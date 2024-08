En un movimiento súbito que tomó por sorpresa a todo el mundo de los negocios, la cadena de cafeterías Starbucks decidió dar de baja a su CEO global, Laxman Narasimhan, y lo reemplazó con el número uno de la cadena Chipotle, especializada en comida mexicana, Brian Niccol. ¿Cómo respondieron los mercados el martes ante la noticia?

Maximiliano Donzelli, Research Manager de IOL invertironline, comentó que en la jornada de ayer las acciones de Starbucks subieron un 24,5%, mientras que las de Chipotle cayeron un 7,5%.

Este cambio de liderazgo generó un impacto significativo en la capitalización de mercado, con un aumento de 21,4 mil millones de dólares para Starbucks y una caída de 5,8 mil millones para Chipotle, lo que resultó el mayor movimiento de la historia del cambio de un CEO de una empresa a otra que cotiza.

¿Como se explica? Donzelli recordó que este cambio era muy pedido por los accionistas de Starbucks -incluyendo a Paul Singer conocido en argentina por el juicio de los "fondos buitres" durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner- ya que durante la gestión de 16 meses de Narasimhan, la compañía de cafeterías perdió el 22% de su valor y sufría de consistente perdida de participación de mercado.

Por su parte Niccol, reconocido por liderar la recuperación de Chipotle tras un escándalo de carne contaminada en 2018, duplicó los ingresos y modernizó la cadena. Ahora, se espera que aplique sus habilidades estratégicas en Starbucks para impulsar su crecimiento.

Donzelli agregó que en la plataforma de IOL inversiones se observó mucho interés el martes por el papel de Starbucks (CEDEAR de Starbucks SBUX), aumentando su volumen en 20 veces en comparación al promedio de las últimas semanas.

Cuándo asume el nuevo CEO de Starbucks

Niccol asumirá este nuevo rol el 9 de septiembre de 2024. Hasta entonces, la CFO o chief financial officer de Starbucks, Rachel Ruggeri, oficiará de CEO interina. Tiene 23 años de trayectoria junto a la marca y ocupa el cargo de CFO desde 2021. A la vez, Mellody Hobson, titular de la junta de dirección, se convertirá en directora independiente.

"Habiendo seguido el viaje de liderazgo y transformación de Brian en Chipotle, hace mucho que admiro su impacto en el liderazgo. Su excelencia minorista y su trayectoria en la entrega de valor extraordinario para los accionistas reconocen el elemento humano crítico que se necesita para liderar una empresa impulsada por una cultura y valores. Creo que él es el líder que Starbucks necesita en un momento crucial de su historia. Tiene todo mi respeto y todo mi apoyo", dijo Howard Schultz, fundador y presidente emérito de Starbucks.

"Agradezco a Mellody y a la junta directiva de Starbucks por su profundo compromiso para dar forma al futuro de este notable fenómeno global que es Starbucks", expresó.

Sobre la partida de Narasimhan, Starbucks fue muy escueto en su comunicado: "Laxman Narasimhan dejará su cargo de director ejecutivo y miembro de la junta directiva de Starbucks con efecto inmediato. Durante su mandato, mejoró la experiencia de los socios de Starbucks, impulsó una innovación significativa en nuestra cadena de suministro y mejoró las operaciones de nuestras tiendas."

"En nombre de la junta directiva, quiero agradecer sinceramente a Laxman por sus contribuciones a Starbucks y su dedicación a nuestra gente y nuestra marca", dijo Hobson al respecto. "Ante algunos obstáculos desafiantes, Laxman se ha centrado en mejorar el negocio para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y socios. Todos le deseamos lo mejor y sabemos que hará grandes cosas en el futuro".

Laxman Narasimhan, lideró por 16 meses las operaciones de Starbucks a nivel mundial

Quién es Brian Niccol

Brian Niccol, quien se convertirá en el CEO de Starbucks en septiembre próximo es presidente de la junta y CEO de Chipotle desde 2018.

Starbucks reconoce que en estos seis años ha transformado a la cadena de comida mexicana, con foco en la gente, su cultura, su menú y la marca. Sobre sus esfuerzos de transformación digital del negocio, dijeron que ha establecido nuevos estándares para la industria de la comida rápida, generando crecimiento significativo y alto valor para la compañía.

Los ingresos de Chipotle casi se han duplicado, las ganancias casi se han multiplicado por siete y el precio de las acciones ha aumentado casi un 800% durante su liderazgo, al mismo tiempo que se aumentan los salarios de los miembros del equipo minorista, se amplían los beneficios y se fortalece la cultura.

"Estamos encantados de darle la bienvenida a Brian a Starbucks. Su fenomenal carrera habla por sí sola. Brian es un portador de cultura que aporta una gran experiencia y un historial comprobado de impulsar la innovación y el crecimiento. Como todos nosotros en Starbucks, él entiende que una experiencia extraordinaria para el cliente tiene sus raíces en una experiencia excepcional para el socio", afirmó Hobson.

"Nuestra junta directiva cree que será un líder transformador para nuestra empresa, nuestra gente y todos aquellos a quienes servimos en todo el mundo",sentenció.

"Estoy emocionado de unirme a Starbucks y agradecido por la oportunidad de ayudar a administrar esta increíble empresa, junto con cientos de miles de socios dedicados", dijo por su parte Niccol.

"He admirado durante mucho tiempo la marca icónica de Starbucks, su cultura única y su compromiso de mejorar las conexiones humanas en todo el mundo. Al embarcarme en este viaje, me siento motivado por el tremendo potencial para impulsar el crecimiento y mejorar aún más la experiencia Starbucks para nuestros clientes y socios, mientras me mantengo fiel a nuestra misión y valores", cerró.

Niccol se unió a Chipotle como director ejecutivo y director en marzo de 2018, y se convirtió en presidente de la junta directiva en marzo de 2020. Antes de unirse a Chipotle, se desempeñó como director ejecutivo de Taco Bell. Previamente, ocupó cargos como el de director de marketing e innovación y el de presidente en esa marca también vinculada a la comida mexicana. También ocupó puestos de liderazgo en Pizza Hut, otra división de Yum! Marcas. Y comenzó su carrera en gestión de marcas en Procter and Gamble.

Niccol actualmente forma parte de la junta directiva de Walmart Inc. Anteriormente formó parte de la junta directiva de KB Home y Harley-Davidson. El futuro CEO de Starbucks tiene una licenciatura de la Universidad de Miami y un MBA de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago.

Starbucks en Argentina

Starbucks Coffee Company nació en 1971 en Pike Place Market en la ciudad de Seattle, estado de Washington, Estados Unidos. Hoy en día tiene más de 30 mil tiendas en 78 países, incluyendo la Argentina. Es, además, la principal tostadora y distribuidora de cafés especializados en el mundo.

En la Argentina es operada por la multilatina Alsea, quien tiene además otras marcas de cadenas gastronómicas muy conocidas en su portafolio, como Burger King,

La primera cafetería Starbucks en la Argentina abrió sus puertas el 30 de mayo de 2008, ubicada en el Alto Palermo Shopping de la Ciudad de Buenos Aires. Según consta en la página web de Alsea, hoy la marca tiene 132 cafeterías en el país, en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Neuquén y Mendoza. Unas 3.500 personas trabajan para la cadena.

Solo resta ver qué planes para la región y para el mercado argentino en general tendrá Niccol, cuando asuma como nuevo CEO de Starbucks en septiembre.