Milei confirmó que darán de baja 70 mil contratos de empleados públicos y que eliminaron 200 mil programas sociales

El presidente Javier Milei aseguró este martes que la Argentina vivió durante los últimos veinte años bajo un régimen populista salvaje que llevó al país a una situación "miserable".

Al pronunciar el discurso de cierre del Foro de Economistas Latinoamericanos en un hotel céntrico, Milei recordó que su gobierno recibió de herencia un déficit financiero equivalente a 17 puntos del Producto Bruto.

Junto a su hermana, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado dijo que con "el jefe" -como llama a su hermana- "teníamos claro que si ganábamos era porque la gente estaba harta del populismo".

Ante expertos de distintos países, Milei dijo estar "orgulloso" de haber dado de baja la obra pública porque se trata de un "foco de corrupción".

Dijo que su plan de ajuste tienen "mucho de licuadora y mucho de motosierra" y destacó que en su objetivo de llegar al déficit cero: "Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos".

También resaltó: "Eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular y en ningún momento descuidamos la política social porque, en el medio, duplicamos la AUH, duplicamos la tarjeta alimentar, multiplicamos por tres la asistencia en el plan mil días, o sea, las mujeres embarazadas".

"No solo eso, sino que además cuadruplicamos la asistencia para útiles escolares y creamos un mecanismo para que las familias de ingresos medios que van a los colegios privados de cuotas bajas, básicamente tuvieran un mecanismo de contención para que los chicos no perdieran el colegio al que asistían y no tener que estar sufriendo el shock de estar cambiando de colegio. Es decir, también tuvimos una fuerte perspectiva social en lo que estamos haciendo", remarcó Milei.

Milei dijo que el Círculo Rojo "cada vez está más analógico y no entiende nada de lo que hacemos. A nosotros la era digital ya no quedó corto".

El presidente dijo que "la gran cantidad de simios que hay en la política argentina criticaron a la ministra de Capital Humano por terminar con los intermediarios en la entrega de programas sociales".

En otro tramo de su discurso, el Presidente se refirió la caída en la actividad económica y los datos de caída del empleo. "Cuanto más violento y más prolongado en el tiempo es el proceso de sobreestimular la economía, más fuerte es la retracción. En ese sentido, Argentina ha vivido por más de 20 años bajo un régimen populista salvaje, que llevó ala destrucción del capital y de la productividad, motivo por el que estamos en una situación absolutamente miserable. El populismo no es gratis", señaló.

Y destacó que desde los años noventa, los argentinos perdieron el 80% de sus salarios. "El salario promedio era de 1800 dólares en los 90 y hoy con suerte son de 600 dólares, lo cual es falso porque son menores. Hoy deberían ser 3000 dólar, 3 millones de pesos. Los argentinos, en esta aventura populista hemos perdido el 80 por ciento de nuestros ingresos", remarcó.

Y remarcó: "Siempre estuvimos preparados para tomar esta papa caliente y si no hubiéramos tomado medidas rápidas ya habríamos volado por los aires varias veces".

Por otra parte, Milei volvió a mencionar que Argentina iba camino a la hiperinflación: "Era necesario generar un programa de estabilización bien duro, programa que nosotros lo teníamos y que recién lo pudimos anunciar en el tercer día porque teníamos la cuestión de los nombramientos en el Banco Central. Y básicamente tenía los tres elementos fundamentales que tiene cualquier programa de estabilización, que era un ajuste fiscal, una corrección cambiaria y la definición de una nueva política monetaria".

"Lo fundamental era terminar con la emisión monetaria para que no hubiera convalidación de la suba de precios y que eso no terminara escalando y generando la hiperinflación. En ese sentido, junto a la devaluación, que se sinceró, porque básicamente lo único que hicimos fue llevar el tipo de cambio al tipo de cambio de mercado ajustado por impuesto país, y en ese contexto, en el plano fiscal, decidimos ir a lo que se denomina la política de déficit cero, pero déficit cero en serio, no mentiroso, es decir, déficit cero en la línea del resultado financiero, es decir, después de pagar intereses", remarcó el mandatario.

"Eso es muy importante porque si nosotros alcanzábamos el déficit cero en la línea financiera, significa que la deuda no crece más, y si la deuda no crece más, la relación deuda-producto es no creciente, por ende, uno se convierte en solvente intertemporalmente y la consecuencia de ello es que empieza a caer el riesgo país y bajar la tasa de interés, y la tasa de interés recobra su función esencial, que es la de ser un mecanismo de coordinación intertemporal, y que el proceso de crecimiento guarde relación justamente con la tasa de interés, natural de interés, es decir, la del mercado, no la que un burócrata puede manosear desde el Banco Central", aseguró Javie Milei durante su exposición.