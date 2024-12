Con el fin del ciclo lectivo y la llegada de la temporada de verano, muchas personas salen al mercado laboral, incluso por primera vez, en búsqueda de oportunidades de trabajo.

Y si bien es cierto que en estas épocas se multiplican las chances de conseguir empleo, al menos temporal o en alguna campaña de verano -no solo por el turismo sino por las acciones de consumo masivo ligadas al mismo, los reemplazos por vacaciones en empresas, etc.- también hay que extremar las precauciones para no caer en estafas, ya que los delincuentes conocen también este panorama y están al acecho.

Por caso, este año se detectaron avisos falsos que circularon por redes sociales y WhatsApp, con supuestas ofertas laborales cuantiosas que mencionaban a empresas muy aspiracionales para los trabajadores, como Amazon, Meta y Facebook, de manera de captar su curiosidad. La finalidad es que quien está buscando trabajo entregue voluntariamente información personal que luego se utiliza para ciberdelincuencia.

A esto se suman las numerosas estafas piramidales que se proponen como salidas laborales o de ahorro, aprovechándose de la credulidad y la necesidad de las personas en un contexto económico dramático.

La única solución es la prevención. Para ello, están los siguientes consejos y formas de reconocer las estafas más difundidas de los últimos meses.

Tips para detectar ofertas de empleo falsas

Este tipo de engaños no son nuevos pero están tomando cada vez más vuelo, y en numerosas ocasiones se valen de compañías reconocidas de selección de personal. Al mencionarlas en los avisos -aunque no tengan nada que ver con la búsqueda o no exista directamente una búsqueda- los delincuentes suman una garantía que da seguridad a sus víctimas.

"En Gi Group hemos detectado el uso indebido de nuestra marca donde terceros ofrecieron procesos de selección falsos o solicitaron dinero en nombre de la empresa", dijeron desde la multinacional de talentos que desde hace unos años tiene presencia en la Argentina.

Las señales que ellos recomiendan detectar al buscar empleo son las siguientes:

Verificá que los correos electrónicos provengan de dominios oficiales (por ejemplo, en su caso, @gigroup.com).

(por ejemplo, en su caso, @gigroup.com). Consultá siempre las vacantes y procesos en el sitio web oficial o redes sociales verificadas de la empresa.

de la empresa. Si tenés dudas, contactate directamente a través de canales oficiales antes de compartir información personal o realizar cualquier transacción

a través de canales oficiales antes de compartir información personal o realizar cualquier transacción las estafas solicitan información personal demasiado pronto . "Si te piden datos como tu número de seguridad social o información bancaria en las primeras etapas del proceso, es una señal de alerta".

. "Si te piden datos como tu número de seguridad social o información bancaria en las primeras etapas del proceso, es una señal de alerta". La oferta parece demasiado buena para ser verdad: Promesas de salarios muy altos, horarios extremadamente flexibles o trabajos que no requieren experiencia previa suelen ser indicios de una estafa .

. Falta de credibilidad en línea : Si la empresa no tiene presencia en internet o tiene reseñas negativas, es mejor ser cauteloso.

: Si la empresa no tiene presencia en internet o tiene reseñas negativas, es mejor ser cauteloso. El sitio web de la empresa no coincide con el de la oferta de trabajo: Verificá que el enlace para solicitar el puesto coincida con el sitio web oficial de la empresa.

con el de la oferta de trabajo: Verificá que el enlace para solicitar el puesto coincida con el sitio web oficial de la empresa. Descripción del puesto vaga o mal redactada : Las ofertas de trabajo fraudulentas suelen tener descripciones confusas, con errores gramaticales y ortográficos. También tienen una comunicación poco profesional, con correos electrónicos desde dominios públicos (como @gmail.com) o insistencia en usar aplicaciones de mensajería pueden ser señales de una estafa.

: Las ofertas de trabajo fraudulentas suelen tener descripciones confusas, con errores gramaticales y ortográficos. También tienen una comunicación poco profesional, con correos electrónicos desde dominios públicos (como @gmail.com) o insistencia en usar aplicaciones de mensajería pueden ser señales de una estafa. Piden que el postulante pague algo por adelantado: Ninguna empresa legítima te pedirá dinero para procesar tu solicitud o para suministros.

La empresa de seguridad informática ESET, suma a estos tips básicos algunos más para tener en cuenta:

Investigar el enlace: Antes de hacer clic en cualquier enlace, verificar el dominio. Los sitios web sospechosos suelen utilizar URL que no coinciden con los sitios oficiales, terminaciones poco usuales (como .tv o .vip) o utilizan combinaciones de letras que intentan imitar a empresas reconocidas.

