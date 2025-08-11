De pasante a número uno: BASF tiene nuevo Director General y Financiero en la Argentina

Matías Guido Martin cuenta con una trayectoria de más de 15 años en la compañía de industria química y sucede en el cargo a Renata Milanese

BASF, compañía química líder en innovación con 75 años de presencia en Argentina, anuncia a Matías Guido Martin como nuevo Director General y Financiero de BASF Argentina, desde el 1 de agosto de 2025.

"Es un orgullo asumir este nuevo desafío en BASF, con el objetivo de continuar trabajando para cumplir nuestra ambición: ser la compañía química preferida por nuestros clientes para su transformación verde. Este año estamos cumpliendo 75 años creando química en Argentina y mi desafío es que sigamos creciendo y brindando soluciones innovadoras y sustentables a todas las industrias en las que operamos", expresa Matías Guido Martin.

Quién es el nuevo Director General de BASF

El ejecutivo cuenta con una trayectoria de más de 15 años en la compañía y sucede en el cargo a Renata Milanese, quién se desempeñaba en dicho rol desde agosto de 2022.

Matías Guido Martin ingresó a BASF Argentina en 2008 como pasante y durante sus primeros años trabajo en áreas como Logística, Supply Chain y Controlling.

En 2018 se incorporó como especialista al equipo de Subsidiary Finance and Joint Ventures en BASF SE – Alemania.

En 2021, asumió la responsabilidad del equipo de Regional Treasury & Master Data para Europa, Oriente Medio y África (EMEA, por sus siglas en inglés) en el HUB de BASF en Berlín (Alemania).

Matías Guido Martin, Director General y Financiero de BASF Argentina

Desde julio de 2023 era director de Administración y Finanzas de BASF para el Country Cluster Sur (Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay).

El nuevo director general y financiero de BASF Argentina es ingeniero industrial por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y complementó su formación de grado especializándose en Finanzas y Controlling: dirección de negocio, análisis de riesgos financieros, estrategias de financiación, valoración de empresas, análisis macroeconómico y M&A (fusiones y adquisiciones).