022, las empresas buscan cada vez más integrar profesionales con conocimientos de IA en roles no técnicos, como especialista en cadena de suministro, Gerente de Sostenibilidad y Gerente de Ventas", concluyen los analistas.

Quiénes pueden perder su trabajo por la IA

No obstante, LinkedIn también advierte que más de la mitad de los empleos en la plataforma -55%- se verán impactados o aumentados por la IA, y que el set de habilidades necesarias para cada uno de ellos será diferente en un 65% para 2030.

"Los profesionales con títulos avanzados, la generación Z y las mujeres son los grupos que más rápido verán cambiar sus empleos, en relación a otros profesionales", se lee en el informe.

Mujeres, la generación Z, los profesionales más calificados, en mayor riesgo de ver su empleo irrumpido por la IA

Para esta disrupción, parece que casi nadie está a salvo de ver su trabajo modificado, aumentado, o incluso eliminado. Los profesionales con licenciaturas y posgrados experimentarán un nivel ligeramente mayor de irrupción de la IA en sus trabajos (55% y 52%, respectivamente) que los que solo tienen diploma de la escuela secundaria diplomas y títulos asociados (50% y 47%, respectivamente).

"Esto no significa que un título avanzado ya no tendrá valor, pero el desarrollo de la alfabetización en IA, en última instancia, beneficia a todos los profesionales y crea nuevos caminos hacia las oportunidades", aclararon los analistas de LinkedIn.

Por otra parte, argumentan que la Generación Z es la que tiene más probabilidades de ver algunas de sus tareas perturbadas por la IA, probablemente porque sus puestos incluyen tareas administrativas como tomar notas, resumir reuniones, programar e investigar, a menudo son replicadas por la IAG. "Si bien los profesionales de la Generación Z podrían esperar ver la mayor disrupción en sus empleos en relación con otras generaciones, como nativos digitales, son la generación más cerca de tener conocimientos de IA", afirman.

Y añaden que en el caso de las mujeres, cuya diferencia con la cantidad de hombres que verán su trabajo aumentado o interrumpido por la IA es mínima, "probablemente se debe a que las mujeres están sobrerrepresentadas en ocupaciones que actualmente dependen más intensivamente de habilidades que pueden ser replicadas parcialmente por algunas tecnologías de IAG, como asistente administrativo médico, gerente de oficina y asistente legal."

Por último, respecto a las industrias en las que la IAG irrumpirá más fuerte en los puestos de trabajo son, la tecnología, los medios y la información (71%), Retail (71%), venta mayorista (68%), servicios financieros (66%) y profesionales (64%)

Qué pasa en Latinoamérica

Qué empresas están contratando talento IT remoto y cuánto les pagan

Mientras el informe de LinkedIn hace hincapié en lo que ocurre en las 7 economías más grandes del mundo, un reciente relevamiento de Deel arroja datos específicos para América Latina.

La empresa de tecnología de Recursos Humanos observó un aumento significativo en roles especializados en IA a nivel global, tanto en profesionales contratados como en empresas que los están contratando: a septiembre de 2023, Deel tiene más de 5.000 contratos activos de posiciones relacionadas a IA, ciencia de datos e ingenieros en sistemas, que hoy pagan más de 2.100 compañías.

Entre septiembre 2021 y el mismo mes de este año, el número de posiciones relacionadas a IA, ciencia de datos e ingenieros en sistemas contratados a través de Deel creció 60%.

Aumentaron un 59% la cantidad de empresas que contrataron roles relacionados a IA, ciencia de datos e ingenieros en sistemas en el último año. Estados Unidos domina la contratación de estos roles, seguido de cerca por Canadá, Reino Unido y, en menor medida, Alemania. Canadá lidera en el número de trabajadores de IA contratados, seguido de India, España, Alemania y el Reino Unido.

Los salarios varían por región, pero América Latina se beneficia más del crecimiento de la IA, con un modesto pero sostenido aumento en el salario promedio en el último año, dijeron desde Deel. Los sueldos anuales valuados en dólares estadounidenses relevados por Deel para estos puestos tienen una media de 73 mil en Latinoamérica, 100 mil en Euorpa y Medio Oriente (EMEA), 67 mil en Asia Pacífico (APAC) y 144 mil en Norteamérica.

"Las compañías están contratando cada vez más talento especializado en IA en Brasil, Canadá y Argentina, en ciudades clave como Toronto (7% de aumento), Bangalore (3% de aumento) y Londres (3% de aumento); Lahore, Berlín y Buenos Aires (2% de aumento)", detallaron.

La mayoría de los nuevos contratos fueron creados en Alemania (52% de aumento), los Estados Unidos (44% de aumento) y el Reino Unido (41% de aumento).