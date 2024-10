La empleada doméstica tiene el mismo derecho que cualquier otro trabajador a cobrar aguinaldo, así se desempeñe por horas o mensualizada, con o sin retiro.

En todas las categorías del rubro la empleada doméstica debe percibir un aguinaldo en diciembre; es su derecho si se encuentra "blanqueado" el vínculo laboral y no se desempeña de manera informal.

Cuánto se le debe pagar como aguinaldo a la empleada doméstica en diciembre de 2024 y cómo pueden calcularlo los empleadores.

¿Cobra aguinaldo la empleada doméstica?

Al igual que cualquier trabajador registrado, del sector privado o público, en la Argentina la empleada doméstica tiene garantizado su derecho laboral a cobrar un aguinaldo.

Y al empleador le corresponde pagar el aguinaldo de la empleada doméstica así ésta solo trabaje en su casa o negocio por unas horas a la semana.

También es obligación del empleador registrar el vínculo laboral con la empleada doméstica en el sistema de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Una vez que esa relación está registrada y se cumplen los aportes que deben realizar los empleadores del personal de casas particulares, también es necesario que respete el pago del aguinaldo en tiempo y forma.

El aguinaldo es un salario extra por año, un sueldo anual complementario o SAC, que cobran en dos pagos -uno en junio, el otro en diciembre- los trabajadores registrados en el sector público o privado, las empleadas domésticas y el personal de casas particulares, los jubilados y pensionados.

Quedan por fuera del pago del aguinaldo las personas que se desempeñan de manera independiente (monotributistas) o autónoma, registrados bajo esa forma en AFIP. Pero las empleadas domésticas que están regularizadas si reciben aguinaldo, vacaciones, licencia por maternidad, y todos los beneficios laborales que corresponden a las leyes en la Argentina.

En el caso de las empleadas domésticas que no se encuentran regularizadas en el sistema de Seguridad Social y la autoridad fiscal, desde la asunción el gobierno de La Libertad Avanza y la firma del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 del presidente Javier Milei, ya no se pagan multas por no registrar a la empleada doméstica o por registración deficiente. De todas maneras es un grave error y va en contra de las leyes laborales y fiscales no regularizar el vínculo con la empelada doméstica.

Muchos empleadores que no cumplen con esa ley y tienen de manera informal una empleada doméstica, de todas maneras cumplen con las buenas prácticas de abonarle el medio aguinaldo en tiempo y forma.

¿Cómo calcular el aguinaldo de diciembre 2024 de la empleada doméstica?

¿Cuánto se le debe pagar de aguinaldo a la empleada doméstica en diciembre de 2024? Como sucede siempre, el monto dependerá de los salarios o pagos por hora recibidos entre julio y diciembre de este año.

Para el aguinaldo de la empleada doméstica corren las mismas leyes para el cálculo del aguinaldo de cualquier otro trabajador registrado. Según AFIP, el aguinaldo o SAC será equivalente al 50% del mejor sueldo del último semestre anterior al pago. En el caso de diciembre, del semestre entre julio y diciembre.

Si la prestación de servicios de la empelada doméstica fuera inferior a los seis meses, el aguinaldo deberá liquidarse en forma proporcional a los meses trabajados, tal como sucede con cualquier otro trabajador de acuerdo a lo determinado por la Ley de Contrato de Trabajo (N°20.744).

En todo caso, se puede utilizar la siguiente fórmula para calcular el proporcional del aguinaldo de la empleada doméstica:

(el salario / 12) x los meses trabajados

Por ejemplo, si la empleada doméstica trabajara desde marzo por $100.000, la cuenta sería la siguiente: (100.000/12) x 4, y el resultado arrojaría que le corresponde cobrar $33.333 de aguinaldo.

No hay diferencia si se trata de una empleada doméstica mensualizada o por horas:

Empleadas domésticas mensualizadas: Se toma el 50% del salario mensual más alto del semestre (de enero a junio) y se divide por la cantidad de meses trabajados.

Se toma el 50% del salario mensual más alto del semestre (de enero a junio) y se divide por la cantidad de meses trabajados. Empleadas domésticas por hora: Se suma la remuneración total de cada mes del semestre y se toma la más alta. Luego, se divide por dos y se multiplica por la cantidad de horas trabajadas en el semestre.

Los ítems que tiene que tener en cuenta quien paga el aguinaldo para saber qué factores del sueldo de la empleada doméstica utilizar en el cálculo son los siguientes:

Salario básico

Comisiones

Viáticos sin comprobantes

Remuneraciones en especie – casa/habitación/comida-

Bonificaciones adicionales como el plus por zona desfavorable y la antigüedad, que en el caso de la empleada doméstica es de 1% por año trabajado

Propinas habituales y no prohibidas

Premios/Gratificaciones

Salarios por enfermedad accidente profesional

Horas extraordinarias

Vacaciones y plus vacacional

Tomando en cuenta los ítems que corresponden, se calcula de cuánto fue la mejor remuneración del semestre, y el 50% de ese monto será el pago del aguinaldo.

¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2024?

Como mencionamos, el SAC es un sueldo extra que se cobra por año. La mitad se recibe en junio y la otra mitad en diciembre.

En el caso de diciembre, la legislación laboral argentina determina que el aguinaldo debe abonarse con el 18 de diciembre como límite. El objetivo de esa medida, que es diferente para el medio aguinaldo de junio, que se paga hasta el día 30, es que los trabajadores cuenten con el dinero en su bolsillo a la hora de hacer frente a los gastos típicos de las Fiestas de Fin de Año.

No obstante, los empleadores tienen cuatro días hábiles más de gracia para hacer frente a esa obligación, sin que pueda mediar ningún reclamo, multa o sanción por no haber pagado antes de esa fecha. Por lo tanto, en el caso de diciembre de 2024, el límite es el miércoles 18 de diciembre, pero no habrá ningún problema si pagan el aguinaldo hasta el martes 24 de diciembre inclusive, el día de la Nochebuena.

Con todos estos datos los empleadores estarán en condiciones de calcular cuánto deben pagar por el aguinaldo de su empleada doméstica cuando llegue el momento de hacerlo en diciembre de 2024.