Como armar el CV para superar los ATS o filtros de IA de Recursos Humanos

Si no se superan los filtros ATS de RR.HH. el candidato nunca llegará a una entrevista con un seleccionador humano. Las claves para armar el CV

Adaptarse al nuevo mundo del trabajo potenciado por la Inteligencia Artificial (IA) supone muchísimos desafíos, pero en primer lugar implica seguir siendo empleable. Mientras muchos puestos de trabajo son eliminados a manos de esta tecnología, los más aptos para conseguir un nuevo empleador deberán lidiar además con los filtros que los bots para Recursos Humanos y las herramientas de automatización (ATS) que ya utilizan en las primeras instancias de los procesos de selección de personal.

Llegar a una entrevista con un ser humano parece una meta casi imposible de alcanzar en el caso de muchos trabajadores. La realidad es que hoy la gran mayoría de los currículums nunca llegan a manos de un reclutador. La psicóloga laboral especialista en inserción en el mercado de trabajo y empleabilidad Sofía Mom von Kotsch, conocida como "sofijobs", asegura que los candidatos están cada vez más conscientes de esta situación.

"Te aseguro que hay más conciencia que hace unos años, en gran parte porque se está generando mucho contenido en redes sociales sobre esto, pero sigue habiendo mucha confusión. Hoy la mayoría de las personas escuchó hablar de los ATS (Applicant Tracking Systems), pero no necesariamente entiende cómo funcionan ni qué implican en la práctica," le dijo a este medio la influencer laboral y autora del libro "Cómo hacer el clic" (Editorial Urano, sello Empresa Activa)

Saber atravesar las etapas automatizadas de los procesos de selección es cada vez más importante, sobre todo para los jóvenes sin experiencia que están intentando insertarse en el mercado laboral. Según estimaciones de UNICEF en base a datos de EPH-INDEC del primer trimestre 2024, la tasa de desempleo de los jóvenes de 18 a 24 años es casi tres veces más elevada (20,1%) que la de la población total (7,7%), y afecta más fuertemente a los que vienen de hogares vulnerables y a las mujeres jóvenes.

Por eso también, hoy quienes preparan a los candidatos que salen a