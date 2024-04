En marzo de 2024, el salario promedio que piden los argentinos y argentinas al aplicar a un nuevo empleo alcanzó los 706.426 pesos mensuales.

De esta manera, el indicador de salario pretendido que releva mensualmente la plataforma de búsqueda de empleo y talento Bumeran, tuvo un alza de 17,72% con respecto a febrero y de e 189,14% respecto del mismo mes el año anterior.

Esto quiere decir, por un lado, que el salario pretendido promedio de los argentinos creció en marzo bastante por encima de la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que fue entonces del 11% intermensual. Pero quedó muy por debajo de la cifra anual de 287,9 por ciento.

Con estos datos puede verse que a medida que pasó el tiempo y se terminó la incertidumbre sobre el rumbo que iba a tomar la economía con la nueva administración de La Libertad Avanza, las personas que buscan trabajo comenzaron a incrementar sus requerimientos: el indicador aumentó 5,42% en enero, 17,45% en febrero y 17,72% en marzo.

Así, el salario pretendido comenzó a recuperar el terreno perdido frente a la inflación desde el año pasado. En el primer trimestre de este año acumuló un 45,75% de aumento, mientras que la inflación oficial superó el 51 por ciento.

Asimismo, el salario pretendido promedio de marzo quedó debajo de la canasta básica que mide el mencionado organismo oficial para una familia de 4 personas que no necesita pagar alquiler: necesitan 358.049 pesos para no caer bajo la línea de la indigencia y 773.385 pesos mensuales para no ser pobre.

Salarios por jerarquía y género

El salario pretendido promedio es solo un indicador que se elabora a partir de los requerimientos que los usuarios de búsqueda vuelcan en esa plataforma al aplicar a una vacantes laboral. No obstante, en base a trayectoria y experiencia, las personas suelen pedir mejores salarios.

Salario pretendido por seniority en marzo 2024, según Bumeran

Por lo tanto, estos fueron los promedios de marzo

puestos de Jefe / Supervisor 942,807 pesos mensuales,

942,807 pesos mensuales, para el segmento Semi-Senior y Senior 735,557 pesos mensuales,

735,557 pesos mensuales, para los puestos Junior 490,948 pesos mensuales.

En cuanto a las variables según género, aumentó la brecha de salario requerido en marzo. La diferencia es que las candidatas piden un 16,77% menos de media que los varones al aplicar a una vacante.

El salario promedio requerido por los hombres fue de 760.095 pesos por mes mientras que el de las mujeres fue de solo 650.946 pesos.

En ese marco, la brecha salarial de género fue mucho menor en los puestos junior (4,16%), que en los senior (18,55%) o los de jefatura y supervisión (32,74%).

Puestos con sueldos más altos

Los puestos y áreas en las que se abrieron más vacantes en Bumeran en marzo fueron la de Ventas (9,91%), Comercial (7,28%), Administración (6,89%), Contabilidad (5,55%), Producción (4,88%) y Mantenimiento (4,35%).

La mencionada plataforma, que es propiedad de Jobint, también relevó cuáles fueron los puestos y sectores en los que se solicitan sueldos más altos al enviar una postulación.

Los puestos de camarero son los que tienen salario pretendido más bajo, sin importar la jerarquía

Las remuneraciones requeridas más altas se registraron durante marzo en Business Intelligence, con 2.050.000 pesos por mes para las posiciones de supervisor y jefe; en Liderazgo de Proyecto, con 1.350.000 pesos por mes para los niveles semi senior y senior; y en Otras áreas técnicas en salud con 880.000 pesos por mes para el segmento junior.

Por el contrario, en todos los senioritys los camareros son los que piden remuneraciones más bajas en la plataforma: 275.000 pesos por mes en el sector junior, 350.000 pesos para los niveles semi senior y senior; y 360.500 pesos por mes para el segmento de supervisor o jefe.