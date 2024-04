Otra tanda de despidos en Amazon afecta a miles de empleados de servicios en la nube

No se aclaró la cantidad de trabajadores que serán despedidos pero serán de su unidad Amazon Web Services, de servicios en la nube

La sangría de empleados en grandes empresas de tecnología no para de crecer. En este caso, fue Amazon Web Services la que anunció miles de despidos.

AWS es el brazo de servicios en la nube de Amazon y líder en su mercado a nivel mundial. Eso no lo exceptúa de ser parte de las decenas de empresas de tecnología que vienen concretando despidos masivos.

En este caso, fue de personal asociado al área de ventas, marketing, y servicios globales. Además se le sumaron otros cientos de trabajadores de tecnología de sus tiendas físicas.

Porque Amazon despide personal

Según el medio norteamericano CNBC, AWS viene enfrentando una baja en su crecimiento de ventas en los últimos trimestres, a medida que las empresas recortaron su gasto en la nube en un entorno de altos tipos de interés.

"Hemos identificado algunas áreas específicas de la organización que debemos optimizar para continuar centrando nuestros esfuerzos en las áreas estratégicas clave que creemos generarán el máximo impacto", indicó AWS en un comunicado enviado a los medios.

Los despidos serán en Amazon Web Services, la unidad de servicios en la nube

La misiva de la empresa asegura que no fue una decisión tomada "a la ligera" y que apoyarán a los trabajadores "durante su transición a nuevos roles dentro y fuera de Amazon", aunque no precisa cuántos empleados serán despedidos.

La unidad de AWS incluye equipos que supervisan la tecnología sin cajero, llamada Just Walk Out, así como sus carritos inteligentes Dash y la tecnología de pago basada en la palma de la mano Amazon One. Los recortes en el equipo de tecnología de tiendas de AWS se producen después de que Amazon dijera que eliminaría los sistemas de pago sin cajero en sus tiendas Fresh de EE.UU. , recordó CNBC.

Con este sistema de pago, los compradores escaneaban en la entrada de la tienda su tarjeta de crédito o los datos de su cuenta de Amazon; y una vez dentro, los productos que toman se añadían a un carrito virtual, y al salir se les cobra automáticamente. El servicio funciona con cámaras y sensores colocados en las estanterías de los establecimientos.

En mayo de 2023, el sitio web de noticias de Silicon Valley, The Information, reveló que esta tecnología dependía de 1.000 empleados que la compañía tenía en La India y que vigilaban todas las cámaras para asegurarse de que las transacciones se registraban correctamente. Según el medio, el 70% de las compras hechas con este servicio dependían de estos trabajadores.

La nueva tanda de despidos en Amazon llega también justo un año después de que AWS tuviera su mayor ola de desvinculaciones masivas desde su creación hasta la fecha, como parte de un plan para reducir los costos que se tradujo en la eliminación de 27.000 empleos después del auge que experimentaron las contrataciones en la pandemia.