Cuando se combinan las habilidades de liderazgo y gestión con el conocimiento de tecnología, y si a eso le sumamos una industria que se expande y demanda empleo, la conclusión es más o menos la siguiente: quienes ocupan las jefaturas, gerencias y puestos de dirección en la industria de software y servicios informáticos se anotan los sueldos más competitivos del mercado.

Incluso, según Guillermo Heredia, socio de la consultora RB Value, las remuneraciones de tecnología informática se ubican entre un 15% y 20% por encima de lo que se paga a otras áreas de las empresas. "Toda la estructura de IT está en ese rango, porque se debe competir con una industria que es muy dinámica, tiene salarios elevados y, además, compite con empresas y proyectos del exterior. Todas las empresas se nutren de este mercado para las búsquedas de sus áreas de IT. Entonces siempre se paga una diferencia para retener a estas posiciones. Hay mucha volatilidad salarial", señala Heredia.

Es que bien los niveles de jefatura, gerencia y dirección no son los que reciben las propuestas más cotizadas y frecuentes en el sector de IT -el foco está más bien puesto en los analistas y desarrolladores-, la dinámica laboral presiona a la suba los salarios de los cargos jerárquicos. "La fuerte demanda tiende a empujar los sueldos de los puestos ejecutivos a fin de que no se solapen con los que perciben quienes están bajo su responsabilidad", explica Heredia

De acuerdo con una encuesta de RB Value, en el nivel de gerencias y jefaturas las posiciones mejor pagadas son las de Seguridad, pero entre los cuadros de dirección los salarios más elevados se los lleva el área de Desarrollo. Así, mientras que un jefe de Seguridad cobra $3,17 millones al mes, sus colegas de Desarrollo, Arquitectura y BI ganan $2,6 millones. La gerencia de Seguridad, por su parte, percibe un sueldo mensual de $4,13 y sus pares de Desarrollo, Arquitectura y BI cobran $3,88 millones. Más arriba en la jerarquía, un director de BI cobra mensualmente $6 millones, seguido por su colega de Seguridad ($5,54 millones), y Arquitectura y Desarrollo ($5,02 millones).

Estos valores, sin embargo, tratarán de seguir a la inflación. Según Heredia, para mayo se proyecta un incremento salarial del 24% para el personal fuera de convenio con respecto a febrero.

En el mismo sentido, una encuesta de la consultora Mercer sobre empresas de IT con datos a marzo, consigna que los gerentes de nivel Senior que reciben los salarios más altos ocupan las áreas de BI y Desarrollo, con sueldos mensuales que rondan los $5 millones, seguidos por sus colegas de Seguridad de Sistemas ($4 millones).

En el caso de las gerencias, las compensaciones de esos tres sectores rondan los $3,50 y $3,85 millones, mientras que la gerencia de Soporte Técnico de IT se distancia para redondear $2,59 millones. En los niveles de jefatura sobresalen los profesionales de Ciberseguridad, cuyos salarios equivalen a $3,4 millones, por encima de sus pares de Seguridad de Sistemas ($2,86 millones), Desarrollo ($2,80 millones), y Soporte de IT ($2,18 millones).

Demanda segmentada

El mercado laboral del sector, sin embargo, dejó atrás de sus mejores etapas. De acuerdo con Matías Ghidini, CEO de la consultora Ghidini Rodil, hasta 2021 se registraba pleno empleo y una demanda "casi infinita con una oferta de recursos humanos acotada, lo que hacía que los profesionales de sistemas tuvieran salarios elevados". Ese contexto cambió desde 2022 y 2023 "por la crisis económica global que afectó a las grandes empresas de tecnología y startups, que tuvieron que ajustar sus estructuras", indica. "Si bien sigue habiendo demanda, no tiene el dinamismo de antes", completa Ghidini.

Sucede que, además, las búsquedas migraron hacia mercados cada vez más segmentados. "Lo que sostiene la demanda es un crecimiento de industrias más especializadas, como ‘agrotech’, ‘ed tech’ y ‘green-tech’", que antes no estaban tan presentes", expresa Ghidini.

Y añade que esta demanda hoy está por fuera de las grandes organizaciones del sector, y proviene de firmas más pequeñas y startups del exterior. En este escenario, "las nuevas áreas de IT que ganaron lugar son seguridad informática, análisis de datos, IA y ciberseguridad".

Con expectativas de exportar

En cuanto a las posiciones de liderazgo, "el segmento de jefaturas es el que tiene mayor movimiento en materia de búsquedas, mientras que los puestos de gerencia y dirección experimentaron una demanda importante cuando explotó todo lo que es transformación digital y hubo que adecuar perfiles para acompañar ese proceso", destaca Amalia Vanoli, directora de la consultora Tiempo Real.

"Actualmente hay pedidos para jefaturas y puestos de coordinación porque hay una expectativa de que va a crecer la exportación de servicios, y estas posiciones lideran este tipo de proyectos -agrega-. Las empresas buscan estar preparadas con el objetivo de poder exportar más, porque el límite siempre es la falta de gente."

Para ocupar una jefatura, dice Vanoli, se requiere la capacidad de llevar adelante múltiples procesos, "con muchas tareas diferentes para supervisar y coordinar, y en plazos cortos". Una destreza que se exige es "la capacidad educativa y didáctica, de enseñar, guiar y de ser un mentor además de un jefe", prosigue Vanoli.

Es que como los recursos humanos en este mercado siguen siendo escasos, se incorporan personas muy jóvenes, "que todavía no están debidamente desarrolladas y calificadas, por lo que es preciso "fijarse lo que necesita cada uno para armarle un plan de crecimiento", completa la especialista. A esta habilidad se le suma la empatía, la capacidad de gestionar equipos conformados por personas de distintas edades y generaciones, y saber "construir vínculos entre la gente, el equipo, el jefe y la organización."

A los puestos de gerencial y dirección, que no están en los detalles operativos del día a día, se les exige, además, tener un visión estratégica y visión global, fijar los objetivos y prioridades, y administrar los recursos.