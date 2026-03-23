Empleadas domésticas cuánto cobran tras los aumentos en marzo 2026 y qué pasaría en abril
La paritaria del sector de empleadas domésticas 2026 prevé un aumento salarial para lo trabajado en marzo, según lo acordado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El incremento es escalonado, acumulativo y alcanza a todas las categorías del régimen de la Ley 26.844.
En abril, si no hay nueva actualización, se cobraría lo mismo que en marzo.
Aumento empleadas domésticas 2026
El acuerdo estableció subas consecutivas del 1,5% mensual:
- Febrero 2026: 1,5% sobre los salarios de enero
- Marzo 2026: 1,5% adicional sobre los valores ya actualizados de febrero
De esta forma, el sector acumula una mejora del 3% en el primer trimestre de 2026, en línea con otras paritarias y la evolución del salario mínimo.
Cómo se aplican los aumentos
El esquema es acumulativo, lo que implica:
- En febrero se actualizaron los sueldos tomando como base enero
- En marzo se vuelve a aplicar el porcentaje, pero sobre el salario ya incrementado
Este mecanismo genera una recomposición gradual de los ingresos del personal de casas particulares.
Escala salarial empleadas domésticas marzo 2026
Con el aumento aplicado, los salarios mínimos para marzo quedan de la siguiente manera:
Tareas generales
Con retiro:
- Por hora: $3.348,37
- Mensual: $410.773,52
Sin retiro:
- Por hora: $3.599,86
- Mensual: $455.160,14
Cuidado de personas
Con retiro:
- Por hora: $3.599,86
- Mensual: $455.160,14
Sin retiro:
- Por hora: $4.012,14
- Mensual: $505.578,34
Caseros (sin retiro)
- Por hora: $3.599,86
- Mensual: $455.160,14
Tareas específicas
Con retiro:
- Por hora: $3.807,87
- Mensual: $466.154,67
Sin retiro:
- Por hora: $4.161,14
- Mensual: $517.277,03
Supervisores
Con retiro:
- Por hora: $4.013,30
- Mensual: $500.649,26
Sin retiro:
- Por hora: $4.382,63
- Mensual: $556.024,76
Suma no remunerativa: cuánto se paga
Además del aumento porcentual, se dispuso una suma fija no remunerativa para febrero y marzo, que no se incorpora al salario básico pero debe abonarse en ambos meses.
- Hasta 12 horas semanales: $8.000
- De 12 a 16 horas: $11.500
- Más de 16 horas o personal sin retiro: $20.000
Adicional por zona desfavorable
Se mantiene el plus del 30% por zona desfavorable, aplicable sobre los salarios mínimos de cada categoría para quienes trabajen en regiones alcanzadas por este beneficio.
Reforma laboral: principales cambios en casas particulares (resumen)
En paralelo a la paritaria, la reforma laboral introdujo modificaciones puntuales en el régimen:
- Período de prueba: se amplía a 6 meses para todas las modalidades (antes era menor y diferenciado). Durante ese plazo no hay indemnización por antigüedad en caso de despido
- Registro obligatorio: sigue siendo obligatorio desde el inicio, incluso durante el período de prueba
- Bancarización: la transferencia bancaria pasa a ser prueba válida de pago del salario
- Recibos digitales: se habilita el uso de recibos electrónicos
- Indumentaria: puede reemplazarse por una compensación económica no remunerativa, si hay acuerdo
- Actualización de deudas laborales: se ajustarán por IPC más un 3% anual
A pesar de estos cambios, se mantienen los derechos esenciales como jornada legal, licencias, descansos e indemnización por despido sin causa una vez superado el período de prueba.
Claves de la paritaria empleadas domésticas 2026
- Aumento total: 3% acumulativo (febrero + marzo)
- Suma extra: hasta $20.000 por mes (no remunerativa)
- Nuevos valores vigentes: marzo 2026
- Régimen: Ley 26.844
Con este esquema, el sector de casas particulares inicia 2026 con una actualización salarial moderada y ajustes normativos que impactan principalmente en el inicio de la relación laboral y en la formalización del empleo. Por lo pronto, si no se convoca a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), abril mantendrá los salarios que se deben pagar en marzo.