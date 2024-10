Luego de que el miércoles miles de personas marcharan en todo el país manifestándose contra el ajuste presupuestario a las universidades públicas, la Universidad de Buenos Aires (UBA) tuvo varias buenas noticias respecto de cuál es la percepción de esta entidad educativa en la Argentina y en el mundo.

Por un lado, la UBA quedó en el "top 10" del QS World University Rankings: América Latina y el Caribe 2025. Por el otro, una encuesta en la Argentina mostró que al tener que asignarle una nota a esta casa de altos estudios, las personas eligen ponerle un 9 o un 10.

La situación se da en medio de una fuerte batalla de toda la educación pública contra el Gobierno Nacional. El 13 de septiembre último, el Senado sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, para sacar a estas legendarias entidades del ahogo financiero en el que se encuentran, luego de que no se ampliara su presupuesto en 2024 -excepto el de funcionamiento operativo- en un año en el que el índice oficial de inflación acumuló 94,8% en los primeros ocho meses.

El presupuesto operativo es aquel que paga por materiales, servicios, etc. y deja afuera los salarios de docentes y no docentes universitarios. La Ley de Financiamiento modifica los criterios a tener en cuenta para la asignación de presupuesto, pero además ordena al Poder Ejecutivo Nacional recomponer los salarios docentes y no docentes a partir del 1° de diciembre de 2023, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor que informa el INDEC.

Debido al impacto de la medida en el Producto Interno Bruto y a la política "irrenunciable" de déficit cero que implementa La Libertad Avanza, el Presidente Javier Milei vetó la Ley aprobada en el Congreso.

Ranking de universidades en Latinoamérica

"A pesar de la recesión económica nacional y de la intensificación de los problemas de financiación, la enseñanza superior argentina sigue siendo resiliente", indicó QS Quacquarelli Symonds, consultora especializada en educación superior al dar a conocer la decimocuarta edición del QS World University Rankings: América Latina.

Las 10 mejores universidades de la región según QS Quacquarelli Symonds

La edición 2025 abarca 23 países de América Latina y el Caribe y analiza 437 de las mejores universidades de la región. El podio permaneció sin cambios desde el año pasado:

Universidade de São Paulo (USP) Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), en tercero.

En tanto que la principal universidad argentina, la UBA, perdió una sola posición y se mantuvo entre las instituciones de élite de América Latina, "ocupando el décimo lugar gracias a su excepcional reputación internacional y a su colaboración transfronteriza en investigación."

Ben Sowter, Vicepresidente Senior de QS, comenta: "El sector de la educación superior de Argentina sigue mostrando profundos éxitos, y su institución insignia, la Universidad de Buenos Aires (UBA), mantiene su posición entre las mejores universidades de América Latina. Mientras tanto, el impresionante nivel de estabilidad de sus otras instituciones es un testimonio de su resiliencia frente a la adversidad financiera."

De acuerdo a este informe, la UBA es una de las universidades latinoamericanas mejor consideradas tanto por los académicos internacionales como por los empleadores. En el indicador de Reputación Académica de QS, sólo la UNAM de México obtiene una puntuación más alta. Del mismo modo, en Reputación del Empleador, sólo la UC de Chile obtiene una puntuación más alta. La UBA también se encuentra entre los principales colaboradores internacionales de la región, ocupando el octavo lugar en Red International de Investigación. La UNLP también obtiene excelentes resultados en este indicador, situándose en el puesto 17.

Por su parte, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) quedó en el puesto 22 en Latinoamérica, la Austral en el 26, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en la 33, la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) en el 39, la Torcuato Di Tella (UTDT) en la 53, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en el rango 58 junto con la Universidad de San Andrés (UdeSA), la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) en la posición 79, la Universidad Nacional del Litoral en la 85 y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) en la 96.

Las universidades argentinas en el ranking 2025

En total, QS clasificó en esta edición a 45 universidades argentinas. De ellas, 13 ganaron posiciones desde elaño pasado 15 las perdieron; las demás no tuvieron variaciones. "Se trata de un grado de estabilidad tranquilizador y sugiere que las universidades argentinas siguen siendo resilientes", indicaron los analistas de QS.

La Argentina es la líder regional en este ranking en cuanto a los criterios de tamaño de las clases y recursos docentes, según el profesorado por estudiante. Siete universidades se encuentran entre las 20 mejores de la región en este indicador, más del doble que su competidor regional más cercano, México, con tres. Destacaron también la "excelente reputación entre académicos y empleadores internacionales" que cosecharon las universidades argentinas, pero indicaron que en cuanto a producción y al impacto de la investigación, hay "áreas de mejora."

Sowter, de QS, resaltó que la enseñanza superior ha contrarrestado con marchas masivas, como la de ayer, las medidas de desfinanciamiento: "El Gobierno en funciones ha aplicado amplias medidas de austeridad, incluidos recortes en la educación pública, en respuesta a los retos económicos del país, que parecen haber puesto a prueba al sector. Es importante tener en cuenta que el ranking de América Latina y Caribe 2025 sólo considera datos hasta finales de 2023. Por lo tanto, si bien las universidades argentinas se mantienen estables en esta edición, el impacto de los recientes recortes presupuestarios aún podría reflejarse en futuras iteraciones."

