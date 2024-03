El Gobierno definió por decreto cuántos empleados y horas cátedra podrán quedar en 2024

El Presidente Javier Milei y su Gabinete de Ministros consideraron necesario, ante la falta de aprobación del Presupuesto 2024, definir la cantidad de empleados públicos y de horas cátedra que tendrá cada jurisdicción y entidad de la Administración Nacional este año.

El decreto 280/2024 es en su totalidad una actualización presupuestaria para el 2024 que modifica varios puntos. En cuanto a los empleados del Estado Nacional, detalla que serán en total 384.711, de los cuales unos 373.098 serán de planta permanente y 11.613 de planta temporaria. Asimismo, especifica que las horas cátedra serán 370.927, con 146.063 de planta y 224.864 temporarias.

La normativa también aclara que "no se podrán aprobar incrementos en los cargos y horas cátedra que excedan los totales fijados" excepto transferencias de cargos entre jurisdicciones y/u organismos descentralizados, autoridades del Poder Ejecutivo, del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, de los regímenes que determinen incorporaciones de agentes que completen cursos de capacitación específicos correspondientes a las Fuerzas Armadas, de Seguridad, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, del Servicio Exterior de la Nación, del Cuerpo de Administradores Gubernamentales y del Cuerpo de Guardaparques Nacionales; entre otras excepciones.

Asimismo, el Jefe de Gabinete de Ministros por intervención de la Secretaría de Hacienda, estará facultado para incrementar la cantidad de cargos y horas cátedra. La Secretaría deberá además dar a conocer un informe con la nómina de cada entidad de la Administración en cada trimestre calendario.

"Las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley ni los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros", aclara la medida, y añade que "aquellas vacantes con autorizaciones en vigor a la fecha del dictado de la presente medida que no hubieran podido ser efectivamente cubiertas al cierre del ejercicio fiscal 2023, mantendrán su vigencia durante el período 2024."

Esto se suma al plan de dar de baja 70.000 contratados este año, que confirmó el propio presidente Javier Milei, y seguir revisando trimestralmente la necesidad de todos los empleados del Estado que operan bajo esa modalidad.

Qué dice el decreto sobre empleados públicos

En el anexo del decreto 280/2024 publicado este miércoles previo al feriado por Semana Santa en el Boletín Oficial, con la firma del Presidente y todo el Gabinete, se detalla que habrá un total de 384.711 empleados en la Administración Nacional.

Vale la pena recordar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) da a conocer todos los meses un informe con la dotación del Estado y las empresas y sociedades controladas, cuya próxima edición saldrá esta misma tarde. El último reporte oficial de Dotación de personal de la administración pública nacional corresponde a febrero e indica que el total era de 333.853 personas.

Del decreto de Javier Milei se desprende que la administración central pasaría a tener 308.872 empleados, los organismos descentralizados 61.766 y las instituciones de seguridad social, 14.073, a lo que se suman las horas cátedra.

De la Administración Nacional, el Ministerio de Seguridad seguirá siendo el que contará con mayor dotación, 119.702 en total, junto con el de Defensa (103.882). Sobresale tambien el Poder Judicial con 26.878 personas, el "superministerio" de Capital Humano -que asumió gran cantidad de las estructuras del gobierno anterior- con 26.851, el Ministerio de Economía (22.659) y la Jefatura del Gabinete, 21.730.

El Poder Legislativo registra 16.224 empleados según el anexo del decreto, la cartera de Salud 13.308, el Ministerio Público 10.951, el Ministerio del Interior 8.624, el Ministerio de Justicia 2.990, el exministerio de Infraestructura 6.183, la cartera de Relaciones Exteriores 2.684, y la Presidencia de la Nación 2.045.

Dar de baja 70.000 contratos

El martes el Presidente Javier Milei confirmó en el Foro de Economistas Latinoamericanos algo que ya era un secreto a voces que venía advirtiendo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE): el Gobierno dará de baja en los próximos meses 70.000 empleos del sector público que están bajo modalidad de contratación.

Dijo que su plan de ajuste tienen "mucho de licuadora y mucho de motosierra" y destacó que en su objetivo de llegar al déficit cero: "Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos".

También resaltó: "Eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular y en ningún momento descuidamos la política social porque, en el medio, duplicamos la AUH, duplicamos la tarjeta alimentar, multiplicamos por tres la asistencia en el plan mil días, o sea, las mujeres embarazadas".

"No solo eso, sino que además cuadruplicamos la asistencia para útiles escolares y creamos un mecanismo para que las familias de ingresos medios que van a los colegios privados de cuotas bajas, básicamente tuvieran un mecanismo de contención para que los chicos no perdieran el colegio al que asistían y no tener que estar sufriendo el shock de estar cambiando de colegio. Es decir, también tuvimos una fuerte perspectiva social en lo que estamos haciendo", remarcó Milei.

Ante estas declaraciones, ATE confirmó un paro masivo con movilización en todo el país, con fecha a determinar.