Cuánto dinero debo invertir para poner una franquicia de Sei Tu en 2025

Produce 10 millones de litros de helado al año y no cuenta con locales propios. A través de sus franquicias, Sei Tu está presente en todas las provincias

Las franquicias gastronómicas son de las más exitosas de este modelo en la Argentina, y también algunas de las que requieren menor inversión inicial. Una de las más conocidas es la de la cadena de heladerías Sei Tu, que se está expandiendo por el país a partir de locales franquiciados.

A continuación, los detalles que necesita saber quién evalúa una inversión en una franquicia de esta reconocida marca, y cuáles son las ventajas de su propuesta frente a otras franquicias populares de la Argentina.

Cuál es la inversión inicial para abrir una franquicia Sei Tu

Según confirmó la empresa el año pasado a iProfesional, la inversión inicial para abrir alguna de sus heladerías franquicias en un local adecuado arranca en los 30.000 dólares. La misma incluye todos los elementos necesarios para comenzar a operar: mobiliario interior y exterior, freezers para despacho y exhibición, y un diseño de layout que cubre tanto el interior como el exterior de la tienda.

La empresa calcula que la recuperación de esa inversión inicial, dependiendo de la ubicación del local, de la eficiencia operativa, entre otros factores, comienza a darse entre 12 y 18 meses después de haber puesto en funcionamiento la franquicia. Esto la convierte en una decisión de inversión atractiva para muchos interesados en tener su propio negocio en el rubro gastronómico.

Pero claro que para alcanzar ese ritmo de retorno de la inversión, se espera que la heladería despache alrededor de 15.000 kilos de helado por año en promedio. Por debajo de ese nivel, se pone en riesgo la recuperación del dinero invertido.

A diferencia de otras franquicias en el mercado, Sei Tu no cobra derechos de zona, regalías ni canon de ingreso, lo que permite a los franquiciados operar sin costos fijos adicionales que puedan afectar su rentabilidad.

Los beneficios que lista oficialmente Sei Tu para sus franquicias son los siguientes:

Asesoría completa.

Sin cobro de canon ni regalías.

Excelente rentabilidad.

Exclusividad en zona.

Capacitación sin cargo.

Apoyo publicitario.

Condiciones mínimas.

Manual completo de operaciones.

Dicho todo esto, Sei Tu tiene dos modelos de negocio de franquicia para considerar: por un lado, las tiendas para distribución y venta mayorista y, por otro lado, la heladería tradicional con opción de un formato estándar o premium.

Vale la pena mencionar también que la empresa heladera no solo tiene un modelo de franquicias, sino también uno que permite a comercios ya existentes de otros rubros vender también los productos de Sei Tu. El comercio puede ser un kiosco, despensa, almacén, drugstore, supermercado, entre otras opciones, y debe estar equipado con las heladeras para recibir y distribuir los productos, tanto si se desea vender al por mayor o al por menor. En este caso, no hace falta inversión inicial más que la de la mercadería.

Requisitos para abrir una franquicia de Sei Tu

Para tener una franquicia de Sei Tu, no será necesario tener referencias o experiencia en el rubro gastronómico, aunque es deseable y conveniente para quien realizará la inversión.

Además de la mencionada inversión inicial en torno a 30.000 dólares, la compañía lista los siguientes requisitos para convertirse en el titular de una franquicia de Sei Tu:

Ser mayor de 25 años de edad.

de edad. Vivir en zona aledaña al local en donde se instalará la franquicia.

al local en donde se instalará la franquicia. Garantía propietaria propia o de terceros.

propietaria propia o de terceros. Disponibilidad horaria 24 horas.

Este último ítem puede resultar curioso, pero casi todos los expertos en el negocio gastronómico coinciden en que demanda muchísimo tiempo su operación, como un trabajo "full life".

Por otra parte, desde la cadena confirmaron también que para una operación eficiente y sin problemas, el local debe contar con un tamaño mínimo de 50 metros cuadrados y tener 2 empleados.

Sei Tu, potencial de franquicia internacional

Meses atrás, iProfesional dialogó con directivos de la cadena de heladerías Sei Tu, que tiene la particularidad de llegar a todas las provincias del país pero no contar con locales propios. Es decir, la fabricación y distribución del helado es en lo que se concentra la empresa principal -producen 10 millones de litros de helado al año-, y son los franquiciados quienes la hicieron crecer hasta convertirse en una de las marcas más poderosas del rubro.

Actualmente, con más de 450 locales franquiciados en todo el país y planea seguir creciendo hasta alcanzar los 600 en los próximos cinco años, dijeron a este medio en 2024.

Según Graciela Abbriata, representante de la marca, la empresa ya está cerrando acuerdos para desembarcar con franquicias en Chile, Brasil y Uruguay.

Por lo tanto, quienes decidan una inversión para convertirse en socios franquiciados de Sei Tu, están viendo los beneficios de tener una marca internacionalizada y con una red de franquiciados de las más extensas del país.

La seguridad de iniciar el negocio propio con una franquicia depende también del know how del franquiciante y de lo probado que esté ya su modelo. En el caso de Sei Tu, con tantas heladerías que son franquicias en su haber, no hay duda de esto.