Como el Gobierno no hizo lugar al pedido de algunos sectores, como la Cámara Argentina de Turismo, que pedían mover el feriado del sábado 17 de agosto al lunes 19 del mes, desde julio que la mayoría de los trabajadores no cuentan con algún día extra de descanso.

Aún así, los argentinos igual disfrutan mucho de los días especiales de septiembre, como el inicio de la primavera o el Día del Estudiante.

Cuáles son las fechas importantes de septiembre en 2024 y cuándo será el próximo feriado o fin de semana largo.

Cuáles son las fechas importantes de septiembre 2024

Septiembre es el mes más raro del calendario en la Argentina. No solo no tiene feriados sino que tampoco se desarrolla ningún día no laborable para ninguna comunidad en particular. Si bien siempre es posible que algún gobierno municipal o provincial si tenga en su agenda ciertas fiestas locales y determine un feriado para su administración pública particular.

Por lo pronto, si bien no son feriados, los siguientes son algunos hitos muy importantes que tienen lugar cada septiembre y que son muy imporantes en la idiosincracia argentina.

Día de la Primavera - 21 de septiembre

Si bien el inicio del equinoccio no es en una fecha fija cada año, se estandarizó en la Argentina celebrar el inicio de la Primavera el 21 de septiembre

El equinoccio es la fecha en la que los rayos del sol comienzan a dar directamente sobre el Ecuador de manera que la duración del día y de la noche es prácticamente igual en todos los lugares de la Tierra. A partir de ese momento del año los días comienzan a alargarse. Es el inicio de la primavera en todo el sur del globo.

Día del Estudiante - 21 de septiembre

Esta año esta fecha cae en día jueves, y seguramente los espacios públicos al aire libre en las grandes ciudades se inunden, como todos los años, de adolescentes celebrando su Día del Estudiante, así como la llegada de la primavera y el clima más cálido.

Por suerte en muchas escuelas y en la administración pública se suele reconocer la importancia de esta fecha, y por más que no es feriado, suelen tener alguna deferencia con los estudiantes, como permitirles alguna hora de relax y festejo por su día, o al menos no contabilizar la falta de los que no asisten a clases.

El Día del Estudiante surgió en 1888, cuando en esa fecha se repatriaron al país los restos de Domingo Faustino Sarmiento, el expresidente de la Nación que más hizo por la educación pública en la Argentina, estructurando muchas de las pautas que hoy sigue la educación obligatoria y gratuita, además de haber inaugurado más de 800 escuelas.

Se eligió entonces esta fecha para celebrar a los estudiantes, a su esfuerzo durante todo el año lectivo y al legado del presidente Sarmiento.

Día del trabajador de Comercio - 26 de septiembre

Otra fecha importante de septiembre será nada menos que el martes 26, cuando se conmemora el Día del Empleado de Comercio.

Es una fecha nueva en el calendario argentino y vale la pena aclarar que no es un feriado. Sin embargo, es de gran importancia para 1,2 millones de personas que están afiliadas a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), la más numerosa del país.

Se eligió esta fecha por el 26 de septiembre de 1934, cuando durante la presidencia de Agustín Pedro Justo, fue sancionada la Ley N°11.729 que legisló las relaciones del trabajo, y muchos de los trabajadores y trabajadoras del país accedieron a derechos laborales, incluyendo los de Comercio.

Es por eso que el Día del Empleado de Comercio se estableció en esa fecha por medio de la Ley 26.541 (sancionada en noviembre de 2009), lo que fue ratificado en el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad por un acuerdo entre Faecys y las patronales: la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

No se trata de un feriado nacional pero es el motivo por el cual muchas tiendas, shoppings y comercios podrían permanecer cerrados el 26 de septiembre.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

En octubre habrá un importante feriado que se combina para formar un fin de semana largo.

De acuerdo al Calendario Oficial del Ministerio del Interior, el día viernes 11 de octubre es un feriado con fines turísticos, que se combina con el feriado del día sábado 12 de octubre, cuando se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Esa última fecha será un feriado nacional en todo el país pero además está establecido como día no laborable para los miembros de la fe judía en la Argentina, ya que celebran el Día del Perdón.

Los feriados con fines turísticos son tres días al año que por Ley el gobierno nacional puede establecer para incentivar el gasto en ocio, entretenimiento y turismo, potenciando así esos sectores de la economía cuando atraviesan lo que se conoce como "temporada baja".

Se trata de la Ley 27.399, de establecimiento de feriados y fines de semana largos. En el Art 7, otorga al Poder Ejecutivo nacional, la facultad de fijar anualmente hasta tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes, debiendo establecerlos con una antelación de cincuenta (50) días a la finalización del año calendario.

Para 2024, el gobierno de La Libertad Avanza eligió como feriados con fines turísticos los días

lunes 1 de abril

viernes 21 de junio

viernes 11 de octubre

Entonces, gracias a ese decreto en base a la Ley 27.399, tras un septiembre sin feriados, en octubre se podrá disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

¿Cuántos feriados quedan en el año?

Al 2024 le quedan cinco feriados:

11 de octubre: Feriado con fines turísticos

Feriado con fines turísticos 12 de octubre: Feriado Nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Feriado Nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural 20 de noviembre: Feriado Trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, que se pasa para el lunes 18 de noviembre .

Feriado Trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, que se pasa para el . 8 de diciembre: Feriado por la Inmaculada Concepción de María

Feriado por la Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre: Navidad

Con estos cinco feriados al año 2024 le queda mucho para disfrutar, sobre todo porque habrá dos fines de semana largos de tres días, uno por los feriados de octubre y otro en noviembre.