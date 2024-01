Despidos en tecnológicas: analizan qué puede ocurrir este año en Argentina y en el mundo

En 2023 algo se rompió en la industria del software y las empresas digitales: la idea de que los talentos más codiciados del mundo tenían toda la estabilidad, la seguridad laboral y los privilegios, fue contrarrestada con una ola de despidos tanto en las grandes capitales como en empresas de tecnología en la Argentina.

Se esperaba que 2024 fuera un año de recuperación de esa industria, que sigue generando más puestos de trabajo de los que elimina, pese a estos escandalosos episodios que solo dejaron en evidencia que a la hora de despedir, los expertos IT reciben el mismo trato que los talentos de otras áreas.

La empresa de información corporativa Global Data y el portal Layoffs de Roger Lee –un emprendedor que en 2020 comenzó a trackear los despidos en tecnológicas- muestran que en 2023 se registraron 262.682 despidos en la industria IT en Estados Unidos, en 1.186 firmas del sector.

A 10 días de haber iniciado 2024, las alarmas se encendieron al ver confirmadas a 3.331 desvinculaciones en solo 24 compañías, que incluyen grandes nombres como Google, Amazon, Citrix, Duolingo y Twitch. ¿Cómo seguirá esta tendencia y qué puede pasar en la Argentina?

Tecnológicas, menos aspiracionales

Mientras el empleo total sigue creciendo, las consecuencias de estos despidos masivos y las metodologías utilizadas por algunas tecnológicas ya se están notando en el mundo.

Por caso, el portal de reviews de empleadores Glassdoor dio a conocer el 10 de enero su lista de las mejores 100 empresas donde trabajar. No la lideró ni Google, ni Apple. Ni siquiera están en el top 10.

Por los despidos masivos y las condiciones laborales, cae la marca empleadora de las tecnológicas

De hecho, lo que deja en evidencia el ranking es que hay una caída en el nivel aspiracional que esas compañías tecnológicas representaban como potenciales empleadores.

Las reviews que dejaron los usuarios posicionaron a Adobe en el puesto 15, a Microsoft en el 18 (desde el 13 el año pasado), a Google en el 26 (era el 8 en 2023), Cisco Systems en el 28, SAP en el 34, Apple en el 39 –que reentró tras no haber calificado entre las mejores 100 en 2023- y LinkedIn en el 74. Firmas como Meta o Salesforce ni siquiera entraron en la lista.

De acuerdo a los analistas de Glassdoor, las personas están priorizando lugares de trabajo donde encuentran transparencia, flexibilidad e interés por su desarrollo de carrera. "La llave para su éxito ha sido priorizar el feedback del empleado y reconocer su manera de pensar de formas que los hacen sentir escuchados y valorados", dijeron.

No es el único factor pero los despidos masivos en reuniones de Zoom o por email que se dieron el año pasado en empresas de renombre mundial, no ayudaron a seguir promoviendo la sana imagen de marca empleadora de la industria tecnológica.

Aun así, según Carlos Pallotti, especialista en Políticas de Desarrollo Tecnológico, 3.000 despidos en la industria tecnológica norteamericana –la cantidad registrada en Layoffs.fyi en los primeros 10 días del año- "es un número insignificante, dado que emplea millones de personas."

"Siempre que el sector esté empleando, esas personas son relocalizadas y no pasan a ser desempleados. A mí lo que me preocupa es ver que si el empleo cae, pero en este sector se sigue generando trabajo. Luego será cuestión de ver qué está pasando en esa empresa que despide, pero no es un problema del sector", le dijo a iProfesional.

En la industria tecnológica norteamericana se siguen generando más puestos de trabajo que los que se eliminan

"El año pasado también salieron notas sobre los despidos en algunas de estas empresas grandes, pero son las naturales readecuaciones que tanto hacen. Al menos no parece haber un panorama recesivo en el sector", añadió.

Despidos en tecnológicas en Argentina

En 2023 se dieron también algunos episodios de despidos resonantes en la industria tecnológica argentina, continuando una tendencia que inició el año anterior.

En Ualá y Tiendanube se dieron 50 desvinculaciones en cada una, 27 en Digital House, 40 en etermax. También habían sido resonantes los recortes en billeteras y fintech, como Bimo, Ank, Buenbit y Lemon Cash. Más grave fue la reducción del sitio de compra-venta de propiedades Mudafy, que recortó a casi todo su staff en la Argentina.

"En Estados Unidos el año pasado hubo algunos problemas por medidas implementadas por el Gobierno que encarecieron la conformación de startups. Eso repercutió en los despidos allá y acá de alguna manera también", dijo a este medio Esteban Sargiotto, director del Observatorio del Trabajo Informático (OTI).

