Uno por uno, los gremios que cobrarán aumento de sueldo en mayo

En abril recrudecieron los paros en reclamo de homologación de acuerdos paritarios y en contra de los despidos. No obstante, varios gremios lograron acordar actualizaciones de sueldo.

El Gobierno ganó la pulseada contra Camioneros, y mandó así un contundente mensaje de que los sueldos no podrán aumentar por encima de la inflación, que dicho sea de paso, desaceleró pero permanece en el plano intermensual de dos dígitos.

Asimismo, a las marchas por paritarias se sumaron reclamos por despidos en grandes compañías como PepsiCo, Bimbo, Mabe, entre otras, y también en organismos oficiales y empresas controladas por el Estado.

Ante la falta de acuerdo por los aumentos de sueldo y también para manifestarse en contra de los cambios que imprime en el mundo del trabajo la Ley de Bases que impulsó el oficialismo, hubo paros en gremios clave para la economía como el de los aceiteros.

En ese marco, los siguientes son los gremios que obtuvieron aumentos de sueldo o sumas fijas que llegarán con los sueldos de abril.

Camioneros

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que lidera Hugo Moyano, terminó por reformular su acuerdo paritario de los primeros meses del año. En lugar de recibir un 45% de aumento, ante el rechazo del Gobierno en homologar cifras por encima de la inflación, habrá una actualización salarial del 15% por el sueldo de marzo y de 9% por el de abril.

Para compensar esa decisión, además se implementará una suma fija (del 10% y 7%, respectivamente) para compensar el poder adquisitivo perdido por la inflación de diciembre y los primeros meses de 2024.

Estatales bonaerenses

Qué gremios cobran con aumento de sueldo los salarios de abril

UPCNBA aceptó la recomposición salarial del 9,5% para los salarios de abril que ofreció el gobierno provincial liderado por Axel Kicillof.

Estatales porteños

El Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), cerró un nuevo aumento salarial del 10%, efectivo a partir de abril sobre los salarios del mes de marzo.

La suba incluye los adicionales y además una suma fija de 40.000 pesos, tanto para planta permanente como para contratados.

Judiciales bonaerenses

Desde la Asociación de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Buenos Aires aceptaron la propuesta oficial de 9,5% de aumento salarial para abril.

Fuerzas de seguridad

En una Resolución conjunta, el Ministerio de Economía y el de Seguridad oficializaron el incremento del 8% de los salarios de la policía, las Fuerzas Armadas y las distintas fuerzas de seguridad que operan en el país. El incremento se hizo efectivo a partir del 1 de abril.

Construcción

Tras muchas idas y venidas y en medio de una fuerte baja del empleo en la construcción, UOCRA acordó con las patronales subas salariales acumulativas del 40% hasta junio próximo.

La UOCRA consiguió llegar a un acuerdo con las patronales

Las mismas se distribuirán de la siguiente forma:

14% en abril, sobre los salarios de marzo,

11% en mayo, sobre los salarios de abril,

11% en junio, sobre los salarios de mayo.

Alimentación

La Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) logró una paritaria récord del 304% entre mayo de 2023 y abril de 2024.

Los afiliados recibirán una mejora salarial de 9% para el sueldo de marzo sobre la base de febrero, y del 7% para abril (sobre los salarios de marzo). En mayo las sumas se volverán remunerativas.

Comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) actualizó su acuerdo paritario para el período entre marzo y mayo de 2024.

Con el sueldo de abril, que se abona en mayo, tendrán una suba del 8%, en tanto que para los salarios de mayo cuentan ya con un piso de 7% de alza, aunque el plan es seguir revisando las cifras de acuerdo a la inflación.

UTA

La UTA logró un acuerdo y desactivó así un nuevo paro de transporte

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) negoció un bono de 500.000 pesos a pagar en dos cuotas. Es una suma fija no remunerativa de 500.000 pesos, pagadera en dos cuotas iguales y consecutivas de 250.000 pesos con fechas de pago 15 de mayo y 14 de junio.

