Estamos llegando a la primera mitad del 2025 y por eso la mayoría de los trabajadores ya está calculando cuánto le tocará cobrar de aguinaldo en junio.

Pero no todos saben calcular el aguinaldo. No es tan sencillo como simplemente estimar la mitad del último sueldo, ya que hay factores que entran en el pago de aguinaldo y otros que no, por más que figuren en el recibo de sueldo.

A continuación, todo lo que tenés que saber sobre el aguinaldo que se cobra en junio de 2025, cómo se calcula, qué cuenta para el aguinaldo y qué no y qué posibilidades hay de que la empresa adelante su pago este año.

Cuándo se paga el aguinaldo de junio 2025

A diferencia de lo que pasa con el medio aguinaldo de diciembre, el que se abona a mitad del año calendario no cuenta con una ley que obligue a los empleadores a pagarlo antes del día 18 del mes. Eso es así en ese caso porque se busca que los trabajadores accedan al pago de aguinaldo antes de las fiestas de Fin de Año, que arrancan el 24 de diciembre.

La Ley de Contrato de Trabajo Argentina (Ley N°20.744), específicamente en su artículo 121, establece que ese medio aguinaldo se debe pagar con el 30 de junio como fecha límite, si bien los empleadores que tienen las mejores prácticas hacia sus empleados lo suelen pagar antes de eso, para proteger el poder de compra del avance de la inflación.

¿Qué pasa si el empleador no cumple con ese límite para el pago? Si bien las fechas de vencimiento del pago del medio aguinaldo son el 30 de junio y el 18 de diciembre, por los plazos establecidos dentro de la Ley de Contrato de Trabajo, algunas empresas utilizan el plazo de gracia de cuatro días posteriores, que originalmente está pensado en el marco normativo para los salarios.

Es decir, si el empleador no abonó el medio aguinaldo para el 30 de junio o 18 de diciembre, respectivamente, pero sí dentro del período de gracia previsto para los sueldos, se podría interpretar que se realizó el pago conforme a la ley.

Luego de eso, si el empleador no paga el aguinaldo o lo paga de manera incompleta o fuera de plazo, el trabajador puede reclamar mediante su gremio, judicialmente o considerar el contrato rescindido con derecho a indemnización.

Cómo calcular cuánto cobro de aguinaldo en 2025

El Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo es un pago extra que recibe el empleado en relación de dependencia siempre que esté debidamente registrado ante la ley. Es el equivalente a una doceava parte de la remuneración anual, por eso se lo equipara con un equivalente al sueldo mensual para simplificar el concepto.

Pero en ese marco, como el aguinaldo se paga en dos cuotas, una a mitad de año y otra al final, en junio y diciembre respectivamente, lo que termina recibiendo el trabajador como medio aguinaldo es el 50% de la mejor remuneración devengada en los 6 meses inmediatamente previos al pago.

Por eso, la fórmula para calcular el aguinaldo es la siguiente: (el salario/12) x la cantidad de meses trabajados.

La misma fórmula puede utilizarse para calcular el proporcional de aguinaldo que el empleador debe abonar a los trabajadores registrados que no prestaron tareas para su compañía todo el año completo.

Entonces, para calcular el aguinaldo de junio 2025 un trabajador debe tomar la mejor remuneración devengada en los primeros seis meses del año y realizar la mencionada cuenta. A la vez, de esa remuneración, no todo lo percibido entra en el cálculo de aguinaldo. Los ítems a tener en cuenta para el cálculo son los siguientes:

Salario básico

Comisiones

Viáticos sin comprobante

Remuneraciones en especie: casa, habitación y comida

Bonificaciones adicionales

Propinas habituales y no prohibidas.

Bonus o bonos por objetivos cumplidos

Salarios por enfermedad accidente profesional

Horas extra

Vacaciones y plus vacacional

Por el contrario, los beneficios considerados como no remunerativos, como los beneficios sociales, la ropa de trabajo, las gratificaciones otorgadas por única vez, no ingresan en el aguinaldo. Por eso, antes de calcular cuánto tocará cobrar en junio 2025, hay que sustraer del salario esos ítems no remunerativos, y hacer la cuenta con el monto que corresponde.

¿Quiénes cobran aguinaldo?

La Ley 23.041 establece que el aguinaldo (Sueldo Anual Complementario o SAC) es una prestación laboral y debe ser pagado a todos los trabajadores registrados, jubilados y pensionados.

Esto implica, por ejemplo, a las trabajadoras del servicio doméstico que se encuentran debidamente registradas ante la autoridad (ARCA, exAFIP) También corresponde pagarlo a los trabajadores con contrato eventual, a quienes trabajan medio tiempo, etc. Aunque mucha gente erróneamente piensa lo contrario y se confunde, no hay normativa que permita no pagar el aguinaldo a quienes no tienen un contrato a tiempo completo en relación de dependencia.

¿Quienes no cobran aguinaldo? En rigor, quienes no cobran aguinaldo son los trabajadores registrados como autónomos o monotributistas, quienes son independientes y tienen ganancias en general, no sueldo y aguinaldo.

Por más que muchos influencers insistan en que hay maneras de cobrar aguinaldo como monotributista, en rigor no existe el aguinaldo de los monotributistas, excepto que con alguno de sus clientes se haya negociado algún pago similar al de un aguinaldo de un trabajador en relación de dependencia.

De la misma manera, quienes no tienen su vínculo laboral registrado ante la ley y trabajan informalmente para su empleador, solo tendrán aguinaldo si es parte del acuerdo con éste. Pero no gozan ni de la garantía del pago de aguinaldo ni de ningún otro derecho laboral que en la Argentina garantiza la ley.

En ese marco, solo resta ver cuál será la remuneración por el trabajo de mayo para estar en condiciones de calcular el aguinaldo de junio 2025.