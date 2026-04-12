CuÃ¡nto cobra una empleada domÃ©stica en abril 2026 tras el Ãºltimo acuerdo paritario

Durante abril quienes trabajan en casas particulares deben afrontar el mes sin actualizaciÃ³n salarial ni la ayuda adicional que recibÃ­an hasta marzo

Los salarios del personal de casas particulares no tendrÃ¡n aumentos durante abril de 2026. Las empleadas domÃ©sticas cobrarÃ¡n los mismos valores vigentes en marzo, en un escenario marcado por la espera de futuras actualizaciones salariales.

El cambio mÃ¡s significativo del mes es la discontinuidad del bono extraordinario. Este refuerzo dejÃ³ de pagarse a partir de abril, lo que impacta directamente en el bolsillo de las trabajadoras.

La eliminaciÃ³n del bono reduce el ingreso total respecto de meses anteriores, cuando ese adicional todavÃ­a se aplicaba sobre los haberes bÃ¡sicos.

CuÃ¡nto cobran las supervisoras en abril 2026

La categorÃ­a mejor remunerada del sector es la de supervisores. Estas trabajadoras perciben $3.953,99 por hora con retiro y $4.317,86 sin retiro.

En valores mensuales, los montos ascienden a $493.250,50 para quienes se retiran al final de la jornada. Para el rÃ©gimen sin retiro, el salario mensual alcanza $547.807,65.

Estas cifras corresponden a empleadas que realizan tareas de coordinaciÃ³n y supervisiÃ³n de otros trabajadores en el domicilio.

Personal de tareas especÃ­ficas y cocineros

El escalafÃ³n de tareas especÃ­ficas incluye cocineros, personal especializado en limpieza o mantenimiento tÃ©cnico. Para esta categorÃ­a, el valor por hora se ubica en $3.751,59 con retiro.

Si la modalidad es sin retiro, el monto por hora sube a $4.100,04. Los salarios mensuales correspondientes son $459.565,68 y $509.632,54 respectivamente.

Esta categorÃ­a abarca a trabajadoras con conocimientos especÃ­ficos en Ã¡reas como gastronomÃ