Antes de hacer clic en cualquier enlace, verificar el dominio. Los sitios web sospechosos suelen utilizar URL que no coinciden con los sitios oficiales, terminaciones poco usuales (como .tv o .vip) o utilizan combinaciones de letras que intentan imitar a empresas reconocidas. Cuidado con las urgencias : Las estafas suelen presionar para que se tomen decisiones rápidas (como prometerte dinero inmediato por registrarse). Tomarse el tiempo para evaluar si la oferta es legítima.

: Las estafas suelen presionar para que se tomen decisiones rápidas (como prometerte dinero inmediato por registrarse). Tomarse el tiempo para evaluar si la oferta es legítima. Buscar opiniones : Investigar en línea sobre la oferta de empleo o la plataforma que se proponen. Si es una estafa conocida, probablemente se encontrarán advertencias de otras personas.

: Investigar en línea sobre la oferta de empleo o la plataforma que se proponen. Si es una estafa conocida, probablemente se encontrarán advertencias de otras personas. Utilizar software de seguridad: Mantener actualizado el antivirus y las herramientas de seguridad en los dispositivos. Estas herramientas pueden bloquear sitios fraudulentos antes de que se caiga en la trampa.

Otra compañía que puso el foco recientemente sobre este tema, tras identificar estafas, fue la empresa argentina Grupo Gestión. En ese caso, el delincuente ofrecía realizar ciertos trámites personales al postulante para acelerar su contratación. Entre las recomendaciones para no caer en esta trampa, la mencionada firma recomienda:

Verificación de la legitimidad de la oferta laboral, investigar la empresa y confirmar la veracidad de la oferta de trabajo.

No compartir información personal innecesaria ni realizar pagos a personas o entidades cuya autenticidad no haya sido verificada.

ni realizar pagos a personas o entidades cuya autenticidad no haya sido verificada. Contactar directamente con las autoridades pertinentes para la obtención de certificados o permisos.

Para trabajar no hay que pagar: en el mercado laboral argentino, los trámites y los procesos de búsqueda, entrevista y selección de personal, así como otros de los mencionados anteriormente, no requieren de que el candidato realice un pago o una contribución económica.

"La prevención es la mejor defensa contra las estafas laborales. Al estar informados y actuar con precaución, todos pueden protegerse de caer en estas trampas para evitar que el uso de su información personal sea utilizada en otras actividades delictivas manteniendo una situación laboral saludable.", concluyen desde Grupo Gestión.

Avisos falsos de empleo recientes

Grupo Gestión detectó casos en los que el engaño consistía en ofrecer la realización de trámites personales que deben ser gestionados directamente por los postulantes o colaboradores. "Esta práctica no solo pone en riesgo la información personal, sino que también puede llevar a consecuencias financieras y legales adversas", aseguraron los especialistas de la mencionada firma.

Los estafadores se presentan como reclutadores o representantes de empresas legítimas y prometen agilizar el proceso de contratación mediante la realización de diversos trámites personales. Entre los trámites que suelen ofrecer, se incluyen la obtención de certificados de antecedentes penales, registros médicos o libreta sanitaria, autorizaciones de residencia, derivaciones de aportes de cargas sociales, presentaciones impositivas ante organismos públicos, entre otros. A cambio, los estafadores solicitan el envío de documentación personal y, en muchos casos, el pago de una suma de dinero.

"Estos trámites no son realizables por el empleador y requieren la gestión personal del candidato o colaborador; este es un punto clave para detectar una estafa", explica Fernando Ciarmatori, Gerente de Desarrollo Comercial y Selección de Grupo Gestión. Los trámites específicos que deben ser realizados exclusivamente por el individuo y no por un intermediario son:

Libreta Sanitaria

Cambio de obra social y derivación de aportes

Impuestos y deducciones

Este último "es un tema que suele aparecer en las conversaciones sobre búsquedas laborales fraudulentas, sobre todo cuando se ofrecen sueldos que se escapan de la media o que parecen muy buenos. Por lo general se hace mención al Formulario 572, un documento público y de gestión gratuita que se presenta una sola vez por año. También es un trámite personal", completó Ciarmatori.

También ESET viene alertando 24x7 sobre las estafas que están apareciendo en formato de avisos falsos de empleo. Conocer cuáles fueron las más difundidas puede ser también una forma de evitar la caída en estas trampas.

Ofertas falsas de trabajo en Google

ESET detectó ofertas de empleo falsas que se posicionan como contenido patrocinado entre los primeros resultados de búsquedas web con la intención de estafar a los usuarios. Figuran entre los primeros resultados de búsquedas como "empleo rápido", "empleo sin experiencia" o "ganar dinero fácil", apelando a la desesperación de quienes realizan estas búsquedas para atraerlos a estos sitios.

ESET encontró 4 sitios de este tipo, creados con un mes de diferencia. Los cuatro dirigen a un formulario que promete ingresos elevados por hora (cuya moneda y valor cambiará según el país de origen del usuario) por trabajos sencillos como asistente virtual. El sitio también asegura un inicio inmediato y un proceso de contratación prácticamente instantáneo. Además, los requisitos mencionados son mínimos, limitándose a tener un smartphone o tableta, lo que refuerza la ilusión de facilidad y accesibilidad.