"En 2023 tuvimos problemas de despidos en empresas tecnológicas y también amenazas de despidos de parte de las compañías a empleados que quisieran afiliarse al sindicato. Y a eso se sumaron algunas empresas de tecnología financiera como Lemon y Bitso que tuvieron problemas serios y eso derivó en desvinculaciones. De todas maneras, como la industria sigue en pleno crecimiento, se generó también empleo," prosiguió.

El empleo informático también crece de manera sostenida en la Argentina

Pero, aclaró, el sindicato solicitó audiencias ante el Ministerio de Trabajo con las empresas que el año pasado despidieron varios empleados: Salesforce, Tienda Nube; Wabi; Kavak; Etermax; Digital House; Ualá; Lemon Cash; Bitso; Workana; Buenbit; VTex; Fluke; Ebanx y Mudafy.

Pallotti coincide en que pese a esas bajas resonantes de los últimos años, en la Argentina el empleo en este sector viene creciendo sostenidamente desde hace 17 años: "Incluso en el último año, cuando la Inteligencia Artificial mundialmente obligó repensar los negocios, por lo menos hasta los últimos datos disponibles, que son de octubre, el empleo informático creció. No a las tasas de años anteriores pero siguió creciendo."

"Las fintech, las billeteras, fueron empresas que hace unos años no existían y que incorporaron gente. Luego, a algunas les va bien, a otras no, pero lo que hay que mirar es el empleo total. Si el empleo crece, las exportaciones crecen –y este es un sector en donde exportación y mano de obra van de la mano- la gente se reubica", insistió el consultor.

Por otro lado, pidió no olvidar al ver esos números de menor crecimiento del sector, al "fenómeno de los freelance", que según estima, hoy serían unos 70.000 informáticos trabajando fuera del sistema, frente a unos 150 mil en relación de dependencia en el país. "Entonces el sector no creció a una tasa tanto menor, subió mucho un número de profesionales que no se puede medir porque no está registrado", concluyó.

¿Qué pasará con el empleo informático en 2024?

Para las fuentes consultadas, lo que puede ocurrir en 2024 es toda una incógnita, pero las señales en el mercado no indican que vaya a haber más despidos masivos o un problema de empleo o de salarios para los informáticos.

Pallotti cree que tanto en las empresas como los particulares, son una oferta de personal capacitado para el mundo, y en general esa oferta está siendo bien aceptada. Las compañías locales, asegura, no están teniendo problemas para colocar sus productos y servicios y no están recortando gente, al contrario, tanto las internacionales como las multinacionales tienen posiciones abiertas. "No a las tasas de otros años cuando la rotación era de casi 40%, pero hoy anda en el 20% y es altísima. No hay razón que indique que eso va a parar", afirmó.

Cuál será el precio del dólar en Argentina y qué ocurra con la economía interna, determinarán el empleo informático

"Luego, falta ver cómo la Argentina termina resolviendo sus problemas macroeconómicos para saber a qué precio se colocarán esos servicios en el mercado internacional. El mundo no entiende que la Argentina a veces esté barata en dólares y a veces cara. Para posicionarnos, el país tiene que resolver esos conflictos", dijo.

Y añadió: "El segundo tema es qué pasará en la economía interna, ya que la mitad de las ventas de las compañías informáticas son para ese mercado. Si está en recesión, va a comprar menos software, va a innovar menos, etc. Si volviera la inversión, podría ser el escenario contrario."

"Hoy no se sabe muy bien qué va a pasar con las empresas en la Argentina porque desconocemos cuáles serán las medidas que finalmente se implementen. Pero si es cierto que hasta el año pasado las empresas del sector que se dedican sobre todo a exportación tenían muchos más problemas para acceder al mercado de cambios que ahora. El achicamiento de la brecha cambiaria solucionó en parte eso", coincidió Sargiotto.

"Luego queda el problema de los bajos salarios, porque los sueldos que pagan las empresas en la Argentina son bajos en relación a lo que cobran los talentos IT en el exterior. Ocurre sobre todo en los perfiles más senior, donde el talento capacitado se paga mejor afuera y se hace una diferencia si se tiene título", agregó.

Los números que baraja el sindicato como proyecciones a base del IPC oficial le dan una mediana salarial de 509.675 pesos para los trabajadores del software y de 411.552 pesos para los de hardware a noviembre último, "valores que están por debajo del RIPTE, que es un promedio de los salarios estables de la economía. Además, no paran de caer y llevan 15 meses consecutivos de caída."

El director del OTI sentenció: "Lo que pase con la industria en la Argentina en 2024 dependerá de qué ocurra con las medidas económicas que impactan en la importación y con la brecha cambiaria. Nosotros además, desde el sindicato, aspiramos a que este sea el año en el que podamos discutir salarios y condiciones en paritarias".

Pero en resumen, ninguna de las fuentes consultadas espera una situación que evolucione en 2024 hacia más despidos en la industria tecnológica, y también anticipan una mejora en la generación de empleo informático, como viene ocurriendo en los últimos años.