Petroleros

Los sindicatos petroleros cerraron el año paritario en abril, con una suba interanual del 290% del sueldo, venciendo así a la inflación del período.

Sobre los sueldos de abril, se aplicará un bono del 13,2% por única vez por la cláusula gatillo de febrero que había quedado pendiente, más otro 11,6% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, y una suma remunerativa del 25,6% correspondiente al cierre de la paritaria (2023/2024), que culminó el 31 de marzo.

Asimismo, la Federación de Petroleros (FASIPeGyBio) logró para el personal de refinerías una suba por cláusula de inflación del 60,48% en abril, más una suma no remunerativa de 25,05%. Esa rama cerrará el año paritario con 257,48% de alza.

Encargados de edificios

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) negoció un nuevo aumento de sueldo para sus afiliados, del 4% para abril.

Con los incrementos recibidos, que fueron de 22% en enero, 45% en febrero, 10% en marzo y 4% en abril- el sector acumula una suba del 81% en lo que va del año.

Ferroviarios

El sindicato de Ferroviarios actualizó su acuerdo paritario de febrero. En el salario de abril habrá otra suba del 8% sobre los sueldos actualizados en marzo.

Gastronómicos y Hoteleros

La Federación de Gastronómicos y Hoteleros (FEHGRA) consiguió un aumento salarial del 90% para el período comprendido entre febrero y mayo de 2024.

Para abril les corresponde un alza de 30% y en mayo la misma cifra de aumentos no acumulativos. Además, en mayo el 150% del 1° Complemento y Tramos se sumará al básico de la actividad. Y en junio, los 240 puntos del aumento ya negociados también se incorporarán al básico.

Aceiteros

Aceiteros reclaman contra la Ley de Bases y el Impuesto a las Ganancias

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) continuó con la suba salarial del 25% que comenzó a aplicarse desde el 1 de abril. El nuevo básico de la actividad pasó a estar en 1.240.202 millones de pesos. El gremio se está manifestando además en contra de los cambios de la Ley de Bases a la legislación laboral y el regreso del Impuesto a las Ganancias.

Asimismo, junto al Sindicato de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón del Chaco (STADYCA), alcanzaron un acuerdo para los desmotadores de algodón del Norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa, San Luis y el Chaco.

El mismo implica un aumento de 65% en Abril, 17.5% en Mayo y 17.5% en Junio, completando de esta manera un 100% a junio de 2024. El salario básico más adicionales será de 993.988,80 pesos a partir de junio.

Metalúrgicos

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) consiguió un aumento salarial del 42% para el bimestre febrero-marzo, que se pagará de manera retroactiva para dar fin a la paritaria 2023-2024 con un incremento anual del 279% en total, similar a la inflación oficial.

El pago será distribuido en un 20,6% a partir del 1° de febrero y un 13,2% desde el 1° de marzo. Así el básico para las categorías técnico y administrativo quedó en 423.390 pesos para marzo de 2024. Incluyendo los adicionales pactados, se asegura un ingreso mínimo para todo empleado de jornada completa de 547.580 pesos.

Sanidad

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) logró cerrar un aumento salarial en la rama Laboratorios de Especialidades Medicinales y Veterinarias, con una mejora del 17,72%.

El mismo se dividirá en dos pagos, 9% en el sueldo de abril y 8% en el de mayo. Si bien los porcentajes sumados dan un 17%, se llega al 17,72% al tratarse de incrementos acumulativos, en el marco de la paritaria 2024-2025.

Servicio doméstico

La Comisión de Trabajo en Casas Particulares estableció un incremento para el personal de casas particulares en dos tramos:

Las empleadas domésticas cobrarán con aumento en abril

11% en abril (retroactivo al 1°) sobre los salarios del mes de marzo

7% en mayo, sobre la base de abril

El ajuste vuelve a ser acumulativo, por lo tanto tendrá de base los salarios de marzo y abril, lo que lleva a una suba nominal del 18% y real del 18,77 por ciento.

Farmacéuticos

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) negoció los salarios para el segundo semestre del año. Sus afiliados recibirán un piso salarial de 1.275.000 pesos en abril, 1.400.000 pesos en mayo y 1.550.000 pesos en junio.

Seguridad privada

La Unión Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) consiguió un aumento salarial del 73% en tres tramos hasta mayo.

En abril el sueldo bruto de la categoría testigo, Vigilador General, será de 742.000 pesos, y al mes siguiente de 840.000 pesos.

Pasteleros

La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros negoció un aumento del 45% entre febrero y junio del corriente.

Por ese acuerdo, en abril se paga una nueva asignación no remunerativa del 9%, y en mayo se agrega en el salario básico el no remunerativo correspondiente a febrero y se paga una asignación no remunerativa del 9%.

En junio se añadirá al salario básico los no remunerativos de marzo, abril y mayo

Trabajadores del Caucho

El Sindicato Obrero del Caucho, Anexo y Afines (Socaya) continua aplicando un incremento de un 89% para el sector Gomerías para enero-abril. Para los salarios del último mes del acuerdo, que se pagan en mayo, corresponde un 20% de aumento sobre la base.

Personal de Maestranza

El Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina (SOMRA) comienza a cobrar el aumento de sueldo negociado en paritarias con el 20% de suba en abril y otro 17% en mayo.

Trabajadores vitivinícolas

Trabajadores vitivinícolas negociaron aumento de sueldo

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas (FOEVA) negoció los aumentos de sueldo por convenio para el período marzo-mayo de 2024. La suba estipulada en el acuerdo será del 110% no remunerativo a liquidar en dos tramos entre marzo y abril, con el compromiso de volver a reunirse entre las partes en mayo.

A partir de marzo el salario básico del trabajador de Bodega fue de 451.024 pesos, para pasar a 518.757 pesos en abril y mayo, teniendo en cuenta el básico más el refrigerio. En el caso de los trabajadores de Viña, el básico más refrigerio de marzo fue de 385.225 pesos, sube a 455.475 en abril y a 480.025 pesos en mayo.

Telecomunicaciones

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) agregó una nueva suba salarial del 27% para abril, que se suma al alza de 50% conseguida con anterioridad.

Entidades deportivas

La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) logró varios acuerdos. En abril firmó un incremento salarial del 37% para los trabajadores de los clubes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Es un 20% por marzo y 17% por abril, pero ambos se pagarán con los sueldos de ese último mes.

Por otro lado, en el sueldo de abril el personal de Gimnasios tendría que terminar de cobrar 20% de suba, acordada anteriormente. Y el Personal de Mutuales, 17% sobre la base de febrero de 2024.

Seguros

El Sindicato del Seguro alcanzó un acuerdo de incremento salarial del 23% en dos cuotas entre abril y mayo, en el marco de la paritaria de Seguros Generales y ART.

El incremento será del 12% a partir de abril y otro del 11% a partir de mayo, en ambos casos calculados sobre la base de los salarios de febrero de 2024. Entre enero y mayo de este año, los trabajadores del sector acumularon una suba del 90%.

Trabajadores del vestido

La Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA) convino un nuevo acuerdo paritario al cierre de abril. El mismo acuerda un 34% de aumento en total, distribuido de la siguiente forma:

Abril (retroactivo)

9% de suba sobre el básico

9% refrigerios

9% viáticos

11% suma no remunerativa

Mayo

7% sobre el básico

7% refrigerios

7% viáticos

7% suma no remunerativa

Trabajadores de la fruta

Tras una medida de fuerza de los trabajadores, el Sindicato de la Fruta de Río Negro y Neuquén logró un incremento interanual de entre 300% y 400% que llevará el salario básico de la actividad 1.171.000 pesos por mes más productividad.

El sindicato se volverá a reunir con las empresas del sector en julio para avanzar en nuevos ajustes.