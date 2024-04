Julio Cordero: "Si sale la modernización laboral, les pido que se animen a contratar"

Julio Cordero, el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se "presentó en sociedad" este jueves durante un evento organizado por el estudio jurídico Marval O'Farrell Mairal, para conversar sobre las reformas laborales que busca implementar el oficialismo.

Se mostró optimista por el tratamiento próximo de la Ley de Bases en el Congreso Nacional, y pidió a las empresas que lo "ayuden" en uno de los ejes principales de la actual gestión, que es incrementar el empleo.

Salarios y la Ley de Bases

"Tenemos que pensar en la inteligencia artificial y la robótica. Nos debemos debates mucho más ricos de los que estamos teniendo. Pero esto es un avance, yo soy optimista porque estamos trabajando en otro espacio. Nos debemos un debate sobre cuáles son las actividades esenciales, por más que no estén en esta Ley de Bases", dijo en un pasaje de la entrevista en alusión a algunas de las medidas que fueron retiradas del proyecto de ley original.

"Es como decir que tengo un enfermo terminal y lo tengo que atender de urgencia. ¿Eso anula el tratamiento posterior? No, nunca", añadió. "Son cosas que han quedado y que habrá que volver a discutir," dijo en otro pasaje de la entrevista.

Cordero indicó que las medidas propuestas responden a los ejes determinados por el Presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quien calificó como una persona "con una visión clarísima de las cosas, tanto en lo intelectual como en lo emocional".

El primero de los ejes es la baja abrupta de la inflación, y arriesgó a decir que se comenzará a notar en alrededor de dos o tres meses. "Pero para eso se trabaja muchísimo con un pedido de responsabilidad social de todos los actores," apuntó.

En ese sentido dijo que "los sindicatos están reaccionando muy bien y han tomado un rol protagónico y esencial" porque han tomado el debate de un tema complejo con responsabilidad. Indicó que si se aumentan los sueldos por encima de la inflación en este momento comienza un círculo vicioso donde cada vez más rápido el trabajador pierde lo que lo aumentaron a manos de los precios y las tarifas.

Cordero espera que se genere un círculo virtuoso donde a partir de una mayor productividad se consigan beneficios reales. Eso se lograría, según el funcionario, en un trabajo conjunto de inversión de capital de parte de las empresas y de capacitación del lado del trabajo. "Así se genera una productividad compartida."

En ese marco fue consultado por la pérdida de poder adquisitivo que los sueldos sufrieron en la Argentina, ya en varios años consecutivos. "Les pido que no nos hagan responsables en este momento histórico donde todos los argentinos están haciendo un esfuerzo mancomunado y heroico para combatir la inflación, de lo que se perdió durante (el gobierno de) otros espacios políticos. Por favor acompañen la inflación, porque es la única manera de bajarla", respondió Cordero.

"Si uno quiere recuperar ahora de manera rápida lo que se perdió en otros momentos, que por algo se perdió, en realidad estás tocando algo más grande que es la estabilización del país", prosiguió el funcionario y exejecutivo de Techint.

"Si sale esta innovación o modernización laboral, ya es un paso muy importante. Aun cuando falten cosas, así ya me animaría a decirles a las pymes que empiecen a contratar. Si ustedes ven que se logra una modernización mínima que tanto se deseaba, para dar tranquilidad al empleador, por favor díganlo. Hagan memos que digan ‘contraten gente’ y empiecen a invertir en la Argentina," sentenció.

Empleo

El segundo eje de la gestión de la Libertad Avanza es generar empleo. Uno de los puntos centrales es terminar con lo que Cordero define como el "sistema depredador del empleo" con alta litigiosidad, donde las empresas corrían un riesgo al contratar y preferían tener menos productividad antes que hacerlo.

Sobre las indemnizaciones laborales, apuntó que el proyecto oficial plantea permanecer en aquellas determinadas por la Ley de Contrato de Trabajo pero permitir que en negociaciones de convenio colectivo se puedan abrir otras formas en libertad que suplanten ese concepto indemnizatorio. Podrán ser como el Fondo de Cese Laboral o no.

En ese plano, aclaró ante una pregunta que la ultractividad y las cuotas sindicales no va a estar incluida en la Ley de Bases que se tratará en el Congreso probablemente la semana que viene, "pero eso no significa que no se pueda poner sobre la mesa ahora que se han ido ordenando estos principios por la jurispruencia y se han construidos consensos."

Se refirió a que muchos de los debates que se abrieron con el DNU 70 del presidente Javier Milei se seguirán dando aunque no se consagren en el proyecto de ley que se está por debatir en el Congreso. De la misma manera, indicó que la baja de impuestos y costos laborales no salariales será una discusión para más adelante: "El Presidente Javier Milei lo piensa en una segunda etapa, cuando el déficit fiscal esté en armonía. Ordenado eso, sería un paso inminente."

El último de los ejes a los que apunta el Ministerio de Capital Humano será la "erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En el plano de la relación individual conn perspectiva de género y en lo colectivo."

Luego de haberse completado estos cuatro ejes y armonizado el déficit fiscal, el secretario Julio Cordero estima que se podrán comenzar a implementar otras iniciativas que ahora quedarán pendientes, como las de formación para el trabajo, recuperación de los salarios, actividades esenciales, entre otras.