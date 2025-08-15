La UTA y cámaras del transporte acordaron un aumento salarial del 11,5% para choferes del AMBA, aplicado entre julio y noviembre de 2025

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las principales cámaras empresariales del transporte urbano alcanzaron un convenio que establece un incremento salarial para los conductores de colectivos de corta y media distancia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El aumento de sueldo acordado para los trabajadores y la estabilidad del empleo será del 11,5%, aplicándose de manera gradual entre julio y noviembre de 2025, en el marco del convenio colectivo 460/73.

La negociación estuvo marcada por diversos factores, entre ellos, el impacto del régimen de subsidios estatales que condiciona la estructura de costos del sector, y las disputas internas dentro del gremio que generan cierta tensión. No obstante, la firma del acuerdo entre las autoridades sindicales y las cinco cámaras del transporte permitió, por ahora, evitar posibles conflictos laborales.

En línea con lo ocurrido en otros sectores sensibles, el Gobierno nacional intervino como mediador en las negociaciones. La audiencia decisiva se llevó a cabo de forma virtual, convocada por el Ministerio de Capital Humano, con la participación de funcionarios encabezados por el secretario de Conciliación, Guido Arocco.

Representación sindical y empresarial para choferes de colectivo

Por el lado empresarial, participaron las principales cámaras del transporte automotor urbano: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

Desde la UTA estuvieron presentes el secretario general, Roberto Fernández, y el secretario adjunto, Jorge Kiener. Desde el sindicato destacaron que el acuerdo garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y ofrece estabilidad a los empleadores.

Cómo será el aumento salarial para choferes de colectivo

El incremento salarial se aplicará en cuotas mensuales, que afectan únicamente al salario básico, sin incluir adicionales por presentismo o antigüedad. El salario básico para los choferes de colectivos en el AMBA será el siguiente:

Julio 2025 : $1.588.000

: $1.588.000 Agosto 2025 : $1.600.000

: $1.600.000 Octubre 2025: $1.612.000

$1.612.000 Noviembre 2025: $1.682.000

Este esquema busca brindar previsibilidad tanto a los trabajadores como a las empresas, en un contexto económico complejo y volátil. Las cámaras empresarias valoraron que el acuerdo se haya logrado con la participación activa del Estado como garante.

Alcance y condiciones del convenio

El convenio es válido exclusivamente para choferes que trabajan en el AMBA, donde el sistema de subsidios es distinto al de otras provincias, generando diferencias en las negociaciones salariales. Desde el gremio subrayaron que el acuerdo no solo mejora el salario nominal, sino que también establece un marco para futuras revisiones.

Finalmente, señalaron que la vigencia del acuerdo está condicionada a que las empresas cumplan con los pagos en tiempo y forma, un punto fundamental para evitar posibles conflictos y garantizar la continuidad del servicio.