Expertos de LinkedIn y la consultora Michael Page brindan las claves para optimizar el CV y conseguir trabajo hoy en la Argentina

Quienes buscan trabajo hoy saben que es casi imposible llegar a una entrevista, incluso si se cuenta con todos los requisitos del puesto. Para cada vacante, los expertos en Recursos Humanos pueden recibir cientos de postulaciones, y seleccionan aplicando filtros automatizados (ATS) que dejan afuera a muchos candidatos solo si no pueden leer correctamente el CV. LinkedIn puede ser una buena opción para demotrar un currículum completo, con logros e intereses.

Sucede que buscar trabajo hoy es un proceso muy distinto al de hace apenas algunos años. Aunque con un solo clic es posible mostrar el perfil profesional a miles de reclutadores, más de la mitad de los candidatos aún no logra encontrar ofertas adecuadas porque no sabe qué filtros o palabras clave utilizar, según datos de LinkedIn.

A esto se suma un nuevo factor decisivo: el 75% de los responsables de selección revisa los perfiles en redes sociales antes de tomar una decisión, de acuerdo con información de Michael Page.

En un reciente webinar, expertos de la mencionada red social profesional se reunieron con miembros de la consultora de talento Michael Page, para responder las dudas de unos 400 candidatos que están buscando trabajo. Las siguientes fueron las principales preguntas y los consejos de los referentes de Michael Page -Montserrat Soto, Senior Executive Manager, y Francisco Scasserra, Senior Director-, junto a Pauline do Valle, Global Account Director (Latam) de LinkedIn.

¿Cómo optimizar el CV para bots de RR.HH. o sistemas ATS?

Como en todos los ámbitos del trabajo, también los seleccionadores de personal fueron incorporando tecnología que hoy les permite priorizar tareas y acelerar los tiempos. Una de ellas son los Acquisition Talent Software (ATS) o sistemas para selección de personal, que recopilan las postulaciones y escanean de acuerdo a criterios predeterminados por el reclutador.

Los sistemas ATS permiten a los selectores, entre otras funciones, filtrar y encontrar más ágilmente un candidato para el puesto que se requiere cubrir. En este sentido, es mejor:

evitar descripciones extensas de tareas y en su lugar destacar objetivos cumplidos con resultados, lo que facilita la lectura tanto para humanos como para sistemas automatizados,

de tareas y en su lugar con resultados, lo que facilita la lectura tanto para humanos como para sistemas automatizados, mantener un formato limpio , sin diseños complejos que dificulten la lectura automática,

, sin diseños complejos que dificulten la lectura automática, priorizar palabras clave relacionadas con el perfil y el puesto deseado.

A la vez, aconsejaron que mantener en el CV un orden similar al de LinkedIn puede resultar útil, además de adaptar el contenido según el sector al que se postula la persona.

¿Cuántas páginas puede tener el CV?

El foco debe estar puesto en la síntesis, el impacto visual y el contenido relevante. Es ideal que tenga una sola carilla, ya que los primeros segundos son cruciales para causar una buena impresión y captar la atención del reclutador.

Es central mantener un orden cronológico claro de la información y hacerlo sin omitir experiencias valiosas (como un voluntariado, emprendimiento o actividad extralaboral), priorizando los logros y aprendizajes en cada etapa profesional.

La tendencia actual es incluir al inicio una breve sección personal que contenga las motivaciones del candidato y una presentación con el fin de mostrar de manera clara quién es y qué busca.

En LinkedIn se sugiere que use frases creativas de presentación (como por ejemplo "impulsando marcas", en el caso de alguien del sector de Marketing), en lugar de limitarse a mencionar su título de grado.

¿Cómo mostrar una experiencia extensa?

Es importante saber cómo sintetizarla. Los especialistas aconsejan enfocarse en los logros más relevantes, presentados de forma clara y concreta, priorizando en los principales desafíos y aprendizajes en 3 o 4 puntos por rol.

Es importante la presentación tipo pitch, que cuente las motivaciones de la persona y qué valor puede aportar hoy, más allá del recorrido histórico.

También sugieren destacar habilidades blandas, como el liderazgo, la gestión emocional, la adaptabilidad y la tolerancia a la frustración, competencias que han desarrollado en entornos de alta presencialidad y que hoy escasean en el mercado.

¿Cómo contactar o hacer seguimiento con los reclutadores?

Los especialistas sugieren tener un mapa de consultoras y selectores relevantes según el perfil del candidato y conectar con ellos de manera activa. Es importante hacer networking de forma auténtica, no masiva.

Además, se valora poder brindar información de valor a personas del ámbito en el que uno se desempeña, por ejemplo a través de publicaciones en LinkedIn. Esto genera visibilidad y abre la puerta a un contacto más cercano.

Además, destacan la importancia de participar en eventos de su sector, tanto presenciales como online, que también ayudan a profundizar estas conexiones. Es preferible mantener la consistencia y calidad en las interacciones, es decir para construir una relación profesional a largo plazo.

¿Es útil o contraproducente usar "Open to Work" en LinkedIn?

Usar esta función es útil y recomendado, ya que según lo mencionado en el webinar, la modalida Open to Work en LinkedIn aumenta en un 40% las chances de ser visto por los reclutadores. Esta herramienta permite que quienes están buscando talento filtren perfiles disponibles, mejorando significativamente la visibilidad de quien la activa.

Además, ofrece una opción más confidencial: mostrar esa disponibilidad solo a reclutadores externos, sin que lo vea la empresa donde actualmente trabaja el profesional. Para potenciar aún más el perfil, se sugiere también pedir validaciones a personas que hayan trabajado con el candidato, ya que esto agrega credibilidad y refuerza su propuesta de valor.

Finalmente, los expertos proponen establecer una rutina, asignar horarios diarios para este proceso y mantener el CV y el perfil online actualizados. Por otra parte, utilizar la IA como apoyo para el armado del currículum es necesario, pero siempre revisándolo posteriormente y chequeando que la información sea auténtica.

La preparación, la actitud, la persistencia y la fidelidad a uno mismo son fundamentales, entendiendo que el objetivo de conseguir trabajo no es solo ser productivo, sino también encontrar un espacio donde uno se sienta realizado.