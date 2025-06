Este mes los trabajadores registrados en relación de dependencia deben cobrar el medio aguinaldo de junio. Para hacer valer sus derechos, deben conocer cómo debe liquidarse adecuadamente este pago extra en sus recibos de sueldo, y cómo reclamar si no lo reciben o está mal consignado.

En principio, todo trabajador debe saber cómo se calcula su aguinaldo y cuándo debería cobrarlo. Luego, controlar que se haya procedido con el pago de manera correcta. En caso de que no haya sido así, consultar un contador especializado o abogado laboralista sobre cómo proceder es el primer paso.

A continuación, todo lo que debes saber sobre el aguinaldo para cobrarlo como corresponde.

¿Qué es el aguinaldo?

El Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo es un pago obligatorio que deben realizar los empleadores a todos los trabajadores que tienen registrados en relación de dependencia. Es un derecho laboral instituído en 1945, regulado por la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo.

El aguinaldo se calcula sobre el 50% del salario bruto más alto percibido durante el último semestre. Se paga en dos cuotas, una en junio y otra en diciembre, y es un beneficio adicional para los trabajadores.

También jubilados y pensionados cobran aguinaldo -conocido como el famoso aguinaldo de Anses-, los trabajadores eventuales o por proyectos contratados legamente y los trabajadores auxiliares de casas particulares (empleadas domésticas).

Fecha límite para el aguinaldo

La Ley nacional de Contrato de Trabajo dispone que la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) debe pagarse el 30 de junio y la segunda, el 18 de diciembre. Cada mitad del SAC debe ser el 50% de la mejor remuneración de cada semestre.

Por lo tanto, para saber si el aguinaldo fue bien liquidado, la primera pista es que se encuentre dentro de la fecha de pago correspondiente; en este caso, hasta el 30 de junio de 2025 inclusive.

Qué entra en el cálculo de aguinaldo

Vale la pena aclarar que el cálculo de aguinaldo se realiza sobre el sueldo bruto, no neto; es decir, se hace con el monto previo a la aplicación de descuentos.

Luego, para saber si el monto es el adecuado, se debe saber cuál fue la mejor remuneración percibida entre enero y junio de 2025, y calcular el 50% de esa cifra.

Pero no todos los ítems que figuran en el recibo de sueldo entran para el aguinaldo. Para hacer el cálculo, se deben tener en cuenta solo los remunerativos, que suelen ser los siguientes:

Salario básico

Comisiones

Viáticos sin comprobante

Remuneraciones en especie: casa, habitación y comida

Bonificaciones adicionales

Propinas habituales y no prohibidas.

Bonus o bonos por objetivos cumplidos

Salarios por enfermedad accidente profesional

Horas extra

Vacaciones y plus vacacional

Entonces, si podemos reconocer la mejor remuneración devengada en el último semestre, de acuerdo a los ítems remunerativos -dejando afuera los que no cuentan para el aguinaldo- calculando la mitad de la cifra sabremos cuánto corresponde liquidar de aguinaldo en junio 2025.

Una última aclaración es que todos los trabajadores registrados en relación de dependencia cobran aguinaldo. Si no se prestó tareas para el empleador los seis meses completos previo al pago del SAC, se cobra un proporcional por los días o meses trabajados efecticamente.

¿Qué hacer si la empresa no paga el aguinaldo?

En muchas ocasiones, los trabajadores se enfrentan a la frustrante situación de no recibir el pago correspondiente del aguinaldo, un derecho laboral fundamental. Ante esta falta de cumplimiento por parte del empleador, es importante conocer las medidas que se pueden tomar para salvaguardar sus derechos y buscar una solución justa.

El primer reclamo debe realizarse con respeto, de manera verbal en el área de Recursos Humanos o responsable de la liquidación del aguinaldo. Si no se obtiene una respuesta o no hay solución, se debe recurrir al sindicato o representante gremial.

En la Argentina el procedimiento para reclamar el aguinaldo es el siguiente:

para realizar el pago del aguinaldo adeudado. El telegrama debe incluir la intimación y establecer un plazo para el pago, además de advertir al empleador sobre las consecuencias legales en caso de incumplimiento. Es importante conservar una copia del telegrama y el comprobante de envío para respaldar futuras acciones legales. Si de todas maneras el empleador no cumple, se debe continuar el reclamo por vía judicial .

. En muchas empresas, además, se utilizan medidas legales de protesta para el reclamo del aguinaldo y el cumplimiento de la normativa laboral. Una de ellas puede ser el cese de tareas o paro.

Vale la pena destacar que es posible, habiendo cumplimentado los pasos previos, considerar la falta de pago de aguinaldo como incumplimiento de contrato o despido indirecto, aunque es improbable que una persona considere darse por despedido indirectamente solo por el no pago de aguinaldo, cuando se realizó el pago de la remuneración regular.

Cómo se consigna el aguinaldo en el recibo de sueldo

Antes de cometer errores y reclamar por el pago de aguinaldo, los trabajadores deben saber que generalmente el SAC no se paga junto con el sueldo del mes sino mucho después. Como mencionamos, la fecha límite en este caso es el 30 de junio de 2025, por lo que no se debe reclamar antes de esta fecha por el aguinaldo no cobrado.

De la misma manera, hay que conocer cómo liquida la empresa el aguinaldo, ya que muchas compañías emiten un recibo expecífico para el SAC con sus impuestos y deducciones, y no se lo liquida junto con el salario regular. Por lo tanto, los trabajadores no necesitan reclamar si en el recibo de sueldo que les dieron en junio no se incluyó el aguinaldo, no significa aún que no se pagará.

Luego, el aguinaldo corresponde liquidarlo en el recibo de sueldo como concepto independiente, y con el cálculo hecho adecuadamente, sobre los ítems remunerativos de la mejor remuneración bruta devengadas en el último semestre.

Concepto independiente:

El aguinaldo se muestra en una línea separada en el recibo de sueldo, bajo el título "Sueldo Anual Complementario" o "Aguinaldo".

Monto:

Se indica el valor exacto del aguinaldo calculado, considerando el 50% del mejor sueldo del semestre o el proporcional si no se trabajó todo el semestre.

Aportes y contribuciones:

Se aplican los descuentos de ley correspondientes al aguinaldo, como jubilación y obra social, de la misma manera que se aplican al sueldo mensual.

Si todos estos factores fueron considerados apropiadamente y el cálculo está hecho sobre la base que corresponde, entonces el aguinaldo está bien liquidado.