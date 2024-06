Si bien en la mayoría del país los bomberos voluntarios no cobran ningún tipo de salario, gozan de algunos pequeños beneficios por su trabajo

La mayoría de los bomberos en el país no cobran un salario, ya que, a pesar de ser una actividad de mucho riesgo, es considerada "voluntaria", por lo que la mayoría no solo no gana dinero, sino que tiene que poner fondos de su propio bolsillo.

¿Cuánto gana un bombero y cuáles son los requisitos?

En la mayoría del país los bomberos son voluntarios y no cobran un salario. Esto abarca a una gran cantidad de provincias como la de Buenos Aires y la de Córdoba. En este sentido, el único "beneficio" que obtienen es la posibilidad de acceder a una jubilación especial luego de 20 años de brindar dicho servicio.

Para ingresar, en el caso de CABA, los requisitos son los siguientes:

Ser ciudadano argentino nativo o por opción, o extranjero con dos años de residencia efectiva en el país;

completos; Acreditar aptitud psicofísica compatible con la función y tarea a desarrollar;

compatible con la función y tarea a desarrollar; Declarar bajo juramento cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Acreditar una conducta pública adecuada al ejercicio de la función pública y a la función específica que figura en la Reglamentación;

que establezca el Instituto Superior de Seguridad Pública; Residir dentro del radio de 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires;

de la Ciudad de Buenos Aires; Cumplir con las condiciones fijadas por la Reglamentación y sus normas;

y sus normas; Ley 5688- Artículo 282 – Podrán ingresar al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, personas que acrediten suficiente experiencia y conocimientos en el desempeño de las funciones propias del Cuerpo de Bomberos en Instituciones similares de la Ciudad de Buenos Aires o de otras jurisdicciones. Para ello la reglamentación establecerá los requisitos de idoneidad que deban cumplir;

¿Cuáles es la documentación a presentar para inscribirse como bombero?

La documentación para inscribirte como bombero variará según en el lugar en el que te vayas a inscribir. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los requisitos son los siguientes:

Formulario de inscripción que será entregado en la oficina de Ingresos al momento de presentarse;

del postulante (original y una copia); Certificado de domicilio : si está domiciliado en la Provincia de Buenos Aires: concurrir al Registro Provincial de las Personas. Buscar la delegación más cercana. Si está domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: concurrir a la Comisaría de Policía de la Ciudad que corresponda a su domicilio;

(original y una copia); en el caso de que hayas nacido en el exterior, deberás estar debidamente certificado (apostillado); Titulo secundario y certificado analítico debidamente rubricado por autoridad competente (original y copia). En función del año de emisión, deberás presentar el título, analítico o ambos y traer fotocopias "reducidas a tamaño A4, doble faz". Si el certificado de estudios secundarios está en trámite, deberás presentar una constancia de analítico en trámite emitida por el colegio. Los títulos secundarios emitidos a partir del 1º de enero de 2010 deberán ser legalizados por el ministerio de educación de la ciudad autónoma de buenos aires. Para iniciar el trámite de legalización deberás solicitar previamente un turno;

Certificado de antecedentes penales PFA: Se tramita en Azopardo 650 (CABA);

PFA: Se tramita en Azopardo 650 (CABA); Certificación de plan de vacunación completo , debiendo contar además con la inmunización contra la varicela y la hepatitis b (original y copia);

, debiendo contar además con la inmunización contra la varicela y la hepatitis b (original y copia); Constancia de CUIL ;

; 4 (cuatro) fotografías 4x4 (fondo blanco, reciente y con vestimenta formal);

(fondo blanco, reciente y con vestimenta formal); Curriculum vitae firmado ;

; Partida de casamiento, acta de unión civil o certificado de convivencia (si corresponde);

acta de unión civil o certificado de convivencia (si corresponde); Fotocopia DNI de esposa/o conviviente (si corresponde);

(si corresponde); Sentencia de divorcio (si corresponde);

(si corresponde); Fotocopias de partidas de nacimientos de hijos/as (si corresponde);

(si corresponde); Fotocopia de DNI hijos/as (si corresponde);

(si corresponde); Carnet de conducir (si corresponde);

(si corresponde); Matrícula Profesional del postulante (si corresponde);

del postulante (si corresponde); Credencial de Renar (si corresponde);

(si corresponde); Certificado de trabajo o prestación de servicios si pertenece o perteneció a las FFSS o FFAA (si corresponde);

o prestación de servicios si pertenece o perteneció a las FFSS o FFAA (si corresponde); Credencial identificadora de grado (si corresponde);

(si corresponde); Resolución de sumarios, procesos, imputaciones e inhabilitaciones (si corresponde).

Cabe recordar que copia deberá ser realizada en hoja A4 y, si el original se encuentra en tamaño oficio, se debe realizar una reducción al tamaño A4. De esta forma, podrás anotarte correctamente para ser bombero voluntario.