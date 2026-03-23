Empleadas domésticas cuánto cobran tras los aumentos en marzo 2026 y qué pasaría en abril

Tras la oficialización de nuevos acuerdos salariales, trabajadoras de casas particulares verán mejoras en sus ingresos desde febrero de 2026

La paritaria del sector de empleadas domésticas 2026 prevé un aumento salarial para lo trabajado en marzo, según lo acordado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El incremento es escalonado, acumulativo y alcanza a todas las categorías del régimen de la Ley 26.844.

En abril, si no hay nueva actualización, se cobraría lo mismo que en marzo.

Aumento empleadas domésticas 2026

El acuerdo estableció subas consecutivas del 1,5% mensual:

Febrero 2026: 1,5% sobre los salarios de enero

Marzo 2026: 1,5% adicional sobre los valores ya actualizados de febrero

De esta forma, el sector acumula una mejora del 3% en el primer trimestre de 2026, en línea con otras paritarias y la evolución del salario mínimo.

Cómo se aplican los aumentos

El esquema es acumulativo, lo que implica:

En febrero se actualizaron los sueldos tomando como base enero

En marzo se vuelve a aplicar el porcentaje, pero sobre el salario ya incrementado

Este mecanismo genera una recomposición gradual de los ingresos del personal de casas particulares.

Escala salarial empleadas domésticas marzo 2026

Con el aumento aplicado, los salarios mínimos para marzo quedan de la siguiente manera:

Tareas generales

Con retiro:

Por hora: $3.348,37

Mensual: $410.773,52

Sin retiro:

Por hora: $3.599,86

Mensual: $455.160,14

Cuidado de personas

Con retiro:

Por hora: $3.599,86

Mensual: $455.160,14

Sin retiro:

Por hora: $4.012,14

Mensual: $505.578,34

Caseros (sin retiro)

Por hora: $3.599,86

Mensual: $455.160,14

Tareas específicas

Con retiro:

Por hora: $3.807,87

Mensual: $466.154,67

Sin retiro:

Por hora: $4.161,14

Mensual: $517.277,03

Supervisores

Con retiro:

Por hora: $4.013,30

Mensual: $500.649,26

Sin retiro:

Por hora: $4.382,63

Mensual: $556.024,76

Suma no remunerativa: cuánto se paga

Además del aumento porcentual, se dispuso una suma fija no remunerativa para febrero y marzo, que no se incorpora al salario básico pero debe abonarse en ambos meses.

Hasta 12 horas semanales: $8.000

De 12 a 16 horas: $11.500

Más de 16 horas o personal sin retiro: $20.000

Adicional por zona desfavorable

Se mantiene el plus del 30% por zona desfavorable, aplicable sobre los salarios mínimos de cada categoría para quienes trabajen en regiones alcanzadas por este beneficio.

Reforma laboral: principales cambios en casas particulares (resumen)

En paralelo a la paritaria, la reforma laboral introdujo modificaciones puntuales en el régimen:

Período de prueba: se amplía a 6 meses para todas las modalidades (antes era menor y diferenciado). Durante ese plazo no hay indemnización por antigüedad en caso de despido

(antes era menor y diferenciado). Durante ese plazo no hay indemnización por antigüedad en caso de despido Registro obligatorio: sigue siendo obligatorio desde el inicio, incluso durante el período de prueba

Bancarización: la transferencia bancaria pasa a ser prueba válida de pago del salario

Recibos digitales: se habilita el uso de recibos electrónicos

Indumentaria: puede reemplazarse por una compensación económica no remunerativa, si hay acuerdo

Actualización de deudas laborales: se ajustarán por IPC más un 3% anual

A pesar de estos cambios, se mantienen los derechos esenciales como jornada legal, licencias, descansos e indemnización por despido sin causa una vez superado el período de prueba.

Claves de la paritaria empleadas domésticas 2026

Aumento total: 3% acumulativo (febrero + marzo)

Suma extra: hasta $20.000 por mes (no remunerativa)

Nuevos valores vigentes: marzo 2026

Régimen: Ley 26.844

Con este esquema, el sector de casas particulares inicia 2026 con una actualización salarial moderada y ajustes normativos que impactan principalmente en el inicio de la relación laboral y en la formalización del empleo. Por lo pronto, si no se convoca a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), abril mantendrá los salarios que se deben pagar en marzo.