Por su parte, la Universidad Austral fue líder nacional en impacto de la investigación medido por QS y quedó en el puesto 11 en Citas por Artículo. Sin embargo, ninguna otra institución se sitúa entre las 50 primeras en este indicador. Del mismo modo, en Artículos por Profesor, ninguna universidad argentina se encuentra entre las 50 primeras de la región. Pero UTDT cuenta con uno de los cuerpos docentes más especializados de América Latina y el Caribe. Ocupa el segundo lugar por su cantidad de Personal con Doctorado.

"Existen en la región universidades que apuestan fuertemente a la investigación, teniendo en cuenta las tendencias globales y las necesidades de su entorno local. Este esfuerzo suele estar focalizado en generar investigación de alta calidad e impacto, en aquellas disciplinas que se ven más demandadas. El fruto de esta estrategia es no cantidad de publicaciones sino calidad de lo que se publica, que se refleja en cómo son utilizadas por otros", destacó el Rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez. "En épocas de escasez de recursos y de restricciones presupuestarias, se valora particularmente que las universidades, tanto de gestión pública como privadas, mantengan el máximo nivel posible en su investigación. Esto refleja el compromiso de esas universidades con el desarrollo y prosperidad de sus sociedades, que vienen de la mano de la investigación. Las situaciones de recursos escasos que hoy vivimos en la región nos obligan a ser especialmente creativos en la inversión y a apostar más aún a la cooperación público-privada en materia de investigación",añadió.

"Es importante destacar que el desarrollo de actividades de investigación de calidad e impacto no solo enriquecen nuestro conocimiento colectivo sino que también tienen como objetivo comprender y aportar soluciones a los principales problemas sociales, fortaleciendo la conexión entre el conocimiento académico y las necesidades reales de la sociedad", dijo también el Dr. Juan Bautista Etcheverry, Vicerrector de Investigación de Austral.

El mejor puntaje de universidades argentinas en cada indicador

La UBA se saca un 10 en Argentina

En la ocasión de la marcha universitaria del martes, la compañía de investigación de mercado y cambios socio-digitales, DatosClaros, dio a conocer su último estudio de imagen de la Universidad de Buenos Aires: el 73% de los 400 encuestados la califica con un 9 o 10. Su promedio fue de 8,8 puntos. En el interior del país, el 47% calificó a la UBA con 9 o 10 y el promedio es de 8 puntos.

A las otras universidades sólo el 33% las califica con 9 o 10. Su promedio fue de 7,4 puntos.

Según este estudio, el 37% de las personas está de acuerdo con que la UBA brinda educación de calidad, mientras que al opinar respecto a otras universidades sólo un 11% en promedio está de acuerdo con esta frase. El 35% la considera una universidad muy recomendaa, solo el 10% encuentra lo mismo sobre otras universidades nacionales. Un 34% la consideran muy prestigiosa, y solo el 9% coincide con eso para otros casos.

"De los datos se desprende que la UBA se destaca por la fuerte valoración que recibe del público en comparación con otras instituciones educativas. Esto refleja una percepción ampliamente positiva de su calidad y relevancia. Su reconocimiento superior es un indicativo del impacto que tiene en la formación de profesionales", destacó Natalia Gitelman, directora general de DatosClaros.

DatosClaros encontró que existen dos perfiles muy diferenciados respecto a las opiniones sobre la UBA y su funcionamiento:

los apóstoles (52%), fieles defensores de la universidad pública

fieles defensores de la universidad pública los agnósticos (48%), que la reconocen como un orgullo para la sociedad, pero carecen de evidencia sobre su adecuado funcionamiento.

Al proponerles que "el Gobierno debe dar una salida acorde a las necesidades de las universidades", el 97% de los apóstoles está de acuerdo con esta afirmación, y solo el 63% de los agnósticos comparte esta opinión.

Ante la afirmación "considera que la UBA adoctrina", sólo el 6% de los apóstoles está de acuerdo con esta afirmación y el 65% de los agnósticos comparte esta opinión. Además, sólo el 1% de los apóstoles cree que en la UBA hay corrupción, mientras que el 66% de los agnósticos comparte esta visión.

El estudio también indagó las opiniones respecto al arancelamiento de la UBA. Del grupo de los apóstoles, un 59% está en desacuerdo con arancelar la universidad pública, mientras que un 24% está de acuerdo. Entre los agnósticos, un 52% está de acuerdo con arancelar la educación universitaria y un 9% está en desacuerdo.

"Los agnósticos son críticos del funcionamiento de la UBA, mientras que los apóstoles tienen un alto nivel de fidelidad. Se trata de un escenario complejo para la imagen de la Universidad de Buenos Aires. De no revertirlo, los agnósticos podrían convertirse en detractores", concluyó Gitelman.

Como ocurrió en las marchas por el presupuesto universitario al comienzo del Ciclo Lectivo, y también con el veto al aumento a los jubilados, es probable que el conflicto con la universidad pública tenga un fuerte impacto tanto en la estructura del Gobierno como en la imagen del presidente Javier Milei en la opinión pública.