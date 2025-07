Sueldos de Empleados de Comercio en julio 2025: cómo quedaron las escalas tras el ajuste del trimestre

A partir de julio de 2025, los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 recibirán el último tramo del aumento salarial acordado para el segundo trimestre del año. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias firmaron en su momento un acuerdo paritario que incluyó una suba del 5,4%, a aplicarse en tres etapas consecutivas y de carácter no remunerativo.

Este incremento impacta en todas las categorías contempladas por el convenio colectivo, incluyendo a trabajadores de maestranza, administrativos, cajeros, auxiliares, personal especializado y vendedores. La actualización salarial corresponde a la liquidación de junio y se refleja en los haberes que percibirán los empleados en julio.

Además del aumento, las partes avanzaron en un entendimiento preliminar para aplicar ajustes del 1% mensual acumulativo hasta diciembre, aunque este punto aún no fue oficializado. Desde el sindicato señalaron que, si bien el preacuerdo está confirmado, todavía falta su formalización para que tenga efectos prácticos.

Empleados de Comercio: escalas salariales por categoría a julio de 2025

Las nuevas escalas salariales publicadas reflejan tanto el monto del salario básico como los importes no remunerativos (ANR) que surgen del tramo final del 5,4% pactado. A continuación, se detallan los sueldos básicos y los montos totales para cada categoría, vigentes desde la liquidación de junio 2025.

Maestranza y Servicios

Categoría A : básico $915.294 + ANR $29.709 → total $945.003

: básico $915.294 + ANR $29.709 → total $945.003 Categoría B : básico $917.944 + ANR $29.795 → total $947.739

: básico $917.944 + ANR $29.795 → total $947.739 Categoría C: básico $927.227 + ANR $30.096 → total $957.234

Administrativos

Categoría A : básico $925.240 + ANR $30.032 → total $955.272

: básico $925.240 + ANR $30.032 → total $955.272 Categoría B : básico $929.221 + ANR $30.161 → total $959.382

: básico $929.221 + ANR $30.161 → total $959.382 Categoría C : básico $933.198 + ANR $30.290 → total $963.488

: básico $933.198 + ANR $30.290 → total $963.488 Categoría D : básico $945.136 + ANR $30.678 → total $975.813

: básico $945.136 + ANR $30.678 → total $975.813 Categoría E : básico $955.081 + ANR $31.000 → total $986.082

: básico $955.081 + ANR $31.000 → total $986.082 Categoría F: básico $969.671 + ANR $31.474 → total $1.001.145

Cajeros

Categoría A : básico $928.554 + ANR $30.139 → total $958.694

: básico $928.554 + ANR $30.139 → total $958.694 Categoría B : básico $933.198 + ANR $30.290 → total $963.488

: básico $933.198 + ANR $30.290 → total $963.488 Categoría C: básico $939.167 + ANR $30.484 → total $969.651

Personal Auxiliar

Categoría A : básico $928.554 + ANR $30.139 → total $958.694

: básico $928.554 + ANR $30.139 → total $958.694 Categoría B : básico $935.186 + ANR $30.355 → total $965.540

: básico $935.186 + ANR $30.355 → total $965.540 Categoría C: básico $957.071 + ANR $31.065 → total $988.136

Auxiliares Especializados

Categoría A : básico $936.515 + ANR $30.398 → total $966.913

: básico $936.515 + ANR $30.398 → total $966.913 Categoría B: básico $948.450 + ANR $30.785 → total $979.235

Vendedores

Categoría A : básico $928.554 + ANR $30.139 → total $958.694

: básico $928.554 + ANR $30.139 → total $958.694 Categoría B : básico $948.453 + ANR $30.785 → total $979.238

: básico $948.453 + ANR $30.785 → total $979.238 Categoría C : básico $955.081 + ANR $31.000 → total $986.082

: básico $955.081 + ANR $31.000 → total $986.082 Categoría D: básico $969.671 + ANR $31.474 → total $1.001.145

Empleados de Comercio: características del aumento de sueldo

El incremento salarial fue convenido como no remunerativo, lo que implica que no se integra al sueldo básico para el cálculo de aportes y contribuciones. No obstante, tiene impacto directo en los ingresos mensuales de los trabajadores y debe ser considerado para efectos de presentismo y antigüedad.

El acuerdo firmado entre FAECyS y las cámaras mercantiles fue parte de una revisión trimestral, como viene sucediendo desde hace meses en distintos convenios colectivos ante las variaciones del índice de precios. En este caso, el aumento de 5,4% fue distribuido en tres tramos de aproximadamente 1,8% cada uno, aplicables sobre las escalas vigentes al mes anterior.

Fuentes gremiales confirmaron que se alcanzó un principio de entendimiento para establecer una cláusula de revisión automática que implicaría una actualización salarial del 1% mensual acumulativo entre julio y diciembre de 2025. Este mecanismo se encuentra sujeto a revisión y confirmación formal en las próximas reuniones paritarias.

La fórmula propuesta buscaría mantener el poder adquisitivo de los trabajadores frente a eventuales fluctuaciones económicas. Sin embargo, la FAECyS todavía no oficializó el acuerdo, por lo que de momento solo está vigente el último tramo de la suba correspondiente al segundo trimestre.

Impacto en el sector

El convenio colectivo de empleados de Comercio es uno de los más amplios del país en términos de cobertura, con más de un millón de trabajadores comprendidos. Las actividades abarcan desde grandes cadenas comerciales hasta pequeñas y medianas empresas de distintos rubros.

La actualización de las escalas impacta en todos los establecimientos encuadrados bajo el CCT 130/75 y debe ser aplicada de manera obligatoria por los empleadores. En caso de incumplimiento, los trabajadores pueden canalizar los reclamos a través de sus delegados gremiales o de la propia FAECyS.