"Esto, sumado a que los mismos muestran el mismo formulario al ingresar, habla de la posibilidad de que estemos ante una campaña coordinada y sostenida en el tiempo.", comentó Martina Lopez, Investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

En el caso de estos 4 sitios, tanto el botón para solicitar el supuesto trabajo como el ícono de WhatsApp redirigen a esta aplicación, que invita a los usuarios a iniciar un chat con un número del país de Bahrein. Allí, una supuesta reclutadora dice trabajar para el gigante de empleo Amazon -las grandes empresas no reclutan de esa manera- y se menciona que no es necesario comprar ni vender, solo realizar pedidos en línea para supuestamente mejorar las ventas de los vendedores. Esto sugiere un esquema de manipulación de métricas, lo cual no está permitido en sitios de compraventa.

Por último, el reclutador rápidamente solicita información personal, como la edad y si la persona tiene una cuenta bancaria o en Mercado Pago, lo cual es una táctica común en estafas para luego obtener datos financieros o realizar fraudes bancarios. Estos elementos combinados indican, para el equipo de investigación de ESET, que se trata de un intento claro de estafa. El supuesto reclutador, luego de que la víctima acepte el falso trabajo, proporciona un enlace para el registro en una plataforma desconocida y solicita una captura de pantalla de la cuenta creada, como prueba de que la víctima accedió al engaño.

"El reclamo de que se te regalarán 2.000 pesos argentinos tras el registro es una táctica clásica de estafa para generar una sensación de urgencia y animar a los usuarios a actuar rápidamente sin cuestionar la legitimidad del proceso", indica ESET. Luego del registro y del depósito del dinero de "regalo", se le pide a la víctima que envíe más dinero para empezar a recibir ganancias.

"Antes de aceptar cualquier oferta de trabajo que parezca demasiado buena para ser verdad, es fundamental estar alerta. Como hemos reportado ya en múltiples ocasiones, las estafas de empleo online se han vuelto más sofisticadas y frecuentes, aprovechándose de las personas que buscan oportunidades rápidas de ingreso.", advierte Martina Lopez.

Avisos de empleo falsos por WhatsApp

Otra de las ofertas de empleo falsas que circularon mucho en 2024 fue a través de la red de mensajería WhatsApp. El primer indicio que debe llamar la atención es cuando a través del mensaje de WhatsApp se recibe una URL sospechosa. Nuevamente, la persona que se contacta dice ser un representante de una marca conocida, como Amazon, Mercado Libre, etc., pero a simple vista la URL del link que envían no guarda ninguna relación con la empresa que supuestamente dicen ser. En algunos casos, además del link, se comparte un código de verificación.

ESET ya había detectado ejemplos de nombres de las URL para acceder a estas plataformas apócrifas, que simulan ser de Mercado Libre: mercado-envios[.]club, mercado-envios[.]vip/, mercadovips[.]com/, mercadolibreclub[.]shop/, www.mercadolibrevip[.]shop/ o mercado-envios[.]cloud/.

Ofrecen una paga demasiado buena y beneficios como vacaciones extra, ascensos regulares, beca de estudio para hijos, asistencia médica, hospedaje incluido, y una paga sustanciosa y hasta exagerada para el tipo de trabajo que se ofrece. Y los requisitos para el puesto de trabajo son realmente mínimos y tampoco se brinda amplia información al respecto.

Según la mencionada compañía de seguridad informática, la mayoría de los mensajes con ofertas falsas suelen provenir de números extranjeros de Indonesia, Senegal o Marruecos. Esto se debe a que este tipo de números garantizan el anonimato del usuario, son mucho más difíciles de dar de baja y, por ende, entregan más tiempo a los criminales para llevar a cabo sus estafas.

Avisos de empleo falsos por WhatsApp

Y la supuesta oferta laboral en realidad esconde detrás una estafa del tipo piramidal, cuando la persona solicita un pago ya sea por gastos de gestión o para comenzar el trabajo directamente. El resultado final suele ser que los estafadores se quedarán con el dinero.

"Las estafas que aprovechan como señuelo una oferta laboral son cada vez más comunes y para evitar ser víctima de estos engaños, es necesario prestar mucha atención a las distintas alarmas de advertencia. Un primer paso, por supuesto, es desconfiar de aquellas propuestas que prometen sustanciosas ganancias y de manera muy fácil. Además, es necesario tomarse un tiempo para analizar el tipo de mensaje recibido, ya que desde su gramática hasta su ortografía pueden indicar que se trata de un engaño. ESET te invita a mantenerte alerta para evitar ser víctima y tener en mente que no todo lo que brilla es oro. Si una oferta parece muy buena para ser real, lo más probable es que efectivamente no lo sea.", comenta Camilo Gutierrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.