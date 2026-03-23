Empleados de comercio: este es el salario más alto que se paga en abril 2026

El nuevo salario básico incorpora sumas no remunerativas, protege el cálculo de horas extras, aportes jubilatorios y liquidaciones de indemnizaciones

Los trabajadores de la rama general de comercio recibirán en abril un incremento en su salario básico, lo que también elevará el cálculo de sueldo por horas extras y adicionales. Esta modificación se concreta gracias al acuerdo paritario firmado en diciembre de 2025 entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias CAC, CAME y Udeca.

Bajo la conducción de Armando Cavalieri, el sindicato acordó sumar al salario básico dos montos no remunerativos previamente pagados por separado, por un total de $100.000, reforzando de esta manera el piso salarial de todas las categorías.

Cómo se integran las sumas al básico

Una primera suma de $60.000 se pagó de manera no remunerativa durante diciembre 2025 y los primeros tres meses de 2026.

se pagó de manera no remunerativa durante diciembre 2025 y los primeros tres meses de 2026. La segunda, de $40.000 , debía incorporarse a partir de enero 2026 y se mantuvo junto con la anterior hasta marzo.

, debía incorporarse a partir de enero 2026 y se mantuvo junto con la anterior hasta marzo. En abril de 2026, ambas sumas se absorben al básico, lo que significa que dejarán de figurar como conceptos separados en el recibo de sueldo.

Este ajuste tendrá efecto directo en los recibos que se pagan en mayo, correspondientes a la liquidación de abril.

El impacto en las horas extras y adicionales

El aumento del básico eleva automáticamente el valor de las horas extras, que se calculan sobre el salario ordinario.

Recargo 50%: días hábiles y sábados hasta las 13 horas.

días hábiles y sábados hasta las 13 horas. Recargo 100%: sábados después de las 13, domingos y feriados.

El incremento beneficiará especialmente a quienes trabajen jornadas extendidas o en horarios críticos, como fines de semana y feriados.

Los sueldos más altos por categoría en abril 2026

El sueldo más alto para los empleados de comercio en abril de 2026 se ubica en $1.218.519 y corresponde a las categorías Administrativo F y Vendedores D, marcando el tope de las escalas salariales que se aplicarán para el cálculo de horas extras y adicionales. El salario de todas las categorías quedan de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.158.852

Categoría C: $1.169.560

Administrativo

Categoría A: $1.167.268

Categoría B: $1.171.860

Categoría C: $1.176.448

Categoría D: $1.190.218

Categoría E: $1.201.690

Categoría F: $1.218.519

Cajeros

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.176.448

Categoría C: $1.183.333

Personal Auxiliar

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985

Auxiliar especializado

Categoría A: $1.180.274

Categoría B: $1.194.041

Vendedores

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.194.044

Categoría C: $1.201.690

Categoría D: $1.218.519

Básico actualizado: seguridad en horas extras, aportes y liquidaciones