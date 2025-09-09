Mercado laboral: Argentina registra las expectativas de empleo más bajas de América

Los resultados revelan que la Expectativa Neta de Empleo (ENE) para este período es de +5%, manteniéndose así sin cambios en la comparación trimestral

La Encuesta de Expectativas de Empleo (EEE) de ManpowerGroup correspondiente al cuarto trimestre de 2025 revela que los empleadores argentinos mantienen bajas expectativas de contratación, aunque se registra un leve aumento interanual. El estudio, que abarcó el período de octubre a diciembre y encuestó a más de 700 empresas de distintas industrias, indica una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +5% ajustada por estacionalidad, sin variaciones respecto al trimestre anterior y con un incremento de 1 punto porcentual frente al mismo periodo de 2024.

Durante el cuarto trimestre, el 27% de los empleadores consultados anticipa aumentar sus dotaciones de personal, el 24% proyecta reducciones, el 45% no prevé cambios y el 4% restante no tiene definido su plan de contrataciones. La ENE se calcula restando el porcentaje de empresas que proyectan disminuciones del porcentaje que planea incrementar sus plantillas.

Luis Guastini, Director General y Presidente de ManpowerGroup Argentina, y Director de Talent Solutions para Latinoamérica, señaló que "la recuperación en las expectativas de contratación sigue siendo un desafío en Argentina", y agregó que, pese a la proyección positiva en sectores como Tecnología de la Información y Finanzas & Real Estate, el país registra las intenciones de contratación más bajas a nivel mundial.

El trabajo de campo se desarrolló entre el 1 y el 31 de julio de 2025, abarcando empresas de diferentes tamaños y sectores económicos. La encuesta permite identificar tendencias de empleo tanto por actividad como por región geográfica, proporcionando un panorama integral del mercado laboral argentino.

Expectativas por sector económico: Tecnología y Finanzas lideran

El análisis sectorial muestra que seis de las nueve actividades económicas relevadas proyectan aumentos en sus nóminas durante el cuarto trimestre. El sector de Tecnología de la Información presenta la ENE más alta, con +18%, seguido por Finanzas y Real Estate, con +13%. En contraposición, Servicios de Comunicación reporta la ENE más baja, con -17%.

Comparando con el tercer trimestre de 2025, seis sectores registraron un fortalecimiento en las expectativas de contratación. Tecnología de la Información aumentó 19 puntos porcentuales, mientras que Bienes y Servicios de Consumo creció 12 puntos porcentuales. En la comparación interanual, cuatro de los nueve sectores muestran mejoras, destacándose Bienes y Servicios de Consumo con un incremento de 14 puntos porcentuales.

Estos datos reflejan una dinámica sectorial dispar, donde la innovación tecnológica y los servicios financieros continúan impulsando la demanda laboral, mientras que otros sectores enfrentan incertidumbre en sus planes de contratación. La información permite a empleadores y profesionales anticipar movimientos en el mercado de trabajo y planificar estrategias de empleo y formación.

El informe de ManpowerGroup indica que, aunque la recuperación sectorial es parcial, existen oportunidades de empleo concentradas en áreas específicas, con un marcado contraste entre sectores de crecimiento y aquellos con previsiones negativas.

Perspectiva regional: Cuyo lidera, AMBA muestra menor dinamismo

Por regiones, Cuyo presenta la expectativa de contratación más alta, con una ENE de +18%, seguida por la Patagonia, con +11%. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) muestra las intenciones más débiles, con +3%.

En la comparación con el trimestre anterior, Cuyo incrementa 18 puntos porcentuales sus expectativas, mientras que la Patagonia registra una caída de 20 puntos porcentuales. La comparación interanual refleja aumentos en cuatro de las seis regiones, con Cuyo liderando el crecimiento con 18 puntos porcentuales, y AMBA experimentando la mayor disminución, de 4 puntos porcentuales.

Estos resultados indican una concentración de oportunidades laborales en regiones fuera del núcleo metropolitano, mientras que la zona del AMBA mantiene una tendencia de contratación moderada. La información regional es clave para orientar políticas públicas, decisiones de inversión y estrategias de expansión empresarial.

El informe también evidencia diferencias en la velocidad de recuperación entre regiones, sugiriendo que factores locales, como infraestructura, inversión y disponibilidad de talento, influyen en la proyección de empleo.

Comparación internacional: Argentina con las expectativas más bajas de América

A nivel continental, los doce países relevados muestran expectativas positivas de contratación para el cuarto trimestre de 2025. Brasil lidera con una ENE de +36%, seguido por Costa Rica (+35%), Guatemala (+28%) y Estados Unidos (+28%). Argentina registra la ENE más baja de la región, con +5%, seguida por Chile (+21%) y Colombia y Puerto Rico (+16%).

En el ámbito global, los 42 países y territorios encuestados proyectan aumentos en sus nóminas durante el trimestre, lo que ubica a Argentina en el extremo inferior del ranking internacional. Este contraste refleja la lentitud de la recuperación del empleo argentino en comparación con otros mercados de América y el mundo.

El estudio global de ManpowerGroup permite analizar tendencias de empleo y comparar el desempeño de los mercados locales con los internacionales, proporcionando indicadores útiles para empresas multinacionales, inversores y responsables de políticas laborales.

La próxima Encuesta de Expectativas de Empleo será publicada en diciembre de 2025, ofreciendo datos sobre las intenciones de contratación para el primer trimestre de 2026, y permitirá seguir la evolución de la recuperación laboral en el país y en el